Zostań mistrzem kostki Rubika i ułóż ją w 7 krokach

Wiele osób zmagało się z kostką Rubika, czując frustrację, gdy nie udawało się jej ułożyć. Ale choć może się to wydawać trudne do uwierzenia, ułożenie jednej z najsłynniejszych łamigłówek świata może być łatwe.

Jeśli chcesz ułożyć sześć ścianek w sześciu kolorach, skorzystaj z naszego prostego, siedmiostopniowego przewodnika.

01 Ułóż biały krzyż

2 min Jak ułożyć kostkę Rubika: Krok 1 Pierwszy krok na drodze do łatwego układania kostki Rubika.

Pierwszym krokiem w drodze do rozwiązania jest ułożenie białego krzyża. Można zacząć od ułożenia „stokrotki” (żółty środek otoczony bielą). Następnie przenieś białe krawędzie na przeciwną stronę, co da ci biały krzyż.

02 Ułóż białą ściankę

3 min Jak ułożyć kostkę Rubika: Krok 2 Drugi krok na drodze do łatwego układania kostki Rubika.

Po wykonaniu pierwszego kroku celem staje się wypełnienie białych narożników, aby uzyskać całą białą ściankę. Zacznij od odwrócenia kostki tak, by biały krzyż znalazł się na spodzie. Ta część wymaga sporo obracania, ale film pokazuje też typowe problemy, które pojawiają się podczas układania białej ścianki.

03 Krawędzie drugiej warstwy

3 min Jak ułożyć kostkę Rubika: Krok 3 Trzeci krok na drodze do łatwego układania kostki Rubika.

Następnym krokiem jest ułożenie krawędzi drugiej warstwy kostki Rubika. Zacznij od znalezienia w górnej warstwie elementu krawędziowego, który nie ma żółtego koloru. Pod koniec tego etapu zobaczysz już prawdziwy postęp.

04 Ułóż żółty krzyż

2 min Jak ułożyć kostkę Rubika: Krok 4 Czwarty krok na drodze do łatwego układania kostki Rubika.

Sztuczka polega na ułożeniu żółtego krzyża na górnej warstwie. To powinien być jeden z prostszych kroków w całym procesie.

05 Dopasuj żółte krawędzie

2 min Jak ułożyć kostkę Rubika: Krok 5 Piąty krok na drodze do łatwego układania kostki Rubika.

Przechodząc do kroku piątego, kluczowe jest nauczenie się układania żółtego krzyża tak, aby wszystkie żółte krawędzie do siebie pasowały. Znowu, na początku możesz napotkać kilka różnych scenariuszy, ale wszystkie da się rozwiązać za pomocą niewielkiej liczby ruchów.

06 Przegrupuj żółte rogi

2 min Jak ułożyć kostkę Rubika: Krok 6 Szósty krok na drodze do łatwego układania kostki Rubika.

Tym razem dowiemy się, jak przestawić żółte rogi, żeby wszystkie znalazły się na właściwym miejscu, choć niekoniecznie w prawidłowej orientacji. W tym kroku chodzi o „tworzenie linii i jej przerywanie” – prawdopodobnie wielokrotnie.

07 Ustaw kierunek żółtych narożników

2 min Jak ułożyć kostkę Rubika: Krok 7 Siódmy krok na drodze do łatwego układania kostki Rubika.

I wreszcie dochodzi do tego, jak ustawić żółte rogi, żeby ułożyć kostkę Rubika, zaczynając od odwrócenia kostki tak, by żółty kolor znalazł się na spodzie.

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I to wszystko. Proste, prawda?