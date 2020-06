Kuba Knap: Półtora roku bez komputera

Myślisz, że osoby, które znają twoje teksty, znają również ciebie?

Kuba Knap: W moich kawałkach znajduje się dużo jasnych informacji na mój temat i myślę, że dzięki nim można mnie w jakiś powierzchowny sposób poznać. Fajne w takim odsłanianiu się jest to, że ile bym o sobie nie powiedział, to i tak dla innych pozostaję w jakimś stopniu tajemnicą. Mam takie momenty, w których czuję się cały na wierzchu, bo nieraz publicznie bardzo odsłoniłem się przed ludźmi. Z drugiej jednak strony uważam, że człowieka można poznać dopiero w codziennym kontakcie... Choć chyba też nigdy do końca. Można przebywać z kimś całe życie, a później zmienić na jego temat zdanie w pięć sekund, bo okaże się, że to zupełnie inna osoba. Nie mam żadnych obaw związanych z tym, że ludzie dużo o mnie wiedzą. Bardziej obawiam się tego, że lubią sobie czasami, na podstawie znanych im tekstów, kreować jakąś postać i wyobrażać, że mnie znają i wiedzą w stu procentach, jakim jestem człowiekiem.

Ty sam siebie znasz w stu procentach?

Znam siebie na tyle, by umieć spokojnie żyć... Nie ujmę tego lepiej. (śmiech)

Dużo jest jeszcze w tobie Kuby Knapa z czasów „Lecę, chwila, spadam”?

Nie targają mną już tak emocje, jak miało to miejsce w tamtym okresie życia, ale trzon moich postaw się nie zmienił. Lubię to, że moja muzyka zawsze była kierowana, nazwijmy to, do ziomali. To taki trochę rap z boiska. Zawsze lubiłem być tam, gdzie coś się dzieje. Jest to we mnie w zasadzie od szkoły podstawowej, gdy chłopaki np. szli grać na boisko, to musiałem z nimi być. Dziś mam podobnie – jeśli dzieje się coś fajnego i mogę się w to zaangażować, to tam jestem. W momencie pisania „Lecę, chwila, spadam” mój motyw działania był dokładnie taki sam. Codziennie wstawałem z poczuciem, że dziś może się coś fajnego wydarzyć w gronie ziomali. Zmieniły się oczywiście sposoby spędzania czasu, na dobre. Więcej w tym tworzenia, odpowiedzialności i zajawki, a mniej destrukcji.

Można uznać, że byłeś wtedy radosny na pokaz?

W niektórych sytuacjach na pewno tak było. Ja się stosunkowo powoli otwieram przed ludźmi. Żeby być sobą wśród innych, to muszę się czuć w ich towarzystwie bezpiecznie. Czyli najlepiej jest mi przebywać wśród ludzi, którzy mnie znają i mają potwierdzone swoje intencje. Wokół obcych czuję się źle. Kiedy chlałem, to nie potrafiłem pokazać ludziom, że w ich towarzystwie jest mi niedobrze. Nieraz zastanawiałem się nad tym, czy wówczas okłamywałem siebie i innych. Dziś uważam, że była to po prostu droga do odkrywania samego siebie i forma konfrontacji ze światem. Więc to chyba nie były kłamstwa... ale widzę w tym dużo naciągania i nieszczerości. Ta nieszczerość nie była motywowana chęcią bycia nieszczerym, tylko chęcią sprawiania innym radości. Chciałem, by czuli się w moim towarzystwie dobrze. Przyznaję, że minęło trochę czasu, nim zrozumiałem, że muszę być naprawdę szczery, a nie udawać szczęśliwego tylko dlatego, że wszyscy w około są uśmiechnięci.

Alkohol chyba nie zawsze pomagał ci w relacjach z innymi ludźmi...

To jest temat-rzeka, bo kiedy jesteś alkusem, to ten alkohol jest sposobem na wszystko. Nie ma znaczenia czy on pomaga, czy nie – on po prostu jest i się go wlewa. W wieku 20 lat miałem taki ciekawy zwrot życiowy, który ustawił mnie na kilka następnych lat. Miałem też do przetrawienia swoją przeszłość i musiałem się poustawiać na nowo. Dopiero z perspektywy czasu widzę, że mogłem to zrobić inaczej, bardziej rozsądnie.

Rozsądny 20-latek... Przecież to oksymoron.

Nie no, jasne. Mówię to bez żalu do samego siebie. Dziś znam inne sposoby na rozwiązywanie tych spraw, które działają po prostu dobrze. Tamta metoda działała tylko doraźnie. W ciągu kilku lat moje życie przypominało równię pochyłą i doprowadziło mnie to do tego przysłowiowego dna. A dno to coś, do czego każdy ma inne podejście. Mam np. znajomego, któremu tylko raz w życiu urwał się film i on już od tego momentu nie pije alkoholu. Urwany film był dla niego dnem. Osiągnięcie dna to moim zdaniem osiągnięcie takiego punktu zwrotnego, w którym wybierasz leżenie na ławce, albo wstanie z niej. Ciężko tak naprawdę określić ten moment, bo czasami jest to jedno wydarzenie, a czasami ich kumulacja. U mnie się te rzeczy kumulowały przez rok, ale są one na tyle ciężkie, że nie chcę o nich mówić publicznie. Parę razy dostałem po głowie od życia.

W takim razie, kiedy udało ci się odzyskać radość życia?

Kiedy poszedłem pierwszy raz na terapię, to wyznałem, że ta radość życia gdzieś mi uciekła, ale nie wiązałem tego wówczas z alkoholem. Myślę, że przełom nastąpił dwa lata później, czyli w ubiegłym roku. Nie potrafiłem wymyślić sobie sensownego postanowienia na wielki post. Wpadł mi do głowy pomysł, by podczas tych dni przekierować swój mózg na znajdowanie radości w życiu. Po tygodniu zapomniałem o tym postanowieniu, a po świętach okazało się, że chyba mi się udało. (śmiech) Nigdy nie miałem problemu, by doceniać najprostsze rzeczy pod tytułem: niebo jest niebieskie, a trawa zielona. Bardziej chodziło mi o odnajdywanie radości w tym, co robię i przede wszystkim w relacjach z ludźmi.

Mam wrażenie, że pisząc „Kuchnię polską”, byłeś dość zagubionym człowiekiem...

Coś w tym jest. Nie do końca wiedziałem, w którą stronę chcę ruszyć. Byłem już nawet pogodzony z myślą, że zostawiam życie twórcze. Okazało się, że jednak nie potrafiłem tego zrobić, bo ciągnie mnie do tworzenia, karmię się tym. Skutkiem płyty „Fundament” była ta cała seria moich wycieczek po Polsce... Widzisz, ja miałem farta w życiu i dość szybko odnalazłem swoją życiową pasję, dlatego ta reszta życia idzie mi bocznym torem. Nie boję się np. iść do normalnej roboty. Choć te moje były zawsze z najniższego szczebla, bo inne mnie nie rajcują. (śmiech) Traktuję pracę trochę jak przygodę. Nie mam czegoś takiego, że muszę się w firmie utrzymać, bo nabrałem kredytów. Nigdy nie czułem takiej wymuszonej odpowiedzialności. Jak chcę, to podejmuję pracę w Żabce u siebie na osiedlu, bo wiem, że pieniądz stamtąd starczy mi na przeżycie, a w międzyczasie napiszę płytę, zagram koncert i coś mi wpadnie do kieszeni. Z tej Żabki to chcieli mnie w ogóle ratować. (śmiech) Łatwo mnie rozpoznać, więc jasne, że ludzie mnie tam poznawali. Mój szlak miał ostatnio dużo elementów składowych, bo nagrałem sześć płyt, miałem kilka różnych robót – w tej ostatniej byłem trzy dni, bo targając sejfy z czwartego piętra, rozwaliłem sobie plecy. Non stop kombinacja. Szlak polega na tym, że daję się prowadzić. Kiedyś zadzwonił do mnie ziomek i powiedział, że ma wolne miejsce w swoim sklepie, no to się zgodziłem podjąć tę pracę. Potraktowałem te dwa miesiące pracy jak przygodę. Co za tym idzie, codziennie o godzinie 5:20 zasuwałem tramwajem przez całą Warszawę, by z Grochowa dojechać prawie na Bemowo.

O tym mówi poniekąd kawałek „Średnie ogólne”. Nagrałeś go trochę na przekór temu, jaki wizerunek mają dziś raperzy?

Przyznaję, że jestem trochę buntownikiem. Jeśli się buntujesz, to dobrze jest mieć rozsądnie obranego wroga. Nie mam nic do kolegów raperów, którzy zarabiają z różnych źródeł, ale mam coś do samego sposobu, w jaki niektórzy ludzie to robią. Ja np. nie chciałbym otrzymywać pieniędzy od anonimowej korporacji, bo nie wiem, jaki ona ma cel istnienia. Na tej samej zasadzie nie jeździłem i nie jeżdżę Uberem. Lubię natomiast warszawskich cierpów, którzy wykonują swoją robotę fachowo. Jak im powiesz, gdzie chcesz dojechać, to możesz być pewien, że wybierze trasę pozbawioną korków – wie, gdzie przeprowadzany jest jakiś remont, gdzie są utrudnienia i tak dalej. Nie ma opcji, że siadasz do ziomka z GPS-em, który pojedzie pod prąd na jednokierunkowej. Wolę zapłacić 5-10 złotych więcej fachowcowi i przy okazji uciąć sobie miłą gadeczkę. To też jest tak, że ja bardzo zwracam uwagę na to, skąd otrzymujemy hajs. Jeśli dostajesz pieniądze od ojca, wujka czy mamy, to masz w sobie mobilizację, by dobrze je spożytkować - tak samo to działa w przypadku zaufanego pracodawcy. Hajs jest nośnikiem pewnych emocji i odpowiedzialności. Taki pieniądz ma o wiele większą wartość, niż ten, który otrzymujemy anonimowym przelewem, nieobciążonym (pozornie) żadnymi zależnościami. Teraz kiedy siedzę sobie w undergroundzie i nie jestem związany z żadną dużą wytwórnią, to fajnie się czuję, dostając pieniądze bezpośrednio od moich słuchaczy, które wpływają przez firmę przyjaciela. Takie sytuacje motywują mnie do tego, by dać im coś dobrego.

Bo liczy się przekaz - raperzy mówią, o czym rapują

Na płycie wspominasz, że byłeś na saksach. Przywiozłeś z nich większy bagaż doświadczeń czy pieniędzy?

Ja w ogóle częściej przywożę doświadczenia niż hajs. Tak już mam. (śmiech) Byłem na saksach z moim ziomkiem w Belfaście na magazynie spożywczym. Babka, która nas zatrudniała, powiedziała, że bardzo dobrze mówimy po angielsku. Trochę się zdziwiliśmy, bo w tej Irlandii tak dziwnie gadają, że nic z ich gadki nie rozumieliśmy. Weszliśmy na magazyn, rudy typek tym swoim irlandzkim bełkotem zrobił nam godzinne szkolenie, z którego nic nie skumaliśmy i przydzielił nas na konkretne stanowiska. Przychodzę na swoje miejsce, coś tam dukam po angielsku do typka, a on do mnie: „Co...?”. Okazało się, że pracują tam sami Polacy. To był zajebiście spędzony czas, było naprawdę mega wesoło. Poznałem tam chłopaków z całej Polski, którzy opowiedzieli mi swoje historie życia. Na saksach można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, bo tam dużo osób jest poprzekręcanych w różne strony. (śmiech)

Po odsłuchu „Łomotu” uznałem, że ty też jesteś trochę przekręcony. (śmiech) Co zrobił ci internet?

Ja do samej idei internetu nic nie mam. Widzę jego zalety, a jedną z nich jest uwidocznianie ludzkich wad. Internet jako narzędzie jest genialny! Nie jestem hipokrytą i oczywiście, że go używam, ale głównie do promowania mojej twórczości i komunikacji w sprawach zawodowych. Nie muszę go przeglądać codziennie. Przeżyłem prawie półtora roku bez komputera. W ogóle nie czułem, że jest mi potrzebny. Potrafiłbym sobie bez niego poradzić. Jestem jedyną osobą w moim otoczeniu, która żyje w ten sposób, więc moje spojrzenie na świat może być ciekawe. Internet jest pewnym odzwierciedleniem świata i odsłania różne zależności systemu. System zagrywa nam piłki. Pamiętam, jak była faza, że wszyscy oznaczali się w sieci „X”. A ja sobie myślę, że iksem to się niepiśmienni podpisywali albo, że tak oznacza się pole wyboru. Gdybym ja użył tego przykładowego „X” w czymkolwiek, to bym się 18 razy zastanowił, o co może chodzić. To wygląda jak test, a system lubi testy, o czym dobrze wiemy ze szkoły. Innym przykładem są takie platformy jak Instagram. Ktoś go stworzył, rzucił ludziom i wszyscy go łykają jak młode pelikany. Nie zastanawiając się, po co on jest. Chyba dobrze jest najpierw wiedzieć, co to za zagrywka, nim się ją poprze? Nie ma co ukrywać, ale niektórym internet po prostu nie służy. To też dobre miejsce do marnowania czasu. Najgorsze w nim jest to, że stwarza ułudę kontaktu z drugą osobą. Media społecznościowe odsuwają od siebie ludzi, sprawiając wrażenie, że jest zupełnie na odwrót. Jeśli nie możesz kogoś dotknąć, zobaczyć jego małych gestów i zobaczyć jego emocji, to nie jest to dla mnie wartościowy kontakt.

O kontaktach między ludzkich mówisz trochę w „Gotowym na cud”. Zastanawiałeś się kiedyś, czy słuchacz zasługuje na to, by się tak przed nim otwierać?

Zastanawiałem się nad tym, wtedy, kiedy moja muzyka była, nazwijmy to, modna. Co koncert konfrontowałem się z ludźmi, co do których miałem wątpliwości, czy powinienem się przed nimi otwierać. Było i minęło. Dziś jestem dumny ze swoich słuchaczy. Tylko widzisz - kiedy piszę tekst, to nad kartką siedzę sam i tak naprawdę otwieram się przed samym sobą. Każdy, kto tworzy, ma tak samo. W ogóle nie myślę o tym, do kogo to dotrze. Chociaż przyznaję, że kiedy wypuszczam album, to wierzę, że dociera do właściwych osób. A takie momenty, w których jesteś rozwalony psychicznie, to dobry czas na twórczość. Ona jest wtedy bardzo potrzebna. Każdy pasjonat ci to powie.

