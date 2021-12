Kris Kolanus wrócił do rywalizacji. Czy tylko na chwilę?

. Oboje dostaliśmy tam „dzikie karty”, ale musieliśmy zdecydować, kto wystartuje. Nie dalibyśmy rady we dwoje - jadąc tam z dziećmi. No i zdecydowaliśmy, że to będzie Ania. To był dla niej duży stres. Z zawodu jest nauczycielką. Próbowaliśmy znaleźć dla niej miejsce, gdzie mogłaby skakać, żeby się przygotować. Jest w Niemczech takie miejsce, jak Serengeti Park, gdzie pojechaliśmy z dziećmi. Ale ciężko to było zgrać. Jest tam mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, dlatego tylko połowę dnia Ania spędzała na treningu. Wszystko jest wtedy pomieszane, nie można się skoncentrować na sobie i przygotowaniach. Dlatego uznała, że to już nie jest tak jak wcześniej, kiedy czuliśmy 100% przyjemności z tego co robimy. Czasami napotykamy takie problemy, dlatego Ania uznała: dobra, myślę, że przyszedł na mnie czas, te we Francji, to będą moje ostatnie zawody. No i po pół roku usłyszeliśmy, że są zawody FINA, a jej siostra pracuje w Dubaju. Ania pomyślała, że fajnie byłoby ją zobaczyć, zażyć trochę słońca, no i dostała dużo motywacji, żeby jeszcze raz wystartować. No i też zakwalifikowała się na mistrzostwa świata w Japonii. (śmiech) Dlatego nie wiemy, co przyniesie nowy rok. Zawsze fajnie jest zobaczyć stałą ekipę, ale teraz jesteśmy rodzicami i mamy też inne problemy – nie tylko to, żeby być najlepszymi sportowcami. W tym momencie rodzina jest dla nas najważniejsza.