„Na tych zawodach jesteśmy tylko bandą ziomków, która skacze po murkach”

Jeden z najlepszych polskich freerunnerów, Krystian Kowalewski przygotowuje się do startu w swoich pierwszych zawodach w tym sezonie. Już 24-26 marca w brytyjskim Rotherham, w największym indoorowym parkour parku w Anglii, odbędzie się bardzo znana impreza Project Underground. Krystian wygrał ją w 2020 roku. Porozmawialiśmy z nim o tym, co go czeka tym razem.

„W 2020, kiedy wygrałem, trzymałem świat w swoich dłoniach, byłem w formie życia. Mówiłem: ten rok będzie perfekcyjny! (śmiech)” – wspomina Krystian. „No i wtedy wydarzył się COVID… Pierwszym razem, w 2017 średnio mi poszło. Rozwaliłem sobie kolano. Drugi raz był perfekcyjny. Mam nadzieję, że trzeci będzie co najmniej pośrodku” – dodaje.

Krystian ma za sobą ponad półroczną przerwę w rywalizacji na najwyższym światowym poziomie . Największe zawody parkourowe w Wielkiej Brytanii będą dla niego przetarciem przed tym, co czeka go w dalszej części sezonu. „Jadę, żeby się z powrotem wkręcić w klimat startowania na zawodach – poczuć vibe, polecieć nie za mocno, nie za lekko, tak jak się będę czuł. Nie mam dużego ciśnienia, żeby tam wygrać” – tłumaczy. Zawody Project Underground zostaną rozegrane w trzech konkurencjach. Speed to jak najszybsze dotarcie z punktu A do B. Konkurencją, w której najczęściej startuje Krystian i która polega na jak najbardziej efektownym pokonaniu trasy będzie Freestyle. No i jest jeszcze Skill.

To czysty parkour Krystian Kowalewski

„Skill to tak jakby esencja naszego parkourowego treningu” – wyjaśnia. „Jesteśmy w grupce, są podane challenge’e i masz ‘x’ prób żeby je ukończyć. Osoba, która wykorzysta najmniejszą ilość prób przechodzi dalej. Mniej więcej tak to wygląda: ziomki, dobry vibe, trenujemy razem, wykonujemy różne misje i tyle. To jest chyba mój ulubiony typ zawodów, ale jeszcze nigdy nie miałem okazji startować w nich na większej imprezie - głównie ze względu na to, że jest ich mało. To jest coś, co dopiero się u nas zadomawia. To bardziej taki czysty parkour, bez salt, który ja też trenuję, i to nawet sporo, ale jakoś nigdy nie miałem zbyt wiele okazji, żeby rywalizować”.

Polski freerunner na pewno wystartuje we Freestyle’u. To, czy pojawi się także w drugiej z trzech konkurencji, dopiero się okaże. „Muszę mieć jakiś punkt startowy po przerwie i to jest odpowiedni event. Na pewno będzie stream, ale nie będzie dużo kamer. Nie będzie tego w telewizji. Jesteśmy tam bandą ziomków, która skacze po murkach i tyle. Jeżeli będę miał wystarczająco dużo energii po przygotowaniach na Freestyle, to w Skillu też wezmę udział, ale jeszcze wszystko się może zmienić”.

Krystian Kowalewski © Harri Tarvainen / Red Bull Content Pool

Choć nie są to największe zawody w kalendarzu, Krystian, który do Anglii leci z trzema innymi Polakami, nie będzie się nudził. Pojawią się mocni rywale, tacy jak zdobywca 2. miejsca w Red Bull Art of Motion w 2022, Ed Scott z Wielkiej Brytanii i Szwed Kevin Franzen. Żeby stawić czoła wyzwaniu trzeba się było solidnie przygotować. „Zima była dla mnie okresem treningowym. W grudniu i styczniu wracałem do formy, bo w poprzednim roku miałem dużą przerwę od zawodów. Praktycznie w żadnych nie brałem udziału. Byłem co prawda na Red Bull Art of Motion, ale średnio poszło. W styczniu wyjechałem do Holandii, żeby trochę popracować i zdobyć dodatkowe fundusze na wypuszczenie swoich własnych koszulek. A potem dostałem propozycję wyjazdu do Arabii Saudyjskiej od Flite Freerun, żeby prowadzić tam szkolenia dla trenerów i pomóc im ułożyć nowe plany nauczania w zależności od poziomu uczestników zajęć. Spędziłem tam miesiąc. Pracowałem w roli head coacha - szkoliłem trenerów, a od czasu do czasu najbardziej zaawansowane grupy” – mówi o tym, co porabiał ostatnio.

A co Krystian będzie robił po imprezie, która czeka go już w tym tygodniu? „Najbliższe zawody po tych, to FISE w Montpellier w maju, gdzie na pewno się wybieram. Dobrze tam polecieć, to jeden z moich głównych celów na ten rok. Właśnie na te zawody buduję formę. Później - o ile w tym roku się wydarzy - będzie Red Bull Art of Motion. A potem zawody w Kanadzie – jedyne, których jeszcze nie mam na swojej liście” – snuje plany. „Miałem kiedyś taką listę z najważniejszymi zawodami, na których chciałem zająć jakieś wysokie miejsce. To są jedne z nich, ale jeszcze nigdy na nich nie byłem i nie miałem okazji się sprawdzić. Potem jest Puchar Świata we wrześniu, no i po drodze będą wpadały jakieś zawody. Jako społeczność jesteśmy trochę nieogarnięci – dowiadujemy się o wydarzeniach na miesiąc albo dwa do przodu. I pewnie tak to będzie dalej wyglądało (śmiech)”.

Po przerwie Krystian od razu wskakuje w wir rywalizacji na najwyższym poziomie, której już nie może się doczekać. „Brakowało mi tego! W tym roku chcę mocno polecieć. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy, ale plany są duże” – kończy.