Poznaliśmy Polaka, który jest filmowcem Danny'go Leona

Prawda jest taka, że niewiele osób identyfikuje skąd się wzięło moje nazwisko. Nawet jeśli są osoby, które mogą się zorientować, skąd ono jest, to niewiele z nich jest przekonanych, że jestem właśnie Polakiem. Moi rodzice są z Polski. Urodziłem się w Hiszpanii, ale nadal mam polskie obywatelstwo. To jest coś, czego nie chciałabym się tak łatwo pozbyć, bo bardzo dobrze wspominam spędzenie tam lata. Dawno nie byłem w Polsce, a szkoda (ostatni raz chyba w 2017 roku). Musiałabym wrócić do odświeżenia języka, ale dzięki kontaktom z rodziną nie zapomniałem go.