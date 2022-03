Kuba Przygoński na podium Abu Dhabi Desert Challenge

Na ostatnim, piątym etapie pustynnego klasyka, Polak i jego niemiecki pilot Timo Gottschalk zameldowali się na mecie siódmym miejscu, ale to wystarczyło, by utrzymać wywalczoną w poprzednich dniach trzecią pozycję z „generalce”. „Rajd był ciężki, auto momentami nie pomagało, myślę, że to nasze pożegnanie z napędem na dwa koła, też musimy przesiąść się z powrotem na 4x4” – zadeklarował na gorąco Kuba na mecie. Wiele wskazuje więc na to, że to mógł być ostatni występ kierowcy Orlen Team za kierownicą Mini w wersji buggy, którą Przygoński jechał też

. Już wtedy narzekał na „brak mocy w aucie”, która pozwoliłaby mu rozwinąć w pełni skrzydła.