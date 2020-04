Poradnik MTB: Rowerowe kontuzje - czy naprawdę jesteśmy na nie skazani?

Kontuzje są nieodłącznym elementem sportów rowerowych. Jeśli do tej pory żadna Ci się nie przytrafiła, to prawdopodobnie masz super szczęście, wygrałeś na genetycznej loterii “niezniszczalny organizm”, albo po prostu niedawno zacząłeś i wszystko jeszcze przed Tobą…

Mogłoby się wydawać, że to bardzo pesymistyczne spojrzenie, jednak statystyki nie da się oszukać, a uprawianie sportów ekstremalnych takich jak zjazd, enduro, dirt jumping lub innych pokrewnych dyscyplin kolarstwa górskiego wiąże się ze sporym ryzykiem odniesienia kontuzji. Nie wierzysz? Przepytaj swoją lokalną ekipę. Prawdopodobnie okaże się, że w ciągu kilku ostatnich sezonów co druga osoba wylądowała na SORze z mniejszym lub większym problemem, a jeden z Twoich kumpli gromadzi w segregatorze kolekcję zdjęć roentgenowskich, z których każde opowiada historię jakiegoś, jak to się mówi, “genialnego pomysłu”.

Kontuzje w sportach rowerowych - Czy rzeczywiście nie da się nic zrobić?

Tahnee Seagrave w Fort William - kontuzje zdarzają się najlepszym © Bartek Woliński

Wręcz przeciwnie. Da się, a nawet trzeba zrobić i to bardzo dużo. Należałoby rozpocząć od tego, że z jazda na rowerze raz w tygodniu po lokalnych ścieżkach, nie niesie za sobą takiego ryzyka i takich obciążeń, jak regularne trenowanie i przesuwanie swoich granic na coraz trudniejszych trasach. Jednak jak wiadomo, każdy z nas chce jeździć coraz lepiej. Rozwijając rowerowe umiejętności wystawiamy swój organizm na coraz cięższe próby. Jeżdżąc szybciej, dłużej i pokonując coraz bardziej wymagające przeszkody, zwiększamy ryzyko kontuzji, a także obarczamy stawy i mięśnie solidnymi przeciążeniami.

Mówiąc kolokwialnie nasz organizm dostaje po czterech literach – i to tak naprawdę mocno. Jeśli nie będzie na to gotowy, to prędzej czy później da nam sygnał, że ma dość. Wysiądą plecy, kolana, barki - zaczniemy się sypać. A wystarczyło ruszyć głową kilka lat wcześniej...

Co więc zrobić, żeby jeździć na rowerze długo i szczęśliwie? Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać, a czas poświęcony na kilka prostych czynności sprawi, że za kilka lat – zamiast zamartwiać się bólem lędźwi – będziesz pokonywać kolejną czarną trasę ciesząc się ze świetnego dnia w siodle!

1. Zabezpieczenie organizmu przed potencjalnymi urazami

Dan Atherton trening rowerowy na siłowni © Rutger Pauw

“Po pierwsze primo...” Do uprawiania sportu, nawet (a może zwłaszcza) tego amatorskiego trzeba się odpowiednio przygotować. Nie chodzi tutaj o ubranie drogich butów, które zapewnią świetną przyczepność, czy przeczytanie stu tysięcy poradników na temat pokonywania zakrętów . Twoja największa szansa skrywa się w Twoim własnym organizmie! Jeśli odpowiednio przygotujesz go do uprawiania sportu, zadbasz o mięśnie, które szczególnie mocno przydają się w trakcie jazdy na rowerze , solidnie zabudujesz narażone na kontuzje stawy i zadbasz o pewną stabilną sylwetkę, zdecydowanie zminimalizujesz ryzyko wystąpienia kontuzji.

Co więcej, wskoczysz dzięki temu na zupełnie nowy, wyższy poziom. Mięśnie stabilizujące poprawią twój balans na rowerze, a zbudowana z nich “zbroja” sprawi, że poczujesz się pewniej. Dzięki temu pozwolisz sobie na odrobinę więcej ryzyka w każdym przejeździe.

Pamiętaj też o rozciąganiu po każdej sesji treningowej. Dzięki niemu Twoje mięśnie zregenerują się dużo szybciej i będą zawsze gotowe do akcji!

Rozwiązanie:

Regularne wizyty u fizjoterapeuty

Regularny trening na siłowni

"Jak bardzo ufam swojemu rowerowi?"

Mechanik podczas pracy nad rowerem Gaetena Vigé © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

To pytanie, które powinieneś sobie zadawać przed każdym wyjściem na rower. Dlaczego? Prosta analogia - chyba nie chciałbyś prowadzić samochodu, w którym nie działają hamulce, a koła są niedokręcone. Tak samo jest z rowerem. Jeśli będziesz mieć pewność, że sprzęt Cię nie zawiedzie, wyeliminujesz czynnik zewnętrzny, który niejednego ridera wpędził w poważne problemy ze zdrowiem.

Rozwiązanie:

Sprawdzenie swojego roweru przed każdym wyjściem na rower

Sporty ekstremalne wymagają ekstremalnej ochrony:

Zanim zaczniesz jeździć, musisz pamiętać o odpowiedniej ochronie © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

O ile każdy rowerzysta jest świadomy tego, że jazda bez kasku to po prostu głupota, to na trasach ciągle pojawiają się riderzy bez jakiegokolwiek dodatkowego zabezpieczenia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu osobom ochraniacze na kolana po prostu przeszkadzają i wydają się zupełnie zbyteczne. Jednak w obecnej sytuacji, gdy największe firmy rowerowe wprowadzają na rynek kolejne modele, które nie ograniczają swobody ruchu i praktycznie nie czuć ich na nogach, to wymówki w zasadzie przestają mieć znaczenie.

Nie chodzi nam też o to, żeby stroić się w zbroję na najmniejszą przejażdżkę po leśnej ścieżce, ale pamiętaj, że gdy masz w planach atak na nowe, trudne trasy, to lepiej mieć na sobie więcej niż mniej. Oczywiście jest też druga strona medalu - jeśli nałożysz na siebie wszystkie ochraniacze jakie tylko znajdziesz, to frajda z jazdy zmieni się w walkę z wszelkiego rodzaju "ogranicznikami". Trzeba to zrobić z głową i dobierać ochraniacze stosownie do zaplanowanych treningów.

Rozwiązanie:

Zainwestowanie w wygodne i praktyczne ochraniacze

Dostosowywanie środków ochronnych do planów treningowych

Rowerowa rozgrzewka:

Rozgrzewka Dawida Godźka: Rotacja tułowia © Dawid Godziek

“Dojadę na miejscówkę na rowerze, to akurat się rozgrzeję.” Co to, to nie! Rozgrzewka to jeden z najważniejszych elementów naszej listy, bo to właśnie dzięki niej aktywujemy wszystkie partie mięśni omówione w pierwszym punkcie. Oprócz tego pobudzamy nasze ciało i przygotowujemy je na “nieplanowane sytuacje” - wysiadki, ewakuacje i potencjalne gleby. Co tu dużo gadać. Chcecie jeździć jak najlepsi - rozgrzewajcie się jak najlepsi:

Rozwiązanie:

Rozgrzewaj się jak mistrz - z Dawidem Godźkiem

Trenuj mięśnie, ale nie zapomnij o głowie - Jeździj na rowerze rozważnie! (naprawdę)

Szymon Godziek - nagroda publiczności Red Bull Rampage 2019

Kolarstwo grawitacyjne (niezależnie od tego czy mówimy tu o zjeździe, enduro, dirt jumpingu etc.) jest sportem bardzo złożonym i skomplikowanym. Nie da się opanować wszystkich umiejętności i perfekcyjnej techniki w krótkim czasie, więc warto wszystko robić stopniowo. Zaczynaj od łatwych tras i pracuj nad swoją techniką. To samo tyczy się skakania, skręcania i innych rowerowych umiejętności. Wykorzystuj przeszkody i elementy ścieżek, na których czujesz się pewnie i powoli “dokładaj do pieca”. Klucz do sukcesu to powtarzalność i regularność. Ot cała filozofia.

Rozwiązanie:

Dołącz do lokalnej ekipy rowerowej, zadawaj pytania i po prostu ucz się rowerowego fachu