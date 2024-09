Krzysztof Łazik o swoim ulubionym, wymarzonym i pierwszym skejtowym zdjęciu

Myśląc o Śląsku masz konkretne deskorolkowe skojarzenia: miejsce do jazdy - PTG , kryty skatepark - Skate In Park , skejtowy fotograf - Krzysztof Łazik. Dokumentowaniem deskorolki zajmuje się on już od ponad 20 lat, a swoją przygodę rozpoczął od filmowania (PS. nadal kręci dobre filmy !). Dziś jednak postanowiliśmy zapytać go o szczegóły fotograficznej zajawki.

Pamiętasz swoje pierwsze deskorolkowe zdjęcie? Jakie były jego kulisy? Jaki trik przedstawiało? Jak oceniasz je z perspektywy czasu?

Tak, pamiętam! Było to 17 lat temu. Kończyłem szkołę średnią i bardzo chciałem dostać się na katowicką filmówkę. Musiałem zrobić zdjęcia do teczki, więc kupiłem analogową lustrzankę Canona i oczywiste było to, że zabieram ją na deskę. Pierwszy raz użyłem tego aparatu na nieistniejącym już spocie „Fontanna” w Siemianowicach Śląskich (starsi skejci mogą pamiętać tę miejscówkę z akcji Red Bull Build The Trick). Na moim pierwszy zdjęciu Adam Musioł robi pop shoveit na betonowym banku. Użyłem wtedy obiektywu 17-50mm, kolorowego filmu Kodaka o niskim ISO i wbudowanej w aparat lampy błyskowej. Było już dosyć ciemno i to zdjęcie nie miało prawa się udać, tym bardziej że nie miałem pojęcia, co robię. Na szczęście jednak coś na nim było widać, za co jestem bardzo wdzięczny, bo to piękna pamiątka.

Michał Baliś - bs heelflip © Krzysztof Łazik

Jakie jest Twoje ulubione (deskorolkowe) zdjęcie, które zrobiłeś?

Wybranie ulubionego jest bardzo trudnym zadaniem. Jest kilka dla mnie ważnych, ale jeśli mam postawić na jedno niech będzie to zdjęcie Przemka Hipplera robiącego fs smith grind na pool copingu w czeskim Valaske Mezirici. Odkryłem wtedy, że niektórzy fotografowie używają obiektywów fisheye dedykowanych do innych rozmiarów matrycy, by osiągnąć jeszcze szerszy kąt widzenia. Nie czekając, chwyciłem za kleszcze i wyłamałem plastikową osłonę w moim obiektywie 8 mm i podpiąłem go pod pełnoklatkowy aparat. Pierwszy raz tego zestawu użyłem właśnie na tym wyjeździe do Czech i to było pierwsze zdjęcie, które nim zrobiłem. Chcąc pozbyć się wielkiej, czarnej winiety wykadrowałem je do kwadratu na wzór zdjęć z aparatów średnioformatowych. Efekt końcowy mnie zachwycił i to zdjęcie zdefiniowało mój styl na kolejne lata.

Jakub Golański - slappy crooks © Krzysztof Łazik

Co najbardziej Cię jara w fotografii?

Od samego początku mojej jazdy na desce chciałem ją uwieczniać. Na początku za pomocą kamery, aparat pojawił się później. Chciałem, by można było wracać do trików, zobaczyć je jeszcze raz i by nie były dostępne tylko dla tych paru osób, które akurat tego dnia były na spocie. Gdy złapałem za aparat, musiałem przestawić się z filmowego ujęcia na jedną, konkretną klatkę i nauczyć się timingu, by złapać trik w tym momencie, w którym chciałem go pokazać. Przy udanych strzałach odczuwałem (i nadal odczuwam) gigantyczną satysfakcję, porównywalną do tej, która pojawia się przy zrobieniu triku. Myślę, że ta satysfakcja z uchwycenia triku dokładnie w taki sposób, jaki mam w głowie i utrwalenie go, pokonanie jego ulotności, połączone z prezentacją szerszemu gronu, to coś, co jara mnie w deskorolkowej fotografii najbardziej.

Kacper Mania - switch crooks © Krzysztof Łazik

Gdybyś mógł się umówić z dowolną osobą na sfotografowanie jej triku, kto by to był?

Kolejne bardzo trudne pytanie, bo w mojej głowie pojawiła się cała lista - od legend po świeże super talenty. Z tych wszystkich nazwisk wybieram jedno: Elissa Steamer. Nie tak dawno temu miała okładkę Thrashera, świetne zdjęcie! Gdybym mógł je zrobić, czułbym się zaszczycony. Skateboarding to ludzie i mnóstwo indywidualności, co sprawia, że jest tak różnorodny. W deskorolkowej fotografii obok zdjęć tricków często pojawiają się portrety tych, którzy te triki robią. Dustin Dollin, chciałbym go sportretować.

Bartek Piguła - slappy 50-50 grab © Krzysztof Łazik

Jakim sprzętem aktualnie robisz zdjęcia? Masz jakiś sprzęt marzeń?

Jak wspominałem, moim pierwszym aparatem była lustrzanka marki Canon. Przyzwyczaiłem się do sprzętu tego producenta i pracuję na tych aparatach do dziś. Moim głównym aparatem cyfrowym jest pełnoklatkowy bezlusterkowiec z serii R. Backup na sesjach i aparat, który mam zawsze wrzucony w plecak to wysłużony, ale nadal dający dobry obrazek Canon 5D Mark III. Pancerna, ciężka lustrzanka cyfrowa, która przetrwa wybuch atomowy. Do zdjęć analogowych używam modelu EOS 650, który jest moim rówieśnikiem. Obiektywy to głównie fisheye, klasyczne 50mm i eventowe 70-200. Nie jestem sprzętowym nerdem. Traktuję to jako narzędzia - póki działają i nie blokują mojej kreatywności, nie poświęcam im uwagi. Stąd brak u mnie sprzętu marzeń. Wyjątkiem może być średnioformatowy Hasselblad z fisheyem 30mm. Klasyczny zestaw, zdjęcia zrobione tym sprzętem odcisnęły na mnie największe piętno i chętnie sam bym nim fotografował.

