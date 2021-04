Daj Kosiemu Złotą Palmę: wybieramy najlepsze teksty z płyty „IS.OK”

Jeden z ostatnich raperów-instytucji na naszej scenie, który do wczoraj nie miał jeszcze solowej płyty. Kiedy jednak Kosi wydał już „IS.OK”, zasypał nas mnóstwem świetnych numerów, po brzegi wypełnionych konkretną nawijką. „Kosi tak na mnie mówią, choć moje imię to hip-hop” – rzuca w jednym z nich i jego autorski album to nic innego jak rzeczywiście piękna oda do hip-hopu. Już produkowane m.in. przez Returnersów , Falcona , 1988 , Szczura i Steeza kawałki chcą się słuchać w instrumentalnych wersjach, ale największe wrażenie robią w połączeniu z tekstami i głosem Kosiego, który – jak sam to przyznał w rozmowie w zinie Def Jam Recording Poland – prezentuje się życiowej formie.

„Konsumpcja to nie jest dobrobyt, dobrobyt to nie są gadżety / Dobrobyt to lepiej mieć w głowie, a klepiesz tam biedę niestety / I czekam aż wszystko się ziści, zabraknie nam wody, powietrza / Ciekawe, co wtedy wymyślisz, w tych nowych i drogich najeczkach” – rapuje w numerze „C.N.J.J.”. I choć w tym samym utworze zaznacza, że „nie jestem jasnowidzem, rzadko kiedy czarno widzę”, to jednak mimo dość optymistycznego tytułu „IS.OK” i barwnej oprawy graficznej, jego solowy album jest mocno osadzony w polskich i rysowanych w szarych kolorach realiach.

To państwo jest z tektury, więc składam se origami / Większość łata dziury, więc zaraz się doigramy Kosi „IS.OK”

„Teraz dopiero czuję, że mówię. Że staram się coś powiedzieć o moim życiu więcej niż tylko to, że mam tłusty rym i maluję graffiti. Nie znaczy też, że jakoś super się uzewnętrzniam, ale myślę, że w ostatnich latach słychać u mnie zmianę w podejściu do pisania tekstów. Dopiero dzisiaj mam wrażenie, że jestem w najlepszej formie w życiu, że nie byłem wcześniej w lepszej. Co jest zresztą trochę dziwne, bo jestem przecież po czterdziestce, więc powinienem być raczej w gorszej, biorąc pod uwagę standardy czy stereotypy panujące w rapie” – mówi Kosi w wywiadzie dla zina Def Jamu. Słychać to m.in. w tytułowym kawałku z płyty, gdy wyznaje: „Boję się o przyszłość, gdy wychodzę spod narkozy / Ziemia to kula u nogi tego, co ją stworzył”.

Jak sam ocenia, jego solówka jest „trochę o hip-hopie, trochę o Polsce, samotności, zagubieniu”. Hiphopowcom nastawionym na tylko zysk z muzyki dostaje się w „T.T. RAP”: „Je*ać tu większość na pewno, opluli to flegmą jak chodnik / Wygląda jak basen to szambo, lecz czuję ten fetor tu od nich / Zatykam nos dlatego nie możesz mnie czasem zrozumieć / Ma spływać sos, muzyka to tylko kolejny instrument”. W podobnym klimacie utrzymany jest numer „Moi ludzie nie green screen”, w którym Kosi celnie wytyka pożyczony z Zachodu i filmów gangsterskich „imidż”: „Nie jesteście Bloodsi i Cripsi, jesteście bladsi i chudsi / Wypier*alaj z kapci tu migiem i biegiem znów do mamusi / Nie udawaj tutaj El Chapo, bo to Polska, nie Sinaloa / Tylko walisz ciągle Polaka, a jedyna koka to cola”.

A ten ich imidż to wymysł, udają kogoś kim nie są / Niby że lecą rakietą, a idą boso przez beton Kosi „Moi ludzie nie green screen”

„Być może to, co teraz powiem, podważy moją wiarygodność jako rapera, ale ja na poważnie wszedłem w rap dopiero około 2011-2012 roku. (…) Od sześciu-siedmiu lat piszę teksty w zasadzie dzień w dzień. Przykładam się do nich, staram się je rozbudowywać i używać gier słownych, wtłoczyć w nie więcej ducha i poezji. Choć słowo „poezja” może być tu nadużyciem…” – mówił jeszcze Kosi w przywołanym na wstępie wywiadzie. Jego „IS.OK” można nazwać poezją ulicy, płytą pełna ciemnych, lirycznych zakamarków. Ciekawych spostrzeżeń i skojarzeń, do których chce się wracać i rozkminiać na nowo. Najważniejszy moment tego albumu to wyprodukowana przez 1988 „Flauta”, w której trafiają się jedne z najlepszych zabaw Kosiego słowem: „Rozkładam mapę świata, poszukam nowej trasy / Geograficzna siatka, czy może to są kraty?” albo” Różnice między ludźmi są często kolosalne / Życie jest jak pitbull, lecz mam dobrą karmę”.

Wersy łatwopalne, nie złapiesz ich jak frisbee / Daj mi Złotą Palmę, to Czas Apokalipsy Kosi „Flauta”

Ale podobnych, wartych wrzucenia choćby na ścianę, tekstów jest na tym krążku więcej. Kosi czuje się na tej płycie „jak dzieciak, który buszuje w literach jak w zbożu”, dlatego „Znów mam dobry powód do przygód / Nie dasz rady mnie złapać i to nie jest powód do wstydu” – jak zaznacza w „Zrywie”. Na swoją pierwszą solówkę fanom JWP, Jetlagz czy projektu Północ Centrum Południe długo kazał czekać, ale teraz długo można do niej wracać.

„IS.OK” przypomina najlepsze lata polskiego hip-hopu, gdy na scenie najcenniejsi byli ci raperzy, którzy mieli coś do powiedzenia i skłaniali do refleksji. Celnie to kiedyś ujął w rozmowie z Red Bullem produkujący Kosiemu numer „Tu” Steez z PRO8L3M-u : „Jeśli chodzi o polski rap, to nie śledzę go z dużym zainteresowaniem, bo mam wrażenie, że nowe rzeczy, robione przez młodych ludzi, rzadko mają wartość intelektualną, która by mnie zainteresowała. Ja zawsze szukałem tego w rapie i mimo, że nie twierdzę, że nasi raperzy, na których sam się wychowywałem, byli wielkimi poetami albo filozofami, ale jednak było trochę rzeczy, które skłaniały do refleksji, których się fajnie słuchało i analizowało”. Płyta Kosiego taka właśnie jest. Kiedy jeden „towar zawija tu w srebro, a potem zamienia go w złoto”, on tak robi ze słowami i czuje się słusznie bogaty...

Styl życia pieniędzmi wypchany, jest dla mnie za bardzo pstrokaty Kosi „Jak Narazie…”