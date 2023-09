Wielki pech Janowskiego. Jeszcze większe serce Sparty.

, padł remis i niekwestionowanym faworytem do awansu była Sparta, która miała rewanż na swoim Stadionie Olimpijskim. Tydzień poprzedzający spotkanie przyniósł jednak serię wydarzeń, które zmieniły układ sił. Podczas rundy Speedway Grand Prix w Cardiff rękę złamał jeden z liderów zespołu, Tai Woffinden. Dwa dni później, w meczu ligi angielskiej, kontuzji doznał najskuteczniejszy zawodnik Sparty, Artiom Łaguta. Ale… to był dopiero początek thrillera!

Tuż przed 6. wyścigiem doszło do kuriozalnej i bardzo niebezpiecznej sytuacji z udziałem Macieja Janowskiego. Po nakręceniu gazu, wskutek awarii układu sprzęgłowego, motocykl „Magica” wyrwało do przodu, sam zawodnik upadł na tor, a dodatkowo, opadający pojazd trafił w jego staw skokowy. Kapitan, z grymasem bólu na twarzy, opuścił tor w karetce. Chwilę później stało się jasne, że jego dalszy udział w meczu był wykluczony. W 8. wyścigu bardzo groźnie upadł lider formacji juniorskiej Sparty,

W decydujących o awansie do finału wyścigach gospodarze musieli radzić sobie bez Woffindena, Janowskiego i Wrighta, z poobijanym Kowalskim oraz na świeżo zaleczonym Łagutą. I… dali radę! Wrocławianie pokazali iście spartański charakter, a ich bohaterem został szesnastoletni Kevin Małkiewicz. Młodziutki żużlowiec zdobył aż 7 punktów i dołożył do tego 2 bonusy, wygrywając dwa wyścigi podwójnie (w jednym z nich, wspólnie z Kowalskim, pokonali świetnego Brytyjczyka, Roberta Lamberta). Kibice przecierali oczy ze zdumienia obserwując brawurową jazdę młokosa, który kilka tygodni temu zdobywał swój pierwszy punkt ligowy.

