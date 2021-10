Przygoński: „Jedno oko na Maroko, a drugie na… Dakar”

„Ten sukces bardzo mnie cieszy, bo zwycięstwo w Maroku znaczy coś więcej. Wszyscy mamy świadomość, jak ważny jest akurat ten rajd. To generalny test przed Dakarem. Mój zespół wykonał bajeczną pracę. Auto codziennie było przygotowane fantastycznie, czułem moc i siłę do rywalizacji. Dla nas sprawdzian wypadł bardzo dobrze i w świetnych humorach przystąpimy do kluczowych przygotowań do styczniowego Dakaru” – powiedział na mecie Al-Attiyah.