Pierwsze "tuby" na Bałtyku - zobacz nowy film surfingowy z Kubą Kuzią

Maciej Świerz: Cześć Kuba, co tam u ciebie słychać?

Kuba Kuzia: Cześć! Dziękuję jest super. Siedzę właśnie nad Bałtykiem, miałem teraz dwa epickie dni na wodzie. Łapałem tuby, a mój dobry przyjaciel Krzysiek Jędrzejak ustrzelił kilka fot. Na kolejne dni jest też super prognoza, więc bardzo się cieszę.

Jak ci mija ten szalony sezon?

Sezon zdecydowanie jest nietypowy. Wiosną udało mi się posiedzieć dwa tygodnie w Portugalii, ale obecnie od dłuższego czasu pływam w Polsce. Cała ta sytuacja związana z wirusem sprawia, że wszystko jest niepewne. Bardzo utrudnia mi to życie. Nie tylko “normalne”, ale również to sportowe.

Mimo to udało ci się w tym roku wygrać Mistrzostwa Polski ze sporą przewagą nad rywalami. Ciężko było?

Nie jestem pewny, czy rzeczywiście można mówić o sporej przewadze. Na zawody nie przyjechał mój serdeczny przyjaciel i bardzo dobry surfer Maks Michalewski . Spodziewałem się, że to właśnie z nim będę rywalizował o tytuł Mistrza Polski, ale niestety wylądował na kwarantannie. Mimo to zdecydowanie nie mogę powiedzieć, że było to łatwe zwycięstwo. Trzeba być naprawdę skupionym przez cały heat, który trwa 20 minut i przejść całą drogę od eliminacji do finałów. Cieszę się, że fale dopisały, a atmosfera jak co roku była naprawdę świetna.

Gdzieś jeszcze startowałeś w tym roku czy nie było okazji?

Udało mi się wystartować w jednych zawodach jeszcze przed wybuchem pandemii. To była pierwsza konkretna impreza która odbyła się na teneryfie. Miała rozpoczynać wielki europejski tour, ale niestety wirus pokrzyżował wszystkim plany.

Udało ci się w tym roku nagrać epicki film…

Nagrał Daniel, ja tylko pływałem. (śmiech)

No tak, szacun dla Daniela za to arcydzieło. Opowiesz o nim coś więcej?

Jasne! To tak… W dzień który nagraliśmy film zaliczyłem nie jedną, a dwie miejscówki. Pierwszy raz pływałem na górkach zachodnich, a później zrobiłem szybki desant na Chałupy. Gdy wieczorem wyszedłem na wodę, na morzu pojawiły się naprawdę konkretne fale. Chwile zastanawiałem się gdzie wejść do wody i zobaczyłem spot na którym pełno było świetnych, stromych, prawych fal, które prawie domykały się w tuby. Nie były idealne, co zresztą widać na filmie, ale muszę przyznać, że na Bałtyku, rzadko zdarzają się tak dobre warunki.

Koniecznie zobacz nowy film z udziałem Kuby:

Kuba Kuzia i pierwsze "tuby" na Bałtyku

Nagranie takiego filmu to chyba niełatwa sprawa? Jest sporo zmiennych - pogoda, światło, warunki?

Czy ja wiem... Trzeba mieć świetnego operatora kamery i znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.

Film jest związany z transferem do nowego sponsora. Na jaką firmę się zdecydowałeś i dlaczego?

Tak, przechodzę do Manery . Zmieniłem sponsora, bo chcę się rozwijać i mam sporo pomysłów, które chcę zrealizować. Mam wrażenie, że właśnie ta firma mi w tym pomoże. Bardzo się cieszę, że udało się nam dogadać, bo ich sprzęt to absolutnie najwyższa półka.

Kuba Kuzia w akcji! © Daniel Dmytrów

To teraz coś co udało mi się o tobie wyłapać “w środowisku”. Jesteś znany z niezwykłego zamiłowania do Bałtyku. Co sprawia, że to morze jest dla ciebie takie wyjątkowe?

Łapie tu każdą falę. (śmiech) Nikt mi się nie wpycha, nie muszę się ustawiać w kolejce, jak na przykład w Portugalii gdzie na spotach pełno jest lokalesów. Na Bałtyku biorę wszystko! Tu czuje się jak w domu.

To na Bałtyku uczyłeś się surfować?

Nie. Pierwszą falę złapałem chyba jak miałem 7 lat i byłem z rodzicami na Dominikanie. Mam taką kozacką fotę z tego tripu. W ogóle co to były za czasy, dolar kosztował 2 złote - nie do wiary. (śmiech)

Jak wyglądała twoja ewolucja od 7-letniego surfera do obecnego Mistrza Polski, którym jesteś?

Ciężko mi to w ogóle opisać. Wszystko bardzo dynamicznie się zmieniało. To co kiedyś wydawało mi się niemożliwe do zrobienia na desce, teraz sprawia mi frajdę. Zaczynam powoli rozkminiać skoki i brać się za kolejne tematy. Nad morze wybieram się na każdą prognozę, od paru dobrych lat. Kocham tak żyć, nie mogłoby być inaczej.

Gdzieś słyszałem, że spędziłeś sporo czasu w Portugalii mieszkając w kamperze opowiesz coś o tej przygodzie?

Tak pół roku mieszkałem tam w Kamperze . W sumie to dalej w nim mieszkam jak jadę nad Bałtyk. (śmiech) Razem z tatą dostosowaliśmy ten samochód do surferskich potrzeb. Jest naprawdę kozacki. Ciepełko, pełen luksus - da się żyć!

Jak aktualnie wygląda twój trening - więcej czasu spędzasz za granicą czy w Polsce.

Przez to co się dzieje, sporo czasu spędzam w Polsce. Muszę przyznać, że nawet się z tego cieszę. Przez ostatnie lata ciągle byłem w rozjazdach i chyba w końcu trochę posiedzę w domu. Nie jest powiedziane, że nie uda mi się zrobić progresu pływając na Bałtyku i dorzucając do treningu ćwiczenia “na sucho”.

Co dalej? Planujesz karierę zawodnika, czy chcesz jeździć po świecie, nagrywać filmy i surfować na własnych zasadach?