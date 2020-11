Zobacz Wild Freerun z Krystianem Kowalewskim

Zobacz film Wild Freerun:

Skały Rudawskiego Parku Krajobrazowego stanowiły dla Krystiana wyzwanie. W ciągu trzech dni zdjęciowych musiał wymyślić i wykonać triki, które znalazły się w filmie. „Przyjeżdżając tam wiedziałem, jak będzie wyglądać miejsce, ale nie wiedziałem co będę skakał” – mówił. „Na samym początku to miało wyglądać trochę inaczej. Zamysł był taki, że wbijam na szlak, przez przypadek zamieniam się z turystą na plecaki, a potem gonię go, żeby odzyskać swój. Jednak to się zmieniło, bo było mi naprawdę ciężko skakać w plecaku. Zmieniliśmy koncepcję i jest to po prostu moja przebieżka przez las – dobrze się bawię, skaczę po drzewach, a potem wbijam do ekipy na ognisko” – zdradza kulisy projektu zrealizowanego z ekipą Flying Carpet Studio.