Nowy pływacki rekord Guinnessa na koncie Polaka!

Oprawa w tym roku była bardzo duża. Na tym obiekcie, na którym pływałem, w niedzielę było 4000 ludzi. Na metę wpływało ze mną kilkudziesięciu pływaków, a na brzegu czekało kilkaset osób. To też dawało dużo motywacji. Kończyliśmy o 17:00, a od 15:00 już widziałem ludzi, którzy ustawiali się, żeby zająć sobie dobre miejsca z widokiem na metę. Wtedy do człowieka zaczyna docierać, że meta jest celem osiągalnym – zaczyna ją widzieć. Z drugiej strony pływanie na pętli okazało się dużo bardziej obciążające niż pływanie na dużych zbiornikach. Robiąc to na pętli z czterech bojek, na trzech trzeba było praktycznie wyhamować, obrócić ciało w innym kierunku i dopiero ruszyć. To bardzo duży wydatek energetyczny. A jak to przełożymy na to, że takich zahamowań było 500-600, to kosztowało to dużo sił. To 500 razy, kiedy musisz się od nowa rozpędzić w wodzie, a nie tylko po niej sunąć. Druga sprawa, że przed startem byłem skrajnie optymistycznie nastawiony jeżeli chodzi o temperaturę, ponieważ

miałem takie doświadczenia, że im cieplej tym lepiej. Trafiliśmy na, jak do tej pory, na najcieplejszy weekend tych wakacji, co nas dobiło. Teraz, jak miałbym wybierać, czy wolę pływać na Mazurach w 18 stopniach, czy na Kopalni Wrocław w pełnym słońcu, w niemal 30 stopniach temperatury wody przy powierzchni, to wybrałbym Mazury. To jednak są dwie doby, kiedy pływak jest narażony na to, że nie ma cienia i przebywa w upale – bez żadnego nakrycia głowy, bo jest za gorąco nawet na to, żeby płynąć w czepku. To strasznie obciążyło mój organizm i to jest czynnik, który w tym roku strasznie podbił skalę trudności. Czuję się jak po przeleżeniu całego dnia na słońcu, całym dniu plażowania. Do tej pory na słońce reaguję natychmiastowymi zawrotami głowy.