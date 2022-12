SuperEnduro: Taddy vs Jonny vs Billy - a może ktoś jeszcze?

O to, że Taddy zostawi na torze serce i swoje 111% możemy być spokojni. Błażusiak jest wojownikiem i zawsze walczy do samego końca. Do tego Tauron Arena Kraków jest zdecydowanie szczęśliwym obiektem dla Tadeusza, bo wygrywał tutaj aż 3 ze wszystkich 4 rozegranych Grand Prix. Liczymy więc, że 10 grudnia 2022 dołoży do tego kolejne zwycięstwo i z pewnością 14 000 kibiców zedrze gardła, żeby mu w tym pomóc.