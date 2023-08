Streetball. Te rzeczy musisz koniecznie zabrać ze sobą na trening

Piłka to podstawa

Każdy zawodnik wie, że dobre wyczucie piłki to podstawa! Na rynku są dziesiątki modeli w kilkudziesięciu wersjach kolorystycznych, które sprawdzą się na różnych rodzajach boiski. I wystarczy wybrać taką, która spodoba ci się najbardziej. Ale każdy koszykarski wyga powie ci, żeby trenować tym, czym będziesz grał. Każda piłka różni się delikatnie materiałami, kształtem zagłębień, a przede wszystkim przeznaczeniem. Ważny jest dobry chwyt i czucie, a tego nabierzesz kozłując nią tysiące razy i oddając setki rzutów podczas treningów.

Piłka turniejowa Red Bull Half Court © Red Bull Content Pool Red Bull Half Court SPALDING © Red Bull Shop

Jeśli planujesz grę w kolejnej edycji Red Bull Half Court , polecamy zaprzyjaźnić się z modelem dedykowanym turniejowi. Przygotowała ją legendarna firma Spalding. Design doskonale pasuje do streetballowego klimatu turniejów. Szaro-czarna kolorystyka ze złotymi akcentami w zagłębieniach, fioletowym napisem Spalding oraz charakterystycznym logotypem Red Bull Half Court - drugiego takiego modelu nie ma na rynku.

Masaż? Zrób to sam

Streetball jest sportem bardzo wymagającym fizycznie, kontaktowym, wystawiającą stawy i mięśnie na najwyższą próbę. Dlatego jednym z kluczowych aspektów treningu jest regeneracja. Zawodowcy bardzo często korzystają z usług zawodowych masażystów czy fizjoterapeutów, ale często też wspomagają się wałkami do automasażu tuż po zejściu z boiska. Na pewno nie raz widziałeś zawodników rolujących mięśnie na kolorowych wałkach. To obecnie jeden z kluczowych aspektów, który przyspiesza regenerację mięśni, a jednocześnie pomaga zwiększyć ich mobilność i elastyczność. To forma zapobiegania kontuzjom, przygotowania się na turniejowe trudy np. podczas Red Bull Half Court, gdzie gra toczy się szybko, jednego dnia każda drużyna rozgrywa kilka meczów w krótkim odstępie czasu.

Masaż? Teraz możesz obsłużyć się sam © Red Bull Content Pool

Zegarek, który podpowie, jak trenować

Trening koszykarski to nie tylko zajęcia na boisku, ale i ćwiczenia wzmacniające, trening siłowy, trening związany z mobilnością oraz właściwa regeneracja i odpoczynek. Najlepsi zawodnicy na bieżąco analizują parametry podczas ćwiczeń i odpowiednio dobierają obciążenia korzystając ze sportowych smartwatchy. To prawdziwe kombajny do akumulowania i przekazywania w przystępnej formie wartościowych danych..

Garmin Instinct 2 Solar , który otrzymali zwycięzcy polskich eliminacji i finaliści Red Bull Half Court, ma specjalną aplikację, mierzącą parametry fizjologiczne podczas meczów i treningów, a także dającą wskazówki, co do ćwiczeń na siłowni, które pomogą uzupełnić trening kondycyjny poza boiskiem. Ma też opcję asystenta regeneracji, który szacuje po jakim czasie można przystąpić do kolejnej wymagającej jednostki treningowej. Jeśli korzystamy z zegarka 24 godziny na dobę, wtedy szybko dostosuje się on do naszego dobowego rytmu i podpowie, kiedy najlepiej przeznaczyć czas na odpoczynek.

Smartwatch Garmin Instinct 2 Solar - Red Bull Half Court © GARMIN Polska Garmin Instinct 2 Solar ma m.in. opcję asystenta regeneracji, który szacuje po jakim czasie można przystąpić do kolejnej wymagającej jednostki treningowej

Wytrzymała konstrukcja, oporność na wstrząsy, wysokie temperatury i zanurzenie nawet do 100 m oraz funkcja ładowania energią słoneczną, która zapewnia nieograniczony czas pracy baterii w trybie zegarka, pozwalają korzystać z zegarka Garmin Instinct 2 Solar podczas treningów w każdych warunkach. Możliwość integracji ze smartfonem oraz aplikacja Garmin Pay, która służy do płatności zbliżeniowych, przydadzą się na co dzień, a nowoczesny design pasuje zarówno do sneakersów jak i garnituru.

Smartwatch GARMIN Instinct 2 Solar © GARMIN Polska Smartwatch GARMIN Instinct 2 Solar © GARMIN Polska Smartwatch GARMIN Instinct 2 Solar © GARMIN Polska Smartwatch GARMIN Instinct 2 Solar © GARMIN Polska

Trening w dobrym rytmie

Gdy streetball podbijał boiska pod koniec XX wieku, stałym elementem krajobrazu był boombox - przenośne radio z odtwarzaczem kaset lub CD, z którego non stop leciał hip hop. Turnieje koszykarskie nie mogą się odbyć bez porządnego DJ’a, który dba o klimat całej imprezy. Ale muzyka towarzyszy zawodnikom także podczas treningów. Nowoczesne, bezprzewodowe słuchawki pomagają odciąć się od zewnętrznego świata, a słuchając ulubionej playlisty, złapiesz odpowiedni nastrój i koncentrację przed najważniejszymi pojednynkami.

Red Bull Half Court © Red Bull Content Pool Słuchawki - twój osobisty DJ © Red Bull Content Pool

Dobry kontakt z boiskiem

Myśleliście, że zapomnieliśmy o butach? To absolutna podstawa. Bez odpowiednich nie ma co myśleć o graniu i trenowaniu. Nogi i stopy dostają porzadny wycisk. Wysokoki i lądowania, dziesiątki zmian kierunków, przyspieszeń i hamowań. Buty do streetballa muszą być wygodne, stabilne i trwałe, aby zapewnić optymalną amortyzację, wsparcie i ochronę stopy podczas gry na twardym podłożu. To ich podstawowa funkcja, ale nie ukrywajmy, że przy pomocy butów zawodnicy mogą też wyrazić, kim są. Na rynku dostępnych są setki modeli w tysiącach kolorystyk, a niektóre firmy pozwalają na personalizację butów poprzez wybór kolorów czy własnych napisów. Rewia mody? Być może, ale to też jedyna możliwość, by nie tylko umiejętnościami, ale i elementem stroju wyróznić się z tłumu. Przyjrzyjcie się uważnie, w czym grają zawodnicy Red Bull Half Court. Może wypatrzycie odpowiednie buty dla siebie?

Red Bull Half Court © Red Bull Content Pool

Kluczowa faza Red Bull Half Court

Przed nami decydujące rozstrzygnięcia w Red Bull Half Court . Znamy już ośmiu uczestników finału, a ostatnia czwórka finalistów zostanie wyłoniona w czasie turnieju na Politechnice Gdańskiej 25 sierpnia. Dzień później w gdańskim ScrapYardzie 12 ekip zmierzy się o przepustkę do gry w Belgradzie z drużynami z 25 krajów i pięciu kontynentów. Polski finał jest niebiletowany i otwarty dla publiczności. Faza grupowa rozpocznie się o 14:00, faza pucharowa ok. 18:20. Po zawodach zaplanowane jest także afterparty w tej samej lokalizacji.

Materiał powstał we współpracy z partnerami.