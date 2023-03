Konrad Wieczorek: Błażusiak to X-Man, sportowy fenomen

Naprawia to, co się zepsuło. Niestety, w przeciwieństwie do ortopedów, ja nie mam części zamiennych, więc pracuję z materiałem, który dostaję. Sport jest piękny i dynamiczny, ale obarczony ryzykiem kontuzji. Motorsport szczególnie. No i w tej dziedzinie czas naprawy ma kolosalne znaczenie. Tu zwykle nie ma opcji na długotrwałą i kompleksową pracę. Jest awaria, to trzeba działać, żeby rajder jak najszybciej mógł wrócić na motocykl. Możliwie szybko i agresywnie (ale nie forsownie) doprowadzić jego ciało do optymalnych na dany moment możliwości. Pacjent może być w kryzysie formy, może być po kontuzji, albo zabiegu chirurgicznym. Ja czuwam nad tym, żeby po „naprawie” był przynajmniej w takiej samej formie, choć robię wszystko, by funkcjonował lepiej, niż przed początkiem współpracy.

Da się. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju i powagi urazu. Kiedy Bartosz Zmarzlik walczył o drugi tytuł mistrza świata na żużlu, w pierwszym finałowym turnieju upadł i doznał obrażeń. Do startu w najważniejszych zawodach sezonu miał 20 godzin. Na szczęście zawsze jestem spakowany i gotowy do szybkiego działania. Kiedy zadzwonił, wsiadłem w auto i ruszyłem z Gorzowa Wielkopolskiego do Torunia. Wynajęliśmy pokój w hotelu i zaczęliśmy działać. Moim zadaniem nie było wyleczenia Bartosza. Ja musiałem sprawić, żeby za kilka godzin był zdolny do wysiłku. Żeby mógł robić swoje i żeby bolące miejsca nie rozpraszały jego myśli. Nie było to łatwe, bo solidnie się poobijał. Ale ma wspaniały organizm, z którym przyjemnie się pracuje. Dał radę.

