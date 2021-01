Przygoński: Pierwszy raz widziałem coś takiego na Dakarze

Zobacz, co działo się w dniu przerwy w Rajdzie Dakar:

Uważam, że jedziemy tak szybko, jak tylko to możliwe. Mam świadomość, że sporo ryzykuję, biorę za to odpowiedzialność. Przez te zasadzki nawigacyjne, o których wspomniałem, zmęczenie za kierownicą jest większe, bo nie można stracić pełnej koncentracji nawet na kilkanaście sekund. To wyczerpujące. Jedzie się kilkaset kilometrów, po skrajnie trudnym terenie, ciało walczy o to, by być w stanie panować nad samochodem i do jego jeszcze non stop musi pracować głowa i to na najwyższych obrotach. Właściwie już od trzeciego odcinka specjalnego wiemy z Tomem, że zagrożenie może pojawić się w każdej chwili i w każdym miejscu. Na tym jednym oesie uniknęliśmy tylu potencjalnych wtop, że można by nimi obdzielić cały rajd. To też w jakiś sposób ustawiło nas do tej edycji, przekonaliśmy się, na co będzie można sobie pozwalać, a co nie wchodzi w grę.