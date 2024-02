Żużel rusza za miesiąc! Sezon tradycyjnie otworzy Kryterium Asów

, ale zanim zawodnicy do nich przystąpią, zmierzą się w serii prestiżowych turniejów i – jeszcze przed startem PGE Ekstraligi – powalczą o pierwszy komplet medali oficjalnych mistrzostw Polski! Do otwarcia sezonu 2024 został dokładnie miesiąc.

Pierwszym oficjalnym turniejem w Polsce będzie bydgoskie Kryterium Asów. To turniej z wielką tradycją - rozgrywany początkowo w latach 1951-1960 jako Criterium Asów, od 1982 roku już jako Kryterium tradycyjnie otwiera sezon żużlowy w naszym kraju. Bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem w historii tych zmagań jest wychowanek Polonii Bydgoszcz, Tomasz Gollob. Mistrz świata z 2010 roku wygrywał tę imprezę aż 14 razy, z czego 9 lat z rzędu (1990-1998), a przy tym dziesięciokrotnie pozostawał niepokonany we wszystkich wyścigach turnieju! Trzy razy wygrał Roman Jankowski, a pięciu innych żużlowców zwyciężało dwukrotnie. Obsada Kryterium Asów jest bardzo mocna i tak samo będzie 24 marca, przy okazji XXXV edycji imprezy. W zawodach wystartuje m.in. czterokrotny mistrz świata, Bartosz Zmarzlik, oraz Maciej Janowski, który stanął na bydgoskim podium w 2012 roku – zajął 2. miejsce, przegrywając dodatkowy wyścig o zwycięstwo z Darcym Wardem.

„Szmat czasu minął od tamtego finału i bardzo się cieszę, że znów będę miał okazję powalczyć w tym turnieju. To bardzo specyficzna impreza. Początek sezonu – z jednej strony takie pierwsze poważne jazdy, ale z drugiej bardzo mocna lista startowa i każdy będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony. To świetna szansa, żeby się sprawdzić i przekonać, czy praca wykonana zimą była skuteczna. Fajnie, że w tym roku liga startuje troszkę później i będziemy mieli wiele okazji do startów w różnych turniejach, zanim zacznie się walka o Drużynowe Mistrzostwo Polski.

Niespełna tydzień po Kryterium Asów, czołówka światowa zawita do Gorzowa Wielkopolskiego, by zmierzyć się w Memoriale Edwarda Jancarza. Rozgrywany od 1992 roku turniej wygrywały największe sławy, w tym pięciu mistrzów świata – Hans Nielsen, Gary Havelock, Tomasz Gollob, Jason Crump i Bartosz Zmarzlik. 30 kwietnia emocji na pewno nie zabraknie, bo obsada turnieju będzie wyborowa. Wśród zaproszonych zawodników jest także Janowski, który na gorzowskim torze wywalczył swój pierwszy tytuł Indywidualnego Mistrza Polski. W dniu turnieju zaplanowano także szereg dodatkowych atrakcji – do miasta przyjedzie wielu triumfatorów z poprzednich lat (m.in. Nielsen i Crump), a odcisk dłoni w Alei Sław pozostawi wieloletni zawodnik gorzowskiej Stali i zwycięzca Memoriału z 2019 roku, Przemysław Pawlicki.

1 kwietnia rozegrany zostanie finał turnieju o Złoty Kask. Rozgrywana od 1961 roku impreza cieszyła się swego czasu ogromnym prestiżem, a zwycięstwo w Złotym Kasku było cenione wyżej nawet, niż tytuł Indywidualnego Mistrza Polski. W ostatnich latach turniej odzyskuje swą sławę, a dodatkowej rangi nadaje mu fakt, że jest także decydującą polską selekcją do eliminacji cyklu Speedway Grand Prix. Trzeci raz z rzędu finał odbędzie się w Opolu i… jest to znakomita informacja dla kibiców. Od lat opolski tor sprzyja fantastycznej rywalizacji, a ekscytujące zawody wspominane są przez wiele miesięcy. Ubiegłoroczny finał był jedną z najbardziej widowiskowych imprez całego sezonu – po 20 pasjonujących wyścigach zwyciężył Janowski, który Złoty Kask wspomina w bardzo niecodzienny sposób.

