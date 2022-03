Krzysiek Godek opowiada o swoim filmie "SUSPICIOUS"

No niestety nie czuję już tego dreszczyku czekania na produkcje czy tej euforii, która towarzyszyła odpalaniu jakiejś najnowszej produkcji po ściągnięciu z mIRC. Filmy wychodzą znienacka, wiele w ogóle mnie omija. Z ostatnich produkcji duże wrażenie zrobił na mnie film Carhartt WIP "Inside out" i Jante 10:34 - polecam . Tak to w sumie nie oglądam już tyle co kiedyś. Przeważnie jestem cały dzień na desce i oglądam na własne oczy. Sposób nagrywania niektórych gości jest zadziwiający np. szwedzki filmer Fritte Söderström - nie znałem go wcześniej, ale robi niesamowitą robotę. Lubię jak ktoś kombinuje, lubię jak nagrywa fisheyem od przodu i z bardzo bliska. Ale fajne są też umiejętne ujęcia z zoomem. Co do social mediów no to faktycznie sporo tam się dzieje - tyle, że niemożliwe jest wszystko ogarnąć. A ci ulubieni twórcy stale się zmieniają i pojawiają nowi. Nie śledzę ostatnio wszystkiego, co wychodzi bo od listopada siedzę i montuję swoje rzeczy. Najpierw SH, teraz Suspicious... a wypuśćcie mnie! Chcę już na street i nagrywać nową kamerą!