Krystian Kowalewski dublerem bollywoodzkiego gwiazdora kina akcji!

Krystian Kowalewski , choć jest jednym z najlepszych polskich freerunnerów, przy okazji jest również niezwykle skromny. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu, do tej pory nie pochwalił się, że wystąpił w bollywoodzkiej megaprodukcji „Crackk” , jako dubler słynnego, indyjskiego gwiazdora kina akcji, praktyka sztuk walki, Vidyuta Jammwala . Koło takiego wydarzenia nie sposób przejść obojętnie – tym bardziej, że zdjęcia do tego filmu sensacyjnego powstawały w Polsce, a już sam trailer robi piorunujące wrażenie. Po prostu musieliśmy go o to zapytać.

Ile razy do brałeś udział w filmach, innych niż nagrywki parkourowe?

To był pierwszy raz. Na całe szczęście moja rola skończyła się na robieniu tego, co robię na co dzień, czyli na parkourach. Byłem dublerem głównego bohatera. Nie potrzebowali mnie na długo. W sumie byłem na planie 3 dni. Moja rola ograniczała się do zeskakiwania z różnych wysokości i obijania się o murki.

Zobacz trailer i sprawdź, czy rozpoznasz Krystiana:

Mówisz o tym bardzo skromnie, ale wykorzystywałeś swoje umiejętności freerunningowe zastępując jedną z największych gwiazd bollywoodzkiego kina akcji. Jakoś się dogadywaliście, mieliście w ogóle okazję poznać się bliżej?

Nie jestem fanem bollywoodzkich produkcji, więc nigdy wcześniej nie słyszałem o tym aktorze. Dopiero na planie dowiedziałem się, że to duża szycha i wielki gwiazdor. Jednak absolutnie nie było tego od niego czuć. Był naprawdę w porządku. Mieliśmy okazję trochę pogadać, pośmiać się i pochillować. Do tego było widać, że sam jest dobrze ogarnięty ruchowo. Jeden ze stuntów chciał zrobić samemu. Przeprowadziłem 15-minutowy warsztat podstaw parkouru i rzeczywiście zrobił tę akcję sam. Zazwyczaj jest tak, że jeśli uczę od zera kogoś, kto nie miał styczności z żadnym sportem, to ciężko jest mu od razu załapać choćby podstawy. A tutaj, hop, siup, wszystko od razu szło do przodu.

Słyszałem, że Vidyut rzeczywiście dużo rzeczy na planie robił sam. Być może jego zdolności, o których wspominasz wzięły się między innymi stąd, że do 13 roku życia mieszkał w aśramie, gdzie trenował sztuki walki. Powiedz, w ilu lokalizacjach byłeś z ekipą i jak wygląda praca dublera na planie filmowym?

Byłem potrzebny w zamku Krzyżtopór. Spędziłem tam trzy dni. Na planie mieliśmy 12-godzinny dzień pracy. Po prostu przez cały ten czas musiałem być gotowy – niezależnie od sceny, jaką by nie kręcili. Zrobili mi pełną charakteryzację. Z bliska nie wyglądałem najlepiej, (śmiech) ale było to bardzo ciekawe doświadczenie. Z rzeczy, których nigdy nie robiłem, to pamiętam, że podpięli mnie pod specjalną wciągarkę. Miałem pokonać sześciometrową ścianę. Zrobiłbym to sam, ale zajęłoby mi to dłużej, a im zależało, żeby akcja na ekranie była na pełnej. Dlatego musiałem się nauczyć współgrać z tą maszyną. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Potem zrzucali mnie z drugiego piętra – też byłem podpięty na linach.

Krystian Kowalewski i Vidyut Jamwal na planie filmu "Crackk" © Aneta Stupak / facebook.com/anetastupak.makeupart

Robiłem też typowo parkourowe akcje. Była scena, w której odbywała się uczta. Nie pamiętam kontekstu, ale chyba z kimś walczyłem, potem uciekałem. Zrobiłem parę salt, przeskakiwałem nad ludźmi, więc te skilsy się przydały.

Czy było coś naprawdę niebezpiecznego do zrobienia?

Mieliśmy w planach jeden ryzykowny skok. Muszę jednak zacząć od tego, dlaczego w ogóle się tam znalazłem. Początkowo nie zgodziłem się na zaproponowane warunki, więc znaleźli kogoś innego, kto wygląda podobnie jak Vidyut. Jednak ten ziomek pierwszego dnia, na pierwszym skoku skręcił sobie kostkę. Chcieli więc, żebym ja zrobił ten skok. To było salto w przód nad 4-metrowej głębokości przepaścią. Lądowanie nie było najprzyjemniejsze, a zaraz potem trzeba było zrobić salto w tył, w dół tego dropa. Ten pomysł finalnie się nie przyjął. Ekipa uznała, że to zbyt ryzykowne. Zrobiłem to jednak sam dla siebie i nawet mam z tego nagranie, ale nie mogę go jeszcze opublikować.

Czy to się bardzo różni od tego, co robisz na dachach i murkach?

To było ciekawe i mega straszne zarazem. W parkourach skaczemy sobie po dachach, robimy straszne rzeczy, ale cały czas chodzi o zaufanie do samego siebie. Wiem, czy zrobię coś dobrze i nie muszę polegać na żadnym sprzęcie. Mam problemy z zaufaniem jeżeli chodzi o sprzęt i bycie podpiętym pod takie linki było dla mnie straszne, ale wszystko poszło gładko. Na pewno na takiej bollywoodzkiej produkcji jest też duży młyn. Było bardzo dużo ludzi na planie. Jeszcze nigdy przy czymś takim nie pracowałem. Nawet była babka z megafonem, która ustawiała nas do ujęć. Pracowałem z całym zespołem kaskaderów, którzy mnie przygotowywali do pewnych scen.

Krystian Kowalewski we Wrocławiu © Iza Jakieła

Kogo jeszcze, ze znanych osób ze świata sportu, tam spotkałeś?

Był tam jeden z oryginalnej ekipy Yamakasi, Cyril Raffaelli. Na planie był koordynatorem. Słyszałem o nim różne rzeczy, ale okazał się bardzo w porządku. Wymieniłem się z nim kontaktami, więc jeśli będzie szukał parkourowego kaskadera w okolicy, jesteśmy na łączach. W ogóle pracowało przy tym filmie dużo parkourowych osób, przynajmniej z 10. Mój kolega zagrał w tym filmie – dostał rolę, choć nigdy nie miał nic wspólnego z aktorstwem. Pojeździł sobie trochę. Był trzy tygodnie w Indiach. To była dla wszystkich fajna okazja, nie tylko, żeby sobie zarobić, ale też żeby się pokazać.

Choć kaskaderów trudno rozpoznać na ekranie. Słyszałem, że polska charakteryzacja była tak dobra, że reżyser cofał dublera z planu, bo myślał, że to aktor wchodzi w niebezpieczną sytuację?

Pamiętam, że była taka jedna akcja.

Aktor, którego zastępowałeś ma miliony obserwujących na Instagramie, a ty się jeszcze nie pochwaliłeś, że go dublowałeś. Tego w ogóle nie ma jeszcze w mediach społecznościowych. Dlaczego?

Jeszcze nie wiem, na ile mogę o tym filmie pisać. Na pewno, gdy już będę mógł, powrzucam klipy, które mam zachomikowane u siebie na telefonie.

Będziemy śledzić twojego Instagrama. Chciałbyś to powtórzyć?

Chętnie poszedłbym dalej w kaskaderkę, ale chyba dopiero, gdy skończy się moja kariera sportowa. Teraz jestem w pełni skupiony na zawodach. W przyszłości, kto wie…

Co prawda to nie są zawody z twojej dyscypliny, ale czy będziesz na Wings for Life World Run – jak co roku?

Tydzień później mam zawody FISE, więc nie wiem, jak daleko pobiegnę, ale zdecydowanie tak.