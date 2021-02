Kto ma szansę z królami z G2 Esports? Power ranking LEC

to drużyna, którą niezwykle trudno będzie pokonać tej wiosny.

, to nie kłamcie, że wskazalibyście kogoś innego, niż G2 Esports. Aktualni mistrzowie

Jeśli musielibyście postawić wszystko co macie na zwycięzcę

Komu najbliżej do poziomu "Samurajów"? Kto powinien sprawić im największe problemy? Kto ma szansę namieszać w czołówce, a komu pisana jest walka o miejsca w dole tabeli? Zobaczcie nasz Power Ranking nowego sezonu.

, czyli dawne Origen nie powala. Skład, który zdołała zbudować organizacja wydaje się dość nijaki i trudno sądzić, że będą oni w stanie rywalizować jak równy z równym z czołówką LEC. Czy „Nukeduck”, „promisq” lub „Zanzarah” zaskoczą i wprowadzą Astralis na naprawdę wysoki poziom? Długofalowo może się to okazać bardzo trudne zadanie.

