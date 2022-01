Czy 10-minut biegania dziennie może wpłynąć na Twoje życie?

Bardzo często wydaje nam się, że doba jest za krótka, żeby zmieścić w niej choćby krótką przebieżkę. Z jakiegoś powodu, musząc wybierać pomiędzy pracą, spotkaniami ze znajomymi i treningiem, wydaje nam się, że nie możemy mieć wszystkiego. Ale... 10 minut?

To działa! Mniej więcej 600 sekund dreptania po betonie, czy parkowej ścieżce, może poprawić twój stan psychofizyczny i doprowadzić go do, wydawałoby się wcześniej, nieprawdopodobnego poziomu. O to, co może dać nam 10 minut biegania dziennie, zapytaliśmy ekspertów. Nie mają wątpliwości, że ten mały krok w kierunku biegania, może zmienić naprawdę wiele.

1. Możesz odzyskać energię

Cel, jakim jest bieganie 10 min dziennie pomoże ci utrzymać motywację © Ian Witlen for Wings for Life World Run

Niezależnie od tego, czy czujesz brak motywacji, czy po prostu ciężko ci ruszyć się z domu, 10-minutowe bieganie to idealny sposób, żeby skierować swoją energię na właściwe tory. Zgodnie z tym, co mówi dr Juliet McGrattan , biegaczka i autorka książki "Zdrowie kobiety. Praktyczny poradnik": "to cel, który jest do osiągnięcia, niezbyt czasochłonny, który da się wpleść w plan dnia, co sprawi, że bardziej będzie ci się chciało to zrobić" - tłumaczy.

2. Poprawisz sobie nastrój

Aktywność fizyczna sprawia, że ciało produkuje endorfiny, które poprawiają nastrój i redukują stres. "Te dobre związki chemiczne mogą pojawić się w mózgu już po tych 10 minutach, dzięki czemu relaksujesz się i stajesz się szczęśliwsza osobą" - mówi John Brewer , profesor i autor książki "Run Smart". Akt odhaczenia celu też ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. "Inną korzyścią wynikającą z ustanawiania celów jest fakt, że one również są dobre dla twojej kondycji psychicznej. Gdy udaje ci się osiągnąć, to co sobie zakładasz, poprawiasz sobie nastrój" - dodaje McGrattan.

3. Wydłużysz sobie życie

1 przebieżka tygodniowo może ograniczyć ryzyko przedwczesnej śmierci o 25% © Brian Ching See Wing / Red Bull Content Pool

4. To dość czasu, by poradzić sobie ze wzgórzem i poprawić siłę nóg

Zbieganie poprawia siłę mięśni © Gramafilm

Jeśli nie chcesz wylewać z siebie siódmych potów, ale lubisz wyzwania, to zbieganie z góry jest sprytnym sposobem na poprawę siły nóg w krótkim czasie. "Ludzie mówią, że szybkie zbieganie niszczy kolana itd. Ale jeśli tempo będzie odpowiednie, wzmocnisz je" - tłumaczy Brewer. "Jak długo będziesz uważać i nie biegać sprintem, siła hamowania nogami musi przeciwdziałać napędowi. Mięśnie kurczą się i rozciągają prawie w tym samym czasie, a to z kolei rozwija je we właściwy sposób".

5. Zyskasz świetny sposób na spędzenie przerwy w pracy

“Szybka przebieżka może poprawić twoją koncentrację i skupienie, kiedy wrócisz za biurko. Jeśli dysponujesz dłuższą przerwą, wciąż zostanie ci dość czasu, żeby porozmawiać ze znajomymi, czy załatwić jakąś sprawę" - mówi McGrattan. Szczególnie dobrze sprawdzi się to u osób pracujących z domu, których jest coraz więcej. "To bardzo wygodne dla ludzi, którzy pracują w domach, ponieważ są bardziej skłonni, żeby wszystko rzucić i wyjść na szybką przebieżkę, gdy mają na to ochotę. Można też poprzebywać bliżej zieleni na otwartej przestrzeni, jakże innej od tej w biurze".

6. Ograniczysz siedzący tryb życia

Nadmiar energii może źle wpływać na komórki, a bieganie temu przeciwdziała © Marcel Lämmerhirt for Wings for Life World Run

Zgodnie z tym, co mówi McGrattan, żeby zachować zdrowie, trzeba zerwać z siedzącym trybem życia. "Wiemy, że kiedy mamy siedzący tryb życia, nasze ciało przełącza się w tryb magazynowania i zaczyna odkładać tłuszcz. Zostało ono stworzone do ruchu, więc jeśli się nie ruszasz, obciążasz komórki, a to je uszkadza. Dlatego zerwanie z brakiem aktywności na rzecz krótkiego, codziennego bieganie, to świetna sprawa. Poza tym, czym jest te 10 minut? Co zrobisz w tym czasie? Pozmywasz naczynia?"

Jest wiele dowodów na to, że nawet krótki bieg może poprawić postrzeganie obrazu siebie u danej osoby. Zrób sobie dobry, ciężki, 10-minutowy trening i poczujesz się ze sobą lepiej, a nawet zyskasz nieco pewności siebie John Brewer

7. Krótkie biegi w ciągu dnia usprawnią twoje płuca

“Nie trzeba nawet czytać gazet, żeby zrozumieć, że dla przeciętnego człowieka to właśnie kondycja płuc powinna być teraz jedną z najważniejszych rzeczy" - uważa Brewer. “ Badania pokazują , że krótsze sesje z bardzo intensywnymi ćwiczeniami mają porównywalny wpływ na płuca i serce, co spokojne, dłuższe treningi. Rozwój układu sercowo-naczyniowego usprawnia transport tlenu w całym ciele".

8. To przygotuje cię też na mecze piłki nożnej

Turniej piątek piłkarskich Neymara © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Jeśli chcesz być w gotowości na każde wyzwanie, jak choćby mecz z przyjaciółmi, czy udział w innych zawodach, krótkie biegi są świetne, żeby się do tego przygotować. "Dyscypliny o wysokiej intensywności, oparte na sprintach i krótkim czasie regeneracji pomiędzy nimi, są dość specyficzne. W przeciwieństwie do godzinnego, spokojnego biegu, 10 minut intensywnego treningu wyrywa ciało ze strefy komfortu i wprowadza obciążenie wymuszające wyższe tętno oraz więcej siły, co pomaga we wspomnianych aktywnościach. Ciało odpowiada na tego rodzaju krótkie przeciążenie i adaptuje się do niego" - mówi Brewer.

9. Poczujesz się lepiej ze sobą

“ Jest wiele dowodów na to, że nawet krótki bieg może poprawić postrzeganie obrazu siebie u danej osoby. Zrób sobie dobry, ciężki, 10-minutowy trening i poczujesz się ze sobą lepiej, a nawet zyskasz nieco pewności siebie. Dorobisz się mięśni, być może stracisz nieco tkanki tłuszczowej i będziesz czuć się naprawdę dobrze, co wpłynie na wszystkie obszary Twojego życia - pracę i nie tylko" - zachęca Brewer.

