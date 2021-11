Kosi: Zwizualizuj sobie swoje życie

Kosi jest aktywny na polskiej scenie hiphopowej od połowy lat 90. To jedna z najbardziej barwnych i charyzmatycznych postaci – znakomity tekściarz, raper i grafficiarz, poza płytami ekip JWP, PCP czy Jetlagz, które sam zakładał, słyszany też na płytach m.in. WWO i Molesty Ewenement . Rok po tym, jak wydał wreszcie wyczekiwaną solówkę „IS.OK” , i 25 lat po założeniu JWP, wzięliśmy go na dłuższą rozmowę o punku, rapie, deskorolce, graffiti. Słowem – o jego życiu. Bogate ćwierć wieku w końcu zobowiązuje.

Okazja jest też inna – 17 grudnia 2021 roku Kosi wydaje „LOST IS.OK”, czyli album złożony z numerów, które nagrał w latach 2017-2021 . Ta płyta to swoisty o suplement do jego płytowego debiutu. Na przestrzeni trzech lat, kiedy powstawało jego pierwsze solo, Kosi nagrał niezliczoną ilość numerów. Niektóre z nich nie pasowały jednak artyście do konceptu „IS.OK”, dlatego reprezentant JWP zebrał je w całość i prezentuje na drugim wydawnictwie.

Na swojej pierwszej solowej płycie „IS.OK” rapujesz: „Nie oglądam się za siebie, chociaż jest na co spojrzeć”. To powspominajmy. Kiedy w twoim życiu pojawiła się muzyka?

Kosi: W moim domu było sporo muzyki. Tata, z którym spędzałem czas do ósmego roku życia był związany z zespołem SBB, przyjaźnił się z Józefem Skrzekiem, więc pierwsze zaszczepy muzyczne dostałem właśnie od niego. Jeździłem razem z nim po koncertach, bywałem w Sali Kongresowej, w Stodole, ojciec kolegował się z różnymi muzykami i zabierał mnie tam ze sobą. Moje pierwsze lata były mocno muzyczne na pewno.

Obstawiałem, że muzycznego bakcyla zaszczepili w tobie punkowcy, z którymi ponoć chodziłeś na giełdy czadowe i koncerty punkrockowe.

Nigdy nie byłem w stu procentach punkiem, ale na początku liceum miałem zajawkę na taką muzykę i co za tym idzie poznałem trochę ten klimat oraz ludzi z nim związanych. Pamiętam jeszcze z tamtych czasów, z początku lat 90., ludzi, którzy potem stworzyli Super Girl and Romantic Boys. Mnie zawsze mocno ciągnęło do inności, do subkultur. Starałem się być w jakiejś opozycji do świata. Moja punkowa zajawka związana była też z deskorolką, która chwilę później stała się zajawką numer jeden.

Jak to się stało?

Szkoła średnia to jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna szukać bardziej swojej tożsamości. Ja wtedy miałem mocną zajawkę punkrockową. Kiedy szedłem do liceum w 1992 roku, nie było jeszcze polskiego rapu, amerykańskiego też specjalnie jeszcze nie słuchałem, znałem jedynie Beastie Boys, ale na początku lubiłem ich głównie za mnóstwo punkowych, rockowych smaczków. Moja przygoda z rapem zaczęła się jednak właśnie od nich. Mocno się z nimi utożsamiam, zarówno muzycznie, jak i ideologicznie są mi bardzo bliscy. Jeździli na przykład na deskorolkach, przez co łatwiej mi było się z nimi utożsamiać niż na przykład z Mobb Deep, których też jestem wielkim fanem.

Miałem podobnie. Przez rockowe brzmienie Beastie Boys do hip-hopu.

Fascynowało mnie też to, że Beastie Boys działali bardzo szeroko, na wielu frontach. Nie tylko pod względem muzycznym, bo kręcili też filmy, byli aktywni społecznie, jako jedni z pierwszych opowiadali się po stronie społeczności LGBT i stali w opozycji do sceny, która była przecież w tamtych czasach mocno homofobiczna. Zanim w ogóle zaczęli robić hip-hop to był punkowy skład, z nowojorskiej sceny alternatywnej, stoi za nim niesamowita historia.

Ciekawe, ilu młodych raperów ma teraz o tym pojęcie.

Moda na takie brudne, punkowe granie wraca, pytanie tylko, czy wraca ze względu na estetykę, czy jednak chodzi o coś więcej. Na przykład taki Zdechły Osa – myślę, że on może mieć duszę punkowca. Że może mieć świadomość pochodzenia takiej muzyki. Tak przynajmniej czuję, słuchając jego nagrań.

Znałeś już Beastie Boys, co dalej?

Razem z Beastie Boys pojawiła się też w moim życiu deskorolka. Ona była zresztą bardzo popularna w latach 90., wszyscy z mojego podwórkowego składu jeździli na desce. To był też dla mnie początek kultury, w której do teraz siedzę. Hip-hop zaczął się u mnie właśnie od deskorolki. Wcześniej słuchałem dużo muzyki w stylu Bad Religion, NOFX, Pennywise, która też była kompatybilna z deską. Kiedy jednak mocniej wszedł u mnie hip-hop, skończyła się deskorolka.

Nie dało się tego połączyć?

Może i dało, ale wtedy mega zajarałem się z kolegami graffiti i tym, że moglibyśmy wokół niego budować swój świat. Byliśmy bardzo hermetyczni i krytyczni na wszystko dookoła, co z perspektywy czasu uważam za błąd, ale z drugiej strony myślę, że tworzenie tej naszej elitarności budowało potrzebę rozwoju u innych. Jako grupa ludzi wjechaliśmy w graffiti naprawdę mocno i muszę powiedzieć, że nasz skład wychodził ubiorem, inspiracjami i muzyką, której słuchaliśmy, poza ramy klasycznego postrzegania hip-hopu. Poza rapem, którego słuchaliśmy było też sporo elektroniki, drum’n’bassu, funku.

Mówiłeś kiedyś, że ty w ogóle nie chciałeś być raperem, chciałeś tylko nagrać kawałek o graffiti.

Nie do końca utożsamiałem się na początku z rapem. Próbowałem coś tam rapować, ale robiłem to na zmianę z graffiti, co uważam za najgorszą dla siebie opcję – robienie dwóch rzeczy naraz. Czuję się po prostu średni w kilku rzeczach, zamiast być najlepszym w jednej. Strasznie mnie to frustrowało. Próbowałem jednak zjeść ciasto i mieć ciastko, ale różnie mi to wychodziło. Wydaje mi się, że gdybym skoncentrował się tylko na rapie albo tylko na graffiti, byłbym zdecydowanie lepszy w którejś z tych rzeczy. Rap w ogóle zacząłem kumać na serio bardzo późno, całkiem niedawno wkręciłem się w pisanie rapowych tekstów na poważnie. To jest stosunkowo świeża dla mnie rzecz, wcześniej robiłem to przez wiele lat trochę z doskoku. Nie miałem na początku aspiracji być raperem, dopiero później to się u mnie pojawiło.

Trudno ci uwierzyć na słowo, mając w pamięci wiele świetnych numerów JWP, Jetlagz...

Dziś nie czuję się już w żaden sposób zawstydzony tym, co teraz tworzę. Ale niektóre rzeczy, które zrobiłem wcześniej, kompletnie mi się nie podobają. Być może gdybym traktował rap od początku bardzo serio, te nagrania byłyby lepsze. Ja jednak wiele razy mówiłem, że rzucam rapowanie, że to już ostatni raz. Dzisiaj natomiast wiem, że nie zrobię tego ma pewno do przyszłego roku, bo mam już kolejne rozpisane projekty. Kiedyś mówiłem, że będę raperem tylko do 30-tki, potem że do 40-tki, ale teraz już nie rzucam takich deklaracji. Kiedy miałem dwadzieścia parę lat, nie wyobrażałem sobie, że będę rapował po 30-tce, bo wtedy nie było takich raperów na scenie. Dopiero ja i moi rówieśnicy musieliśmy ludziom udowodnić, że będąc 30-letnim facetem, do tego z dzieckiem, dalej można rapować. W naszym świecie to kiedyś nie pasowało do siebie: tata-raper? Do dzisiaj niektórzy mają z tym problem. Pytają mnie: „jak tam twoja córka? Jak czuje się z tym, że jesteś raperem?”. Odpowiadam wtedy: „tak samo jak twoja z tym, że ty nim nie jesteś”. (śmiech)

A jak ty się czujesz?

Mam zajawę dalej. Po płycie „IS.OK” zaangażowałem się w dwa interesujące projekty, o których niestety nie mogę jeszcze mówić, ale są to naprawdę dwie mocne rzeczy. I przy jednej, i przy drugiej, pracuję tylko z jednym producentem, co jest dla mnie zupełną nowością. To będzie na pewno coś innego niż moja płyta – wciąż to będą rapowe rzeczy, ale mam nadzieję, że jednak tekstowo i muzycznie uda mi się wyjść poza ramy stricte rapu.

„Czuję nareszcie, że mogę wszystko, chociaż nie wszystko mi wyszło” – to wers z twojej solowej płyty. Czego żałujesz najbardziej?

Miałem ambicję jakieś dziesięć lat temu, po tym, jak z kawałkiem „Tworzymy historie” JWP wróciło śmielej na rynek, żeby zbudować organizm, który wychodziłby poza nasz skład. Chciałem zrobić z tego prężnie działające wydawnictwo, coś większego. Nie udało się to na tyle, na ile planowałem i na ile moim zdaniem mieliśmy wówczas możliwości. Ale nie znaczy to, że jestem tym faktem jakoś mega rozczarowany, bo prowadzę naprawdę fajne życie z chłopakami i uważam, że JWP przeszło bardzo ciekawą drogę.

Ale może wtedy, jako szef wytwórni i biznesmen, nie miałbyś czasu na swoje ukochane zajawki.

To jest mój największy sukces. Że udało mi się zachować naprawdę dużo wolnego czasu dla siebie. Dla swoich pasji, rodziny i że mogę tym czasem żonglować. Oczywiście nie mogę robić niczego, bo aż tak zajebisty dla świata nie jestem, by nic nie robić, ale to wszystko, co nazywam swoją pracą, to są rzeczy, którymi szczerze się jaram. Piszę teksty, dużo rysuję, czyli robię wszystko, co kocham.

Mam taką teorię, że ludzie, kiedy wizualizują sobie swoją przyszłość, to ona w jakimś stopniu im się spełnia. I ja sobie zwizualizowałem to, co mam teraz. Na pewno są raperzy, którzy wizualizują sobie już na początku swojej drogi, że będą mieć zajebiste fury i pełno hajsu, a potem to dostają. Ja na początku tej przygody w ogóle nie myślałem o pieniądzach. Wizualizowałem sobie swoje życie i to, że będę niezależnym artystą. Nie będę chodził do pracy, ale będę podróżował z przyjaciółmi po świecie. To był mój cel. Spędzić swoje życie z ludźmi, z którymi się lubię i z którymi mam wspólne cele oraz pasje. Tak to sobie wyobrażałem 20 lat temu i tak mam dzisiaj. Myślę, że to akurat mi się udało.

I nigdy cię do tych większych pieniędzy nie ciągnęło?

Kiedy spotkałem się po raz pierwszy z Erosem w 1996 roku – Michał miał 15, ja 20 lat – wyglądało to mniej więcej w stylu: „siema, co robimy? Malujemy po murach? Malujemy po murach!”. A gdybyśmy wtedy, już na samym początku, powiedzieli sobie, że robimy hajs, to pewnie robilibyśmy ten hajs. Nas jednak interesowało tylko malowanie po murach. I tak trzymamy się tego malowania do teraz. Może już w mniejszym stopniu niż kiedyś, ale nadal. Ja zresztą nie czuję, że zarobiłem za mało. Mam naprawdę spoko życie, podróżuję, moja córka ma dobre warunki, może jeździć na obozy językowe, stać mnie na to, żeby jeździła na desce, nartach, żeby wspólnie z nią jeździć po świecie. OK, nie jestem milionerem, ale jak to świetnie ujął Eros: „może niektórzy zarobili od nas więcej, ale nikt tak się dobrze nie bawił”. (śmiech)

Pięknie powiedziane. Gdyby jednak taki cykl imprezowy jak Rap History Warsaw, który wymyśliłeś razem ze Steezem, odpalić dzisiaj, nie w 2010 roku, moglibyście na tym pewnie więcej zarobić.

Rap History Warsaw myślę, że i tak było jakąś trampoliną i dla mnie, i dla Steeza . Pozwoliło nam dojść do miejsca, w którym każdy z nas jest dzisiaj. Ten projekt każdemu z nas dodał na pewno skrzydeł, bo to było zajebiste przedsięwzięcie, poznaliśmy dzięki niemu wiele fantastycznych osób. Zbliżyliśmy też hip-hop do innego środowiska, sprawiliśmy, że na imprezy hiphopowe zaczęli przychodzić też, nazwijmy ich w cudzysłowie, „hipsterzy”, którzy jeszcze chwilę wcześniej omijali takie imprezy łukiem. Umówmy się – hip-hop lata temu budził u wielu ludzi strach i ja się temu wcale nie dziwię. Na początku tej muzyki w Polsce było inne środowisko, kolorowe, fajne, bardziej skate’owe, a w pewnym momencie patrzyłem wokół siebie i mówiłem: „co tu się stało, gdzie te wszystkie ładnie dziewczyny?!”. (śmiech) Dopiero około 2010-2011 roku coś się zmieniło, przyszło nowe pokolenie, wiesz, młodsi bracia pierwszych raperów dorośli. A teraz to już w ogóle – dziś każdy słucha rapu. Tyle że teraz to już nie jest żadna subkultura, tylko narzędzie.

Jak rapujesz: „Ma wpływać sos, muzyka to tylko kolejny instrument”.

Dzisiaj tak. Kiedy robiliśmy Rap History Warsaw, wkładaliśmy w ten projekt naprawdę bardzo dużo pracy, spotykaliśmy się codziennie przez półtora roku, ale dawało nam to pieniądze na przetrwanie. To nie były imponujące hajsy. Raz ich było więcej, raz mniej.

Pojawiała się frustracja?

Kryzysowy był dla mnie moment, gdy kończyłem 30 lat. Rap nie przynosił mi wtedy zysków, choć wydaliśmy wtedy „Wroga Publicznego” JWP, wobec którego były spore oczekiwania fanów a który to album nie odniósł mega sukcesu. Ale trzeba też pamiętać, że to były inne czasy. Był już YouTube, ale i liczby wtedy były inne, i inaczej to wszystko funkcjonowało. Na przykład na PCP nie zarobiliśmy w zasadzie nic, a mam wrażenie że tej płyty słuchała cała Polska. Piratów poszło w chuj, kopie szły pewnie w miliony, a my dostaliśmy za to wszystko jakieś grosze.

To był też ten moment, kiedy widziałem, że moi ziomale robią kariery w korporacjach, a mi rap nie dawał perspektyw. Urodziło mi się dziecko, a ja nie czułem, że rap zapewni mi jakąkolwiek przyszłość. Byłem przecież jednym z przedstawicieli najstarszego pokolenia raperów – obok Sokoła , Tedego – tylko Liroy był od nas starszy. Nie miałem pojęcia, jak to się wszystko potoczy i dlatego to nie był komfortowy czas dla mnie. Ale też zmobilizował mnie do kupna komputera i wzięcia się za grafikę. Nauczyłem się programów graficznych dość szybko, moi ziomale z WTK byli grafikami, więc sprawnie wprowadzili mnie w temat i po miesiącu miałem już pierwszą fuchę.

Pamiętasz najgorszą rzecz, jaką musiałeś zrobić, żeby zarobić?

Nie mam pojęcia, co to było. Raczej staram się podchodzić z szacunkiem do pracy, czego nauczył mnie mój ojczym. On sam był dla mnie bardzo w porządku, wychowywałem się w dość komfortowych warunkach, ale na wiele rzeczy musiałem zapracować sobie sam. Byłem twardo chowany. Kiedy miałem 15 lat budowaliśmy dom i zamiast jechać na wakacje, pracowałem na budowie z robotnikami. Mimo, że w mojej rodzinie był hajs, musiałem się nauczyć szacunku do pracy i do drugiego człowieka.

W domu nigdy nie usłyszałeś, że powinieneś dać sobie spokój, na przykład z graffiti?

Nie. Rodzicie zawsze mnie wspierali w tym, co robiłem. Gdybym chciał być fryzjerem, też by mi na pewno kibicowali. Sami mieli znajomych artystów, w naszym domu zawsze było dużo różnych ludzi – aktorów, artystów, znanych i mniej znanych – więc ufali moim pasjom. Wiedzieli też, z kim to robię, bo to były dzieci ich przyjaciół. To mogło być kontrowersyjne, ale na pewno nie głupie, bo w końcu nas wychowywali. (śmiech)

O tobie można powiedzieć, że jesteś kontrowersyjny?

Mam taką łatkę. Ludzie spotykają mnie tylko w piątki i soboty, nie widzą mnie w tygodniu, więc łatwo mi przykleić łatę imprezowicza. Ja rzeczywiście lubię się bawić i korzystać z życia, ale uwielbiam też i cenię sobie bardzo życie rodzinne. Staram się, żeby w moim domu było przede wszystkim fajnie, żeby było dobre jedzenie, żeby było czysto, żeby były pieniądze na życie i na wakacje dla mnie i dla mojej córki.

Imponuje ci jakiś artysta?

Imponuje mi wielu artystów z bardzo różnych dziedzin, ale dość ważną postacią jest malarz Joan Miró. Nie znam co prawda jego życiorysu, ale sama twórczość bardzo mnie fascynuje. Także to, w jak czasach tworzył i jak się narażał malarzom z nurtu realistycznego, którzy nie lubili takich rozwiązaniach, jakie on proponował. Ludzie często myślą, że prawdziwa sztuka musi być robiona długo. Że jeśli namalujesz orła 3D na wielkiej ścianie to będą cię doceniać, a jak zrobisz małą plamę, bardzo prosty rysunek, powiedzą, że to ręka dziecka, rozumiesz? A Joan Miró przełamał to myślenie. Jego estetyka jest naprawdę zajebista.

Twój inny bardzo fajny wers to: „Czuję się jak Bóg, swój świat tworzyć tu przyszedłem”. Może warto dodać: jak młody Bóg!

Jeszcze chwilę na pewno będę w stanie coś tworzyć – czy to rapując, czy malując. Tworzenie jest dla mnie najważniejsze. Obok bycia blisko z rodziną i przyjaciółmi, to jest cel mojego życia. Gadaliśmy już zresztą o tej wizualizacji. Wszystko możesz sobie zbudować samemu. Jeśli mocno w coś wierzysz, możesz stworzyć wokół siebie coś naprawdę fajnego. To kwestia organizacji, konsekwencji, trochę szczęścia.

No właśnie – czujesz się szczęściarzem?

Tak, czuję się szczęściarzem, bo mam fajne życie. Eros ma taki zajebisty wers: „To nie ja stoję na ziemi, to pode mną leży ziemia”. I ja się tym wersem jaram w chuj. Nie chcę pisać czarnych scenariuszy, ale codziennie zastanawiam nad tym, ile jeszcze to życie będzie takie fajne?! Aż czasem wydaje mi się to niemożliwe, że przez tyle czasu wszystko zajebiście się toczy. Życie cały czas zaskakuje! Z ekipą JWP przeżywamy teraz mały renesans, widzę, że przychodzi na nasze koncerty coraz więcej małolatów, naprawdę to wszystko fajnie się kręci. Jesteśmy super dopasowani, oczywiście zdarza nam się pokłócić, ale nie ma między nami większych konfliktów. Cały czas żartujemy, w ogóle nie jesteśmy sobą znudzeni, choć po tylu latach powinniśmy raczej mieć siebie dość i funkcjonować osobno.

Wspominasz dużo o podróżach. Nie łapiesz się na nich na tym, że gdybyś urodził się na przykład w Stanach, z bycia raperem czy artystą wyciskałbyś więcej niż w Polsce?

Nie, aż tak to nie. Choć mam w sobie odrobinę zazdrośnika, zazdroszczę np. dzieciakom z Nowego Jorku, że mogli spędzać młodość właśnie w tym mieście, że mieli ją bardziej wyjebaną niż ja w Polsce. Albo dzieciaki z Rzymu, dorastające w tym mityczno-filmowym mieście. Ja przez długi czas myślałem, że Warszawa jest najbardziej wyjątkowa, w latach 90. rzeczywiście była najsilniejszym polskim ośrodkiem w wielu aspektach, do teraz taka jest, ale mega zazdroszczę dzisiaj młodości chłopakom z Bielska albo ze Szczyrku. Serio. Zimą jeździli sobie na snowboardzie, latem na rowerach i quadach, a my co? Chodziliśmy w stolicy po klubach, a tam alko, dragi i awantury. (śmiech)

Dziś patrzysz na młodych, a potem rapujesz: „Spoglądam teraz na ciebie, ty wyglądasz jak marna kopia / Na chuj ci te wszystkie buty plus czapeczki, bluzy, t-shirty?”.

Ja nie krytykuję mody ani fajnego ubierania się. Po prostu chciałbym, żeby ludzie zachowali w tym zdrowy rozsądek. Ja wiem, że można się fajnie ubierać, nawet trzeba, bo stylówa jest bardzo ważna, w jakimś stopniu cię określa, ale myślę, że i tak do zabrnęło za daleko. Cały ten konsumpcjonizm, kapitalizm, produkowanie ubrań i amerykański styl konsumowania jest dla mnie przerażający.

Ale zdajesz sobie sprawę, że od tego już nie uciekniemy?

Mam nadzieję, że uciekniemy. Absolutnie nie jestem anty-amerykanistą, ani tym bardziej zwolennikiem komunizmu, jednak wierzę, że Ameryka trochę spuści z tonu jeśli chodzi o wpływ na cały świat. Myślę, że to nieuniknione i następstwem będą Chiny, ale mocno liczę, że ludzkość w końcu ocknie się z rozpierdalania naszej Ziemi. Bo to jest nieprawdopodobne, że ludzie nie próbują się z naszą planetą w ogóle się dogadywać, tylko ją na maksa wykorzystują. Kurwa, na tak zwany chłopski rozum, jeśli kogoś cały czas wykorzystujesz, to zawsze się kończy to źle!

Na twojej solowej płycie jest sporo podobnych, rysowanych w czarnych barwach wersów.

Lubię smutne rzeczy. Szczególnie kiedy jestem sam, lubię się trochę posmucić i pognębić. Może dlatego, że mam za wesołe i beztroskie życie? Nie mógłbym nagrywać numerów tylko o tym, że imprezuję, świetnie się odżywiam i oglądam Netflix.

Myślałem, że powiedziałeś sobie: skoro wydaję wreszcie swoje pierwsze solo, otworzę nim ludziom oczy.

Nie podchodziłem do tego w ten sposób. Moją jedyną ambicją jest to, żeby napisać jak najlepszy kawałek. Ale nigdy tak naprawdę nie mam tematu na numer, wszystko dzieje się u mnie intuicyjnie. Po prostu siadam i piszę. Potem te słowne puzzle składają mi się w całość. Na pewno nie mam aspiracji, żeby kogokolwiek pouczać czy nawracać. Mi chodzi przede wszystkim o zwykłą przyzwoitość, po prostu. Wobec świata, przyrody, innych ludzi, zwierząt, wobec siebie samego. Uważam, że Polacy mają do siebie za mało dystansu, za bardzo skupiają się na innych ludziach, zamiast samemu się od środka poprawiać. Chciałem na tej płycie powiedzieć tylko coś od siebie. Pokazać, że w tej całej beztrosce, która towarzyszy mojej grupie, jestem też czas na refleksję nad otaczającą nas rzeczywistością.

I jak, udało się?

Tak, chyba tak, bo dostaję zajebisty feedback od ludzi, w różnym wieku. I nie są to żadne emoji w stylu ognia, kciuka, napiętej dłoni, ale naprawdę fajne zdania na temat mojej płyty. Podoba mi się to, że ludzie wyłapują moje gry słowne, a mi wystarczy, że zrobi to jedna osoba, i już jestem bardzo szczęśliwy. Ale okazuje się, że tych osób jest znacznie więcej.

Powiedziałeś kiedyś, że rap przełamał u ciebie wstydliwość i spowodował, że wyszedłeś do ludzi. Co jeszcze ci dał?

Rap pomógł mi wyjść do ludzi, nabrać pewności siebie, na pewno. Przyjeżdżam teraz do jakiegoś miasta i słyszę: „Kosi, jaki ty jesteś fajny!”. Przez takie rzeczy stajesz się trochę próżny, ale ja z tym cały czas walczę i staram się zachować dystans do tego. Choć i tak prawdopodobnie w oczach wielu mocno się wożę, bo takie rzeczy też słyszałem. Ale moja wstydliwość pękła przed rapem, w trudnym momencie życia, kiedy miałem osiem lat i musiałem wyemigrować na Berlin Zachodni. Może kiedyś nagram o tym kawałek, bo to jest ciekawa historia – w Polsce mieliśmy komunę, ja byłem zdany na siebie, szybko wydoroślałem. Rok bycia poza domem wystarczył.

A co dało ci graffiti?

Graffiti dało mi przede wszystkim przyjaźnie na całe życie i to jest niepodważalne. Dało mi wolność myślenia i poczucie, że to co robimy jest ważne, że nie wszystko trzeba robić dla pieniędzy i wymiernego zysku. Pozwoliło mi także poczuć, że nie jestem tylko próżnym konsumentem życia, że kryje się za tym wszystkim coś więcej. Możliwe, że działa to trochę na zasadzie przeciwwagi – skoro rap jest próżny i daje hajs, to graffiti pozwala mi poczuć, że jestem fair wobec gry. Jestem przecież z pokolenia, dla którego hip-hop nie miał być źródłem czerpania zysków i drogą do bogactwa.

Rozmyślasz też nad tym, co dalej? Co jeszcze chcesz w życiu osiągnąć?

Chcę zbudować dojebany dom na Mazurach albo w górach. Chciałbym go kiedyś tam postawić od podstaw. Od czasu pandemii moi rodzice siedzą dużo na Mazurach, w związku z tym ja korzystałem z ich domu pod Warszawą i ten czas mi pokazał, jak bardzo nie lubię już wracać do Warszawy. Bo jest głośno, intensywnie, wszyscy gdzieś pędzą, przytłacza mnie ta straszna ilość dźwięku. Jestem już chyba na tym etapie życia, że chcę mieć wreszcie własny dom z ogrodem, po prostu.