Krystian Kowalewski wygrał Red Bull Art of Motion!

Krystian wygrał także rywalizację w kategorii best trick za niesamowite wykonanie tzw. ‘ cast gainera’ , uchodzącego za jeden z najtrudniejszych tricków we freerunningu. Polak obiecywał przed zawodami, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będzie miał "bombę". Wychodzi na to, że udało się ją odpalić!