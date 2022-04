Kuba Przygoński: Bez kibiców sport nie miałby takiego smaku

Trwa konkurs dla kibiców „Spędź dzień z ulubionym sportowcem” , w którym wygrać można m.in. 3 podwójne zaproszenia na zawody Drift Masters European Championships w Rydze ( Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie – rozwiąż quiz ). O konkurs oraz relacje z fanami pytamy Kubę Przygońskiego , czołowego polskiego kierowcę rajdowego i driftowego, który osobiście „podejmie” zwycięzców na torze w Rydze.

Czego mogą spodziewać się zwycięzcy konkursu na Łotwie?

Kuba Przygoński: Po pierwsze, zobaczą kultowe zawody driftingowe na legendarnym torze Bikernieki. Po drugie, zaliczą co-drive ze mną w moim samochodzie. I po trzecie, utniemy sobie pogawędkę na temat driftingu i nie tylko. Gwarantuję, że będzie fajnie. Zapraszam do zmierzenia się z quizem!

Ok, a jak na co dzień wygląda kontakt z kibicami w dyscyplinach, które uprawiasz? Dla przykładu, Maciek Janowski startuje na stadionie pełnym fanów, czuje ich wsparcie, niesie go doping, a po meczu może zbić z nimi „piątki”. Jak jest u Ciebie?

Na pewno w dużej mierze całkowicie inaczej. W rajdach sytuacja jest kompletnie inna, ale już np. w drifcie ten bezpośredni kontakt z kibicami jest. Mnóstwo ludzi przyjeżdża na zawody driftowe. Oni nie tylko siadają na trybunach i kibicują; wielu kręci się przed imprezą w okolicach paddocku – szukają kontaktu, chcą pogadać, mają przygotowane do podpisu zdjęcia itp. Krótko mówiąc, widać, że przybyli na imprezę przygotowani (śmiech). W rajdach, jak wspomniałem, wygląda to inaczej. Większość śledzi Dakar w telewizji, internecie i mediach społecznościowych, choć… zdarzają się i tacy kibice, którzy latają po całym świecie, by być możliwie jak najbliżej wydarzeń, które ich pasjonują. Tacy fani zasługują na szczególny szacunek.

Naprawdę, zdarzają się tacy?

Tak, i to jest niesamowite! W ostatnich latach Dakar odbywał się w Arabii Saudyjskiej i tam też docierali kibice, którzy wybrali się tam tylko po to, by śledzić i przeżywać rajd. To wielkie i kosztowne przedsięwzięcie, dlatego tacy fani to z reguły nie są przypadkowi ludzie. Wiedzą, czego chcą i zwykle mają niesamowitego bzika na punkcie rajdów. Zauważyłem też, że sporo ludzi łączy miłość do motorsportu z pasją do podróżowania. Znają kalendarz startów i planują podróż z odpowiednim wyprzedzeniem, śledzą rywalizację i jednocześnie zwiedzają wyjątkowe miejsca w Saudi, Ameryce Południowej, czy wcześniej w Afryce...

Kuba Przygoński i jego Toyota GT86 w wersji na sezon 2021 © Jacek Jabłoński

Jak podchodzisz do takich ludzi?

Powiem, jak to wyglądało przed pandemią, bo z oczywistych względów w ostatnich dwóch latach sporo się zmieniło. Mam jednak nadzieję, że wrócimy do normalnych czasów. Jak wspomniałem, zdaję sobie sprawę, że taki wyjazd wiążę się ze sporymi kosztami – krótko mówiąc, trzeba zainwestować dużo kasy, czasu i sił, by zrealizować tego typu plan. Dlatego, kiedy tylko mogę, staram się szczególnie doceniać tak zdeterminowanych kibiców. Poświęcić tyle, czasu ile mogę, zaprosić na biwak, porozmawiać. Nie traktuję tego w kategoriach obowiązków. To przyjemność. A, tak naprawdę, ja też coś z tego mam. Dostaję megapozytywnego kopniaka, kiedy na trasie odcinka specjalnego, gdzieś na totalnym odludziu widzę polską flagę.

Jakie było najdziwniejsze miejsce na świecie, gdzie spotkałeś polskich kibiców?

Nigdy nie zapomnę jednej sytuacji. To było podczas Dakaru, jeszcze w Ameryce Południowej. Chile. Niezwykle ciężki oes, bardzo wysoko, skrajnie trudne warunki. Kończę etap, zaczynam dojazdówkę i… co widzę? Całkiem sporą grupkę facetów wiwatujących i machających polskimi flagami! Okazało się, że paru chłopaków pracowało niedaleko w kopalni miedzi, dowiedzieli się, że będę tamtędy jechał i wyszli mi na spotkanie. Zatrzymałem się, pogadaliśmy chwilę, pstryknęliśmy fotki. Takie chwile zostają w głowie na zawsze.

A kontakt w sieci? Lubisz taką formę komunikacji z fanami?

Myślę, że to fajna forma kontaktu. Jej siłą jest prostota i powszechność – dziś w niemal każdym miejscu na świecie można połączyć się z internetem i być na bieżąco. Media społecznościowe mają wielki potencjał. Trzeba rozważnie używać tych narzędzi, ale nie ulega wątpliwości, że sieć daje mnóstwo możliwości. Z jednej strony ten kontakt jest ograniczony, bo obie strony kryją się za ekranem komputera albo wyświetlaczem telefonu, ale z drugiej – interakcja jest bezpośrednia, bo z każdym można porozmawiać.

Co dają ci takie rozmowy?

Liczy się właśnie to, że są bezpośrednie. Coś się dzieje, ktoś może zadać pytanie i uzyskać szybką odpowiedź z pierwszej ręki. To jest fajne. Widzę, że wielu kibiców czerpie sporo informacji z moich komunikatów, odpowiedzi, filmików itp. Bywa, że wymieniamy się uwagami, a nawet pomysłami na kolejne akcje. Warto zatem doceniać media społecznościowe, ale wiadomo - nic nie zastąpi kontaktu w świecie realnym. Zawsze zwykła rozmowa twarzą w twarz, spojrzenie sobie w oczy, uśmiech i to wszystko, co dzieję się w realnym świecie będą najlepsze. Bywa też, że te sfery się uzupełniają, bo przy okazji różnych imprez podchodzą ludzie i pytają o szczegóły dotyczące spraw, które poruszałem w social mediach. Wiele razy byłem zaskoczony, jak uważnie kibice potrafią słuchać tego, co przekazuję na swoich kanałach.

Najmłodsi kibice?

Są najlepsi (śmiech)! Dzieciaki są niepodrabialne! Kontaktu z nimi nie da się porównać do niczego innego. Dzieci są odważne, hałaśliwe i cudownie naturalne. Pytają o wszystko, cieszą się każdym prezentem, chcą wszystkiego dotknąć i wszędzie wejść. Staram się zawsze znaleźć czas dla najmłodszych kibiców, bo – kto wie – może z któregoś z nich wyrośnie wielki zawodnik?

A o co pytają dorośli?

Bardzo różnie. Są ciekawi konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych, chcą poznać moje zdanie w danym temacie, albo dowiedzieć się, które zawody najbardziej lubię i jak się do nich przygotowuję. Wachlarz zagadnień jest naprawdę szeroki (śmiech). Ale przychodzą też z bardzo konkretnymi pytaniami, bo podpatrzyli jakiś element, chcą zbudować podobny w swoim samochodzie i potrzebują szczegółowych wskazówek.

Kuba Przygoński wygrywa 5. rundę DMP w Słomczynie 2021 © Przygoński Media

Zdarza ci się zorientować, że ktoś doskonale wie, o czy mówi i z krótkiej, kurtuazyjnej wymiany zdań robi się dłuższa rozmowa?

Oczywiście! Od razu słyszy się, z jakiego typu kibicem ma się do czynienia. Jeśli ktoś „siedzi” w temacie, to zadaje zupełnie inne pytania, a wtedy też moja odpowiedź musi być dostosowana do jego poziomu i potrzeb. Wiele razy podchodził do mnie ktoś, z kim myślałem, że zamienię kilka słów, a już po chwili siedzieliśmy na krzesełkach i rozprawialiśmy na naprawdę konkretne tematy, a ja sam musiałem ostro główkować przy niektórych odpowiedziach. Ale nie różnicuję kibiców. Wszyscy są dla mnie ważni, każdemu staram się poświęcić tyle uwagi, ile w danej chwili mogę. Fani są przecież bardzo ważni. Bez nich uprawianie sportu nie miałoby takiego smaku!