Dakar na horyzoncie. Przygoński: Ten rajd ma trud wpisany w DNA

: Najpierw zwracam uwagę na łączną długość odcinków specjalnych, bo to jest wartość, która najbardziej mnie interesuje i tę liczbę od razu zapisuję sobie w pamięci. 4700 kilometrów oesów to dystans, na którym się skupiam.

Co jesteś w stanie o nich powiedzieć już teraz?

Że będą dość długie. Średnio wychodzi jakieś 350-400 kilometrów, które codziennie będę miał do pokonania w trybie wyścigowym. Po dwóch tygodniach takiej jazdy, dystans i wysiłek, który trzeba włożyć w jego jak najszybsze przejechanie, kumulują się. Czeka nas trudne, żmudne i wyczerpujące wyzwanie, to na pewno.

Co roku słyszymy to samo…

