Krzysztof Łazik zapowiada swój nowy film

), żeby go znać, bo zdjęcia, które robi znane są już na skalę całego kraju. Jak tylko w sieci pojawiła się informacja, że nagrał on film i zapowiada jego premierę, musieliśmy z nim na ten temat porozmawiać. W międzyczasie sprawdźcie

. Zobaczyłem, że filmy deskorolkowe można nagrywać u nas, a nie jest to tylko zarezerwowane dla USA! Podkradłem kamerę ojcu i zacząłem ją zabierać na deskę. Zdjęcia pojawiły się póżniej, gdy kupiłem pierwszą lustrzankę do nagrywania - myślę, że to był 2014 rok. Dzięki temu miałem jeden sprzęt, którym mogłem także uczyć się fotografować.

Na swoim instagramowym profilu pokazujesz zdecydowanie więcej zdjęć niż nagrywek. Zacznijmy więc od początku - kiedy rozpocząłeś nagrywki do filmu? Od razu wiedziałeś kto w nim wystąpi czy po prostu wychodziłeś filmować, a z czasem wyszło to, kto nagrał najwięcej materiału? Działałeś z jakimś planem czy raczej spontanicznie?

Na swoim instagramowym profilu pokazujesz zdecydowanie więcej zdjęć niż nagrywek. Zacznijmy więc od początku - kiedy rozpocząłeś nagrywki do filmu? Od razu wiedziałeś kto w nim wystąpi czy po prostu wychodziłeś filmować, a z czasem wyszło to, kto nagrał najwięcej materiału? Działałeś z jakimś planem czy raczej spontanicznie?

Na swoim instagramowym profilu pokazujesz zdecydowanie więcej zdjęć niż nagrywek. Zacznijmy więc od początku - kiedy rozpocząłeś nagrywki do filmu? Od razu wiedziałeś kto w nim wystąpi czy po prostu wychodziłeś filmować, a z czasem wyszło to, kto nagrał najwięcej materiału? Działałeś z jakimś planem czy raczej spontanicznie?

. To był marzec 2017. Wiedziałem, że chce nagrać full video - taki plan był od samego początku. Wiedziałem, że musi być podział na party konkretnych skejtów i mniej więcej miałem pomysł kto to ma być. Znamy się od lat, działamy lokalnie - wyszło to bardzo naturalnie.