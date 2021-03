Szansa na rewanż dla “Czajka” i spółki przydarzyła się już po trzech tygodniach. Obie formacje zmierzyły się w walce o bezpośredni awans do finału Ultraligi. I od pierwszej mapy widać było, że nie będzie to dla nikogo łatwy i szybki mecz.

To był punkt zwrotny rozgrywki. Rozpędzona drużyna “Czajka” pewnie ruszyła na Nexus rywali, ostatecznie niszcząc go po upływie 37 minut. Skazywane na porażkę Illuminar pokazało, że tanio skóry nie sprzeda.

W tę nieco lepiej wszedł zespół “Sinmivaka”. Przede wszystkim “Łotrzyki” bardzo szybko zgarniały kolejne smoki. Już po upływie 17 minut miały trzy takie wzmocnienia. To jednak nie przekładało się na sytuację na mapie. Żadna z drużyn nie potrafiła zbudować przewagi. Do 30 minuty różnica w złocie między zespołami nie przekroczyła dwóch tysięcy.

Illuminar spadło natomiast do drabinki przegranych. W niej o awans do finału zmierzy się z K1CK.

