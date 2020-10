Kuba Przygoński o szczegółach zdobycia pierwszego Mistrzostwa Polski:

"Baja Drawsko Mistrzostwa Polski Rajdów Terenowych za nami. Była to ostatnia runda Mistrzostw Polski, ważna dla nas bo musieliśmy tu zdobyć istotne punkty i dać z siebie wszystko. Walczyliśmy do końca, zawody bardzo fajne przy umiarkowanej pogodzie, ale na szczęście nie padało mocniej, dzięki czemu odcinki przesuszały się. Tempo bardzo dobre, Toyota Hilux bardzo dobrze się sprawowała, a to istotne, bo są to dla nas kolejne kilometry przed Dakarem. Z Timo bardzo dobra współpraca, która przyniosła wygraną w Mistrzostwach Polski i zdobycie pierwszej korony z czego bardzo się cieszymy. Wracamy do domu szczęśliwi i zadowoleni".