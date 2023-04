Don’t Look Down: Kriss Kyle lata na BMX'ie 600 metrów nad ziemią!

Jazda po ścianach, skoki z helikopterów, skateparki, które wyglądały jak optyczna iluzja - nieszablonowe podejście do roweru to dewiza Krissa Kyle'a. Ten gość zawsze idzie o krok dalej, niż wszyscy, robi rzeczy nietypowe, inne, dziwne i realizuje pomysły, które większość "normalnych" ludzi uznała by za niewykonalne. Kilka lat temu stwierdził, że chciałby zbudować latający skatepark i nim ktokolwiek spróbował wybić mu to z głowy, zabrał się do pracy. Właśnie tak rozpoczęły się pracę nad projektem "Don't look down".