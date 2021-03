Jakie są najwyższe szczyty, które wchodzą w skład Korony Europy?

Zdobywanie najwyższych szczytów już dawno przestało być oryginalnym wyczynem - na najwyższą górę świata Mount Everest wchodzi obecnie 700 osób rocznie. Dla Mount Blanc - najwyższego szczytu Europy - nie prowadzi się takich spisów, ale z pewnością należy tę liczbę podawać w grubych tysiącach. Podobnie z Kilimandżaro, Elbrusem, czy Grosglockner. Jeśli więc chcesz dzisiaj zaimponować swoim znajomym, warto pomyśleć o czymś więcej niż wejście na jedną górę. Co powiesz na przykład o… koronie gór?

Od kilku lat zdobywanie rozmaitych „koron”, staje się coraz popularniejsze. Koronę szczytów gromadzi się zazwyczaj przez wiele lat, bywa że jest to projekt na całe życie. Z pewnością ma to swoje plusy - dzięki obraniu takiego celu - nigdy nie musisz głowić się nad tym, gdzie pojechać na wakacje.

Korona Europy - jedna z popularniejszych koron górskich

Właściwie dzisiaj każdy może zdobyć koronę, na miarę swoich możliwości i fantazji. Jeśli Korona Świata nie leży w twoim zasięgu - ani finansowym ani kondycyjnym - być może zadowoli cię Korona Europy?

Oto kilka przykładowych koron, na które decydują się długodystansowi wspinacze:

Korona Ziemi - na którą składają się najwyższe szczyty z 7 kontynentów. Jest to dość drogi i intensywny projekt, szczególnie ze względu na obecność wśród szczytów Mount Everestu i Mount Vinson - najwyższego szczytu Antarktydy.

Korona Polski - to przyjemny projekt wspierający lokalne podróżowanie. Wiele osób kolekcjonuje najwyższe szczyty polskich gór przy okazji górskich wycieczek.

Korona Wysp - jeden z ciekawszych projektów, polegający na zdobyciu najwyższych szczytów wszystkich krajów wyspiarskich.

Korona Mazowsza - to pomysł-żart, ale z misją. Kilka lat temu grupa wspinaczy z Warszawy postanowiła zdobyć w stylu alpejskim najwyższe wzniesienia w okolicy miasta, zbierając równocześnie pieniądze na walkę z rakiem.

I last but not least: Korona Europy - czyli najwyższe szczyty wszystkich państw leżących w granicach kontynentu europejskiego. To jeden z popularniejszych celów długodystansowych projektów. Na pierwszy rzut oka - wszystkie szczyty są w zasięgu, ale ich duża liczba (46), duży rozrzut geograficzny i dość wysoka trudność niektórych wzniesień powodują, że wcale nie jest łatwo ukończyć to zadanie.

46 najwyższych szczytów Europy

Już samo ustalenie listy szczytów, które wchodzą w skład Korony Europy budzi wiele wątpliwości. Problem zaczyna się przy decyzji ile państw - czyli szczytów tak naprawdę powinno znaleźć się na liście. W Europie jest 46 państw, ale są również państwa nieuznawane - Kosowo i Naddniestrze. Czy szczyty tych państw należy dodać do korony Europy?

Wspinaczka na Elbrus © Thomas Senf/Red Bull Content Pool

Najwyższa góra Europy

Uznanie, która góra jest najwyższa w Europie od lat wzbudza wiele wątpliwości. Tradycyjnie przyjmuje się, że jest nią Mont Blanc (4809 m n.p.m.) , wszystko jednak zależy od tego, jaki wariant przebiegu granicy Europy przyjmiemy. Drugim pretendentem do tronu jest znacznie wyższa od Mont Blanca góra Elbrus (5642 m n.p.m.) , położona w górach Kaukazu, niedaleko granicy z Gruzją. Elbrus jest najwyższą górą Rosji, ale nie wszyscy zgadzają się, żeby uznać ją za najwyższy szczyt Europy. Istnieje bowiem co najmniej sześć wariantów przebiegu granicy Europy w rejonie Kaukazu, przy czym najczęściej stosowany wariant uznaje Gruzję, Armenię i Azerbejdżan (przy sprzeciwie mieszkańców Zakaukazia) za kraje Azjatyckie. Najbezpieczniej więc dołożyć Elbrus do listy - warto zresztą to zrobić, bowiem zdobycie tego szczytu gwarantuje całkiem niezłą przygodę.

A oto pierwsza dziesiątka Korony Europy:

Kraj Wysokość (m n.p.m.) Nazwa szczytu 1 Francja 4809 Mont Blanc 2 Włochy 4809 lub 4748 Mont Blanc lub Mont Blanc de Courmayeur 3 Szwajcaria 4634 Dufourspitze 4 Austria 3798 Großglockner 5 Hiszpania 3479 Mulhacén 6 Niemcy 2962 Zugspitze 7 Andora 2942 Pic de Coma Pedrosa 8 Bułgaria 2925 Musała 9 Grecja 2918 Mitikas 10 Słowenia 2864 Triglav

Korona Europy, szczyty nieoczywiste, przegląd subiektywny

Oczywiście pierwsza dziesiątka to najwyższe szczyty Europy. Każdy z nich zasługuje na osobny artykuł, jest jednak dość sporo informacji w sieci - zarówno praktycznych porad, jak i relacji ze zdobycia poszczególnych gór. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka szczytów nieoczywistych, być może całkiem niespektakularnych, co do których nie ma za dużo informacji, a ich zdobycie, choć nie należy do wyczynów wspinaczki, to jednak może być nie lada przygodą.

Najwyższy szczyt Kazachstanu częścią Korony Europy

To dla wielu może być dość zaskakująca informacja, tym bardziej, że Kazachstan rzadko wymieniany jest jako kraj europejski (kibice śledzący rozgrywki piłki nożnej z pewnością jednak zwrócili uwagę na obecność Kazachstanu w Mistrzostwach Europy). Niewielka, licząca 12 procent powierzchni kraju część Kazachstanu leży jednak w obrębie granic Europy. I choć państwo to ma całkiem wysokie pasma górskie (najwyższy szczyt Kazachstanu to liczący 7010 m.n.p.m. Chan Tengri) to tak się składa, że w europejskiej części są same stepy. Wzniesienie, które bardzo trudno odróżnić od innych porośniętych trawą pagórków liczy 509 metrów wysokości i jest oddalony od Polski o dobre 2,5 tysiąca kilometrów. Wyprawa na ten nienazwany szczyt to prawdziwa męska przygoda.

Chan Tengri © Z arch. Daniela Toadera

Najniższa góra w Koronie Europy

Najniższa góra wśród szczytów Korony Europy ma aż 75 m. I znajduje się w… Watykanie! Wzgórze watykańskie (Monte Vaticano) znajduje się tuż koło lądowiska dla helikopterów w ogrodach watykańskich. Szczyt można „zdobyć” podczas spaceru po ogrodach, wystarczy kupić bilet w kasie. Uwaga - warto sprawdzić w jakie dni ogrody udostępniane są do zwiedzania.

Góra Dzierżyńska - Białoruski szczyt w Koronie Europy

Jednym z ciekawszych szczytów jest najwyższe wzniesienie Białorusi. Osiąga on zawrotną wysokość 345 m i jest dostępny podczas wycieczki samochodowej. Niestety sytuacja polityczna na Białorusi często sprawia, że zdobycie szczytu okupione jest nie lada wysiłkiem - i bynajmniej nie ma on wiele wspólnego z naszą kondycją. Problemem może być chociażby zdobycie wizy białoruskiej, jak i obowiązek meldunkowy. Po spełnieniu tych formalności, sam szczyt może już nieco rozczarować. Góra nosi nazwę Dzierżyńska, na cześć naszego rodaka i rewolucjonisty - Feliksa Dzierżyńskiego, który na Białorusi wciąż uznawany jest za bohatera narodowego. (Feliks Dzierżyński - znany także jako Krwawy Feliks wsławił się stanowczością w walce z kontrrewolucją na czele Czeka.) Co ciekawe Góra Dzierżyńska ma charakter morenowy i w przeszłości stanowiła istotny punkt w słowiańskiej obrzędowości.

Zdobywcy Korony Europy

Poza wspomnianą Górą Dzierżyńską wiele szczytów Korony Europy można zdobyć niemal nie wysiadając z auta. Mimo to skompletowanie wszystkich szczytów z korony wymaga dość dużego zacięcia, całkiem sporych środków finansowych potrzebnych na dalekie podróże oraz dużo czasu. Najwyższe szczyty Europy wymagają niezłego przygotowania zarówno sprzętowego, jak i kondycyjnego i logistycznego. Dlatego zdobycie Korony Europy zasługuje na pełen szacunek.

Pierwszą osobą, która zdobyła wszystkie szczyty był Brytyjczyk Ginge Fullen. Zrobił to w roku 1999 i zajęło mu to 7 lat Fullen jako najwyższy szczyt Europy uznał Elbrus). Od tamtej pory wejść było coraz więcej. Jako pierwsza kobieta zdobyciem korony Europy mogła pochwalić się także Brytyjka: Rachel Crolla. Dokonała tego w 2007 roku.