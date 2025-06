Kuba Przygoński po I rundzie DMP i przed Drift Masters w Irlandii

Za nami inauguracyjna runda Driftingowych Mistrzostw Polski , a na horyzoncie… kolejne zawody cyklu Drift Masters . W obu startuje Kuba Przygoński . Chociaż jest bardzo zapracowany, znalazł chwilę, żeby opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w Słomczynie i czego możemy spodziewać się w irlandzkim Kildare. „Przygon” rozmawiał z nami… podczas jazdy rowerem!

RedBull.pl: Masz kilka dni między kolejnymi zawodami i z samego rana jeździsz rowerem?

Kuba Przygoński: Trening musi być zrobiony! Mój organizm tak przyzwyczaił się już do regularnego wysiłku, że większym problemem byłoby chyba odpuszczenie treningu (śmiech). Nie narzekam. Jest piękna pogoda i trzeba to wykorzystać, a rower jest świetnym sposobem na utrzymanie kondycji i wyczyszczenie głowy, relaks w okresie pełnym startów i podróży.

Kuba Przygoński na torze w Słomczynie podczas DMP 2025 © JakubPrzygonski Media Kuba Przygoński © JakubPrzygonski Media

Do Słomczyna nie miałeś daleko…

To prawda, ale te zawody były dość wyczerpujące i pochłonęły sporo energii. W tym przypadku nie chodzi tylko o występ sportowy. Dochodzą rzeczy związane z moim zaangażowaniem w cykl Driftingowych Mistrzostw Polski i fakt, że była to inauguracyjna runda. Wszystkim bardzo zależało, by impreza wypadła jak najlepiej i bardzo się cieszę, że wszystko wypaliło!

Co sprawiło ci największą satysfakcję?

Kibice! Do Słomczyna zjechało mnóstwo ludzi i to właśnie fani byli czynnikiem decydującym o tym, że impreza wyszła tak dobrze. Pobiliśmy kolejny rekord frekwencji. Na paddocku i trybunach pojawiło się 10 tysięcy kibiców. To już nie są przelewki, tylko porządna, masowa impreza i wielkie motorsportowe święto. Wspaniale patrzyło się na te rzesze fanów połączonych wspólną pasją. Coś pięknego! Dla nich przecież organizuje się takie eventy i nie ukrywam – inauguracyjna runda udowodniła, że cykl idzie w dobrym kierunku i dała wszystkim dodatkowego kopa motywacyjnego.

Kuba Przygoński w akcji podczas DMP 2025 © JakubPrzygonski Media

A zawodnicy?

Tu też rekord! Do rywalizacji przystąpiło 70 kierowców, reprezentujących aż 14 państw. Fenomenalna sprawa. Powtarzam to często, ale nie sposób inaczej – sportowo, organizacyjnie i frekwencyjnie cała seria naprawdę fajnie się rozwija. Trzeba ten moment wykorzystać i robić wszystko, by zawodnicy i kibice chcieli odwiedzać kolejne rundy.

1 min Zobacz nową Toyotę GR86 Kuby Przygońskiego na sezon 2025 Kuba Przygoński zaprezentował swoje auto na sezon 2025 w niecodzienny sposób, zobacz, jak Toyota GR86 w nowym malowaniu poradziła sobie na "ślimaku" na parkingu galerii handlowej "Posnania".

Jak oceniasz swój występ?

Jestem zadowolony. Zająłem 3. miejsce i mam wrażenie, że we wszystkich parach dałem radę stworzyć ciekawe widowiska. Trudno w tej sytuacji powiedzieć o pełnej satysfakcji, bo nie dałem rady zwyciężyć, ale jednak czuję dużą radość, bo w rywalizacji z Kubą Królem, choć przegranej, zaliczyłem – nie boję się tego powiedzieć – swój najlepszy wyjazd w życiu. Nigdy wcześniej nie jechałem tak blisko rywala, z taką precyzją i agresją. Wystarczyło na 3. miejsce, mam więc ciągle nad czym pracować.

Co czeka uczestników kolejnej rundy Drift Masters Grand Prix, w Irlandii?

Fajny, ciekawy i wymagający tor oraz nieprzewidywalna pogoda. Deszcz jest jednym z największych przeciwników w naszej dyscyplinie, a w Irlandii leje nadzwyczaj często. Ostatnie prognozy zapowiadają spore opady w trakcie zawodów, ale to wyspy i aura potrafi zmienić się diametralnie w ciągu kilku kwadransów, więc pozostaje mieć nadzieję, że tak będzie i tym razem.

Drift Masters Irlandia © Red Bull Content Pool Kuba Przygoński podczas jednen z rund Drift Masters © Red Bull Content Pool

Jaki jest tor Mondello Park, kiedy nie pada?

Ma bardzo szybkie wejście w przejazd. Chyba najszybsze w całym kalendarzu… Wprowadzamy samochód w poślizg przy prędkości 160 km/h. Kluczowe są dwa pierwsze zakręty, prawy i lewy – one często ustawiają pozostałą część przejazdu. Dodatkowym utrudnieniem na wstępie jest różnica wysokości. W pewnym fragmencie nitka znacznie opada i zawieszenie mocno pracuje, zmniejszając diametralnie przyczepność. Trzeba na to bardzo uważać.

Po otwarciu nowego kierunku (runda w Madrycie), cykl wrócił w dobrze znane lokalizacje. Gdzie widzisz więcej swoich atutów – na obiektach, które są dla wszystkich nowe , czy w miejscach, które cała stawka zna już na wylot?

Dobre pytanie… Na nowych torach jest więcej możliwości popełnienia błędu. Jeśli zrobią to inni – super, zyskujesz, ale jeśli tobie się to przytrafi, to lecisz w dół. Ciężka sprawa. Można wszystko przejechać milion razy na symulatorze, ale fizyczne zetknięcie z torem i tal zweryfikuje wszystkie przygotowania. Znane tory są wygodniejsze, przećwiczone, sprawdzone w boju. Są także pewne pod kątem eventowym, bo organizatorzy mają już całe know-how i nic ich nie zaskakuje. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy szukać nowych lokalizacji. Przeciwnie – stałe rozszerzanie driftingowej geografii przyniesie na pewno pozytywne skutki całej dyscyplinie.

Drift Masters, Irlandia 2024 © Red Bull Content Pool

Lider klasyfikacji generalnej, Conor Shanahan, będzie miał przewagę?

Sądzę, że tak. Jest na pewno jednym z głównych faworytów. Będzie u siebie, ma ten tor otrzaskany perfekcyjnie, może tam trenować, kiedy tylko chce. Szkoda, że w Polsce nie mamy takiego obiektu, który moglibyśmy rozgryźć i wykorzystać tę wiedzę w mistrzostwach. Będziemy walczyć i na pewno tanio Conorowi skóry nie sprzedamy!