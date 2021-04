Prawie jak w Hollywood! Kuba pokazuje "Diabła" na sezon 2021

Kuba zaprezentował nowe malowanie auta w efektowym stylu nawiązującym do kultowego serialu z lat 80. "Knight Rider" z Davidem Hasselhoffem . Premierę mogliście zobaczyć dziś w social mediowych kanałach Kuby, ale poniżej mamy dla Was coś ekstra, czyli klip zza kulis projektu. Zobaczcie, czy łatwo było nakręcić video i ile prób potrzebował Kuba, by zjechać z lawety. Dowiecie się też kilku ciekawych szczegółów o nowym samochodzie.