Krystian Kowalewski testuje pierwszą polską salę parkourową za oceanem

) śledzi każdy, kto tylko z parkourem i freerunningiem ma cokolwiek wspólnego. Można podpatrzeć tam to i owo, jak to miało miejsce w przypadku Joe Cannato. Amerykanin sam skacze od lat i trenuje innych, ale chciał robić więcej niż to, na co pozwalały mu warunki w miejscu gdzie ćwiczył. Zobaczył post Krystiana i spodobały mu się przeszkody, które tam widział. Joe postanowił, że skorzysta z projektu sprawdzonej ekipy i tak zaczęło się tworzenie sali do parkour w Nowym Jorku. Polski freerunner opowiedział nam, jak doszło do współpracy i pokazał film z „odbioru” obiektu.

„Z FlowParks działam od 2015 roku. Dzięki nim wyjechałem na pierwszy zagraniczny event parkourowy, który tak naprawdę rozbujał moją karierę. Co jakiś czas wrzucam materiały między innymi z ich parkour parków w Polsce. Często ich oznaczam. W międzyczasie urósł mi fanbase na Instagramie i wśród obserwujących mnie osób znalazł się ziomek ze Stanów, który chciał założyć salę parkourową. Zobaczył mój post, a potem złapał kontakt do FlowParks i machina ruszyła” – wspomina Krystian. „Z tego co wiem, rozmowy trwały dwa lata. Było dużo planowania i projektowania. Materiały też są FlowParks. Wszystko wysłali do Stanów, a tam zmontowała to miejscowa ekipa. No i tak od mojego Instagrama do realizacji super sali ROAMFURTHER w Nowym Jorku. Na przełomie marca i kwietnia polecieliśmy tam, żeby obadać, jak to wszystko wygląda na gotowo i nagrać promo, które tutaj widzicie”.