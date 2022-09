Eco – Przygon. „Woda to życie”!

Kocham odpoczynek na łonie natury. Najlepiej aktywny odpoczynek, bo jednak aktywność mam we krwi i bezczynne leżenie na plaży jest nie dla mnie. Zresztą, nie oszukujmy się, piasku to ja mam dosyć (śmiech). Na wakacje wybieram miejsca, w których mogę obcować z przyrodą – czerpać z niej, ale jednocześnie dbać o nią. Uwielbiam kitesurfing. Woda i wiatr – czysta natura, wspaniałe żywioły, a jednocześnie świetny sposób na to, by w ciszy, pewnej izolacji od świata wielkich miast i gwaru, zrelaksować się. Zimą taki oddech dają mi góry. Lubię spokojne długie spacery i bardziej forsujące trekkingi. Góry także wspaniale wyciszają.

Kocham odpoczynek na łonie natury. Najlepiej aktywny odpoczynek, bo jednak aktywność mam we krwi i bezczynne leżenie na plaży jest nie dla mnie. Zresztą, nie oszukujmy się, piasku to ja mam dosyć (śmiech). Na wakacje wybieram miejsca, w których mogę obcować z przyrodą – czerpać z niej, ale jednocześnie dbać o nią. Uwielbiam kitesurfing. Woda i wiatr – czysta natura, wspaniałe żywioły, a jednocześnie świetny sposób na to, by w ciszy, pewnej izolacji od świata wielkich miast i gwaru, zrelaksować się. Zimą taki oddech dają mi góry. Lubię spokojne długie spacery i bardziej forsujące trekkingi. Góry także wspaniale wyciszają.

Kocham odpoczynek na łonie natury. Najlepiej aktywny odpoczynek, bo jednak aktywność mam we krwi i bezczynne leżenie na plaży jest nie dla mnie. Zresztą, nie oszukujmy się, piasku to ja mam dosyć (śmiech). Na wakacje wybieram miejsca, w których mogę obcować z przyrodą – czerpać z niej, ale jednocześnie dbać o nią. Uwielbiam kitesurfing. Woda i wiatr – czysta natura, wspaniałe żywioły, a jednocześnie świetny sposób na to, by w ciszy, pewnej izolacji od świata wielkich miast i gwaru, zrelaksować się. Zimą taki oddech dają mi góry. Lubię spokojne długie spacery i bardziej forsujące trekkingi. Góry także wspaniale wyciszają.

W fizycznych przygotowaniach do rajdów także staram się wykorzystywać jak najwięcej technik, które przynoszą pożądany efekt, a nie wpływają negatywnie na środowisko. Między innymi z tego powodu mocno wkręciłem się w jazdę rowerem szosowym. Wspaniale poprawia kondycję, wzmacnia całe ciało i przyzwyczaja do długotrwałego wysiłku za kierownicą samochodu. Do tego dochodzi bieganie i tu wiadomo, że im bliżej natury, tym lepiej. Biegając staram się oczyścić głowę, dlatego wybieram ciche i spokojne miejsca, jak las, brzeg jeziora itp.

W fizycznych przygotowaniach do rajdów także staram się wykorzystywać jak najwięcej technik, które przynoszą pożądany efekt, a nie wpływają negatywnie na środowisko. Między innymi z tego powodu mocno wkręciłem się w jazdę rowerem szosowym. Wspaniale poprawia kondycję, wzmacnia całe ciało i przyzwyczaja do długotrwałego wysiłku za kierownicą samochodu. Do tego dochodzi bieganie i tu wiadomo, że im bliżej natury, tym lepiej. Biegając staram się oczyścić głowę, dlatego wybieram ciche i spokojne miejsca, jak las, brzeg jeziora itp.

W fizycznych przygotowaniach do rajdów także staram się wykorzystywać jak najwięcej technik, które przynoszą pożądany efekt, a nie wpływają negatywnie na środowisko. Między innymi z tego powodu mocno wkręciłem się w jazdę rowerem szosowym. Wspaniale poprawia kondycję, wzmacnia całe ciało i przyzwyczaja do długotrwałego wysiłku za kierownicą samochodu. Do tego dochodzi bieganie i tu wiadomo, że im bliżej natury, tym lepiej. Biegając staram się oczyścić głowę, dlatego wybieram ciche i spokojne miejsca, jak las, brzeg jeziora itp.

Dbam o środowisko również w domu i wprowadziłem kilka zasad proekologicznych. Oczywiście segregujemy śmieci i nie używamy jednorazowych plastikowych torebek. Jeśli wybieramy się gdzieś niedaleko, kluczyki do auta zostawiamy na wieszaku i wsiadamy na rower, albo ruszamy na dłuższy spacer. Najostrzejsze restrykcje w moim domu dotyczą wody. Pewnie dlatego, że w trakcie rajdowej kariery widziałem wiele miejsc, gdzie jej brak jest faktycznym i namacalnym problemem. Woda to życie. I nieważne, czy mieszkasz na pustyni, nad morzem, czy w wielkim mieście – uważam, że trzeba ją oszczędzać i mądrze gospodarować zasobami. Nie marnujemy wody, nie lejemy jej bez sensu, sprawdzamy, czy krany są dobrze dokręcone.

Dbam o środowisko również w domu i wprowadziłem kilka zasad proekologicznych. Oczywiście segregujemy śmieci i nie używamy jednorazowych plastikowych torebek. Jeśli wybieramy się gdzieś niedaleko, kluczyki do auta zostawiamy na wieszaku i wsiadamy na rower, albo ruszamy na dłuższy spacer. Najostrzejsze restrykcje w moim domu dotyczą wody. Pewnie dlatego, że w trakcie rajdowej kariery widziałem wiele miejsc, gdzie jej brak jest faktycznym i namacalnym problemem. Woda to życie. I nieważne, czy mieszkasz na pustyni, nad morzem, czy w wielkim mieście – uważam, że trzeba ją oszczędzać i mądrze gospodarować zasobami. Nie marnujemy wody, nie lejemy jej bez sensu, sprawdzamy, czy krany są dobrze dokręcone.

Dbam o środowisko również w domu i wprowadziłem kilka zasad proekologicznych. Oczywiście segregujemy śmieci i nie używamy jednorazowych plastikowych torebek. Jeśli wybieramy się gdzieś niedaleko, kluczyki do auta zostawiamy na wieszaku i wsiadamy na rower, albo ruszamy na dłuższy spacer. Najostrzejsze restrykcje w moim domu dotyczą wody. Pewnie dlatego, że w trakcie rajdowej kariery widziałem wiele miejsc, gdzie jej brak jest faktycznym i namacalnym problemem. Woda to życie. I nieważne, czy mieszkasz na pustyni, nad morzem, czy w wielkim mieście – uważam, że trzeba ją oszczędzać i mądrze gospodarować zasobami. Nie marnujemy wody, nie lejemy jej bez sensu, sprawdzamy, czy krany są dobrze dokręcone.