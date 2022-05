„Diabeł” na Zielonej Wyspie. Kuba Przygoński zaczyna sezon Drift Masters

Kuba Przygoński , aktualny driftingowy mistrz Polski, staje przed nowym wyzwaniem. Dołącza do serii Drift Masters European Championship . W inauguracyjnych zawodach, na torze Mondello Park w Irlandii , zmierzy się między innymi z aktualnym liderem mistrzostw świata WRC, Kalle Rovanperą . Kuba tuż przed startem w Irlandii, powiedział nam o logistyce, oczekiwaniach i nowym samochodzie.

Red Bull: Rywalizowałeś kiedyś, w jakiejkolwiek dyscyplinie, w Irlandii?

Kuba Przygoński: Ja nigdy wcześniej w ogóle tam nie byłem! To dla mnie zupełnie nowy rozdział i w jakimś sensie duża niewiadoma. Sam tor w Mondello Park będzie dla mnie sporą zagadką. Czas na zapoznanie się z nim i znalezienie optymalnych, szybkich ustawień samochodu, jest ograniczony do minimum. Czeka mnie szybka szkoła „Irish driftingu”. (śmiech) To także spore wyzwanie logistyczne, bo samochód zaczął swoją podróż do Irlandii już na początku tygodnia. Przejazd przez całą Europę, 30 godzin na promie, sporo dokumentów, konieczność przetransportowania opon i wszystkich części – to wszystko wymagało precyzyjnego planu.

Kuba Przygoński i jego Toyota GT86 © Jacek Jabłoński

Irlandczycy kochają nieoczywiste dyscypliny motorsportu. Uwielbiają motocyklowe wyścigi uliczne i rajdy. Myślisz, że równie ciepło przyjmą drift?

Jestem o tym przekonany. Ten sport idealnie wpisuje się w wyobrażenia, jakie mamy o irlandzkich kibicach i ich zamiłowaniach. Będzie głośno, gwarno, dużo pisku opon i dymu – wydaje się, że to dla Irlandczyków wymarzony klimat. Potwierdza to europejska mapa tej dyscypliny. Na Wyspach jest mnóstwo eventów różnej rangi i wielu świetnych zawodników pochodzi z Anglii, Irlandii, czy Irlandii Północnej. Miejscowi na pewno będą gorąco wspierać swojego lokalnego bohatera, Jamesa Deane’a. Szykuje się naprawdę porządna impreza. Widziałem kilka filmików z imprez na Wyspach i muszę przyznać, że wygląda to grubo. Oby w ten weekend było podobnie!

Dlaczego zdecydowałeś się wystartować w serii Drift Masters?

Potrzeba nowych wyzwań, to na pewno główna motywacja. Chcę wystartować we wszystkich rundach. Drift Masters to kolejny, wyższy poziom driftingowy. Cykl zapowiada się bardzo solidnie, na pewno stale się rozwija. Super ciekawie wygląda stawka, bo zaprezentuje się wielu naprawdę mocnych zawodników i szansa zmierzenia się z nimi będzie dla mnie świetnym sprawdzianem. Mam nadzieję, że pokażę się z dobrej strony i osobiście zyskam sportowo na tej rywalizacji. Myślę, że to dobry moment, by zaatakować tę ligę.

Kuba Przygoński wygrywa 5. rundę DMP w Słomczynie 2021 © Przygoński Media Kuba Przygoński wygrywa 5. rundę DMP w Słomczynie 2021 © Przygoński Media Kuba Przygoński wygrywa 5. rundę DMP w Słomczynie 2021 © Przygoński Media Kuba Przygoński wygrywa 5. rundę DMP w Słomczynie 2021 © Przygoński Media Kuba Przygoński wygrywa 5. rundę DMP w Słomczynie 2021 © Przygoński Media Kuba Przygoński wygrywa 5. rundę DMP w Słomczynie 2021 © Przygoński Media

Kilka razy wspominałeś, że drift traktujesz jako dodatek do rajdów. A teraz atakujesz profesjonalny cykl. Jak to rozumieć?

Jako pasję. To wynika też pewnie z mojego charakteru i podejścia do sportu. Albo robię coś dobrze, przykładam się, chcę rozwijać i stale poprawiać, albo nie biorę się za to wcale. Oczywiście, to nadal jest wielka zajawka i mój autorski sposób na doskonalenie techniki jazdy, precyzyjne prowadzenie i naukę panowania nad samochodem. Ale ta pasja, z roku na rok, przeradza się w coraz bardziej profesjonalny sport. Mi taki układ pasuje. Zachowując radość, robię kolejny krok. Stąd decyzja o starcie w Drift Masters.

Zapisując się do serii spodziewałeś się, że będziesz rywalizował z aktualnym liderem klasyfikacji mistrzostw świata WRC?

Faktycznie, Kalle Rovanpera jest na liście startowej. Mało tego! Widziałem już plan parku maszyn i wiem, że nasze boksy będą obok siebie. Będzie więc świetna okazja nie tylko do tego, żeby rywalizować, ale też porozmawiać o swoich dyscyplinach, wymienić doświadczenia z rajdów płaskich i terenowych. Na pewno jest coś fajnego i mobilizującego, a także prestiżowego dla samej serii. Ma jechać nową Toyotą Supra, więc jego obecność i start zapowiadają się naprawdę ciekawie.

1 min Kuba Przygoński prezentuje "Diabła" na sezon 2021 Zobacz, jak Kuba pokazał nową wersję swojej driftingowej Toyoty GT86 na sezon 2021.

Wspomniałeś, że twój samochód zaczął podróż na zawody dużo wcześniej. Jakie to auto?

W Irlandii pojedzie jeszcze dobrze znany „Diabeł” i mam nadzieję, że pokaże rogi. To samochód, który w ubiegłym roku powiózł mnie do sukcesów w Polsce. Znam to auto doskonale i bardzo lubię. Ma 920 koni mechanicznych, tysiąc „momentu”. Swoje przejechał, to weteran, taki już trochę „Belzebub”. (śmiech) Myślę, że to ważne, by w pierwszych zawodach nowej serii wystartować samochodem, który dobrze się zna.

A dalej?

Szykujemy nowy sprzęt. To będzie nowsza generacja GT86, czyli Toyota GR86. Zupełnie nowe nadwozie, które daje potencjał do zbudowania samochodu kolejnej generacji. Z całym zespołem mierzymy się teraz z tym wyzwaniem. Miesiąc temu, prosto z Japonii, dotarło do nas nadwozie i od kilku tygodni uzbrajamy je, by stworzyć od podstaw nowe auto do profesjonalnego driftu. Jestem pewien, że to będzie wyjątkowa maszyna i mam nadzieję, że pozwoli mi osiągać dobre rezultaty, a przy tym da mi mnóstwo radości za kółkiem.

3 min Driftingowe zaserwowanie Red Bulla - jak oni to nakręcili? Jak zabezpieczyli samochód? Jaką nagrywali kamerą? Ile było dubli? - zajrzyj razem z nami za kulisy klipu, w którym Kuba Przygoński zaserwował sobie Red Bulla przy użyciu swojej driftingowej Toyoty.

Kiedy możemy spodziewać się debiutu nowego samochodu?

Projekt cały czas jest realizowany. Wydaje mi się, że potrzebujemy jeszcze ok. miesiąca, żeby złożyć cały samochód. Do tego trzeba doliczyć testy, bo nie chcę startować autem, którego nie znam. Mam nadzieję, że na drugą rundę Drift Masters, czyli trzeci weekend czerwca, wszystko będzie gotowe. Jeśli zdążę przetestować nowy samochód, poczuję się w nim dobrze i komfortowo, zadebiutuje w Austrii.

NIE PRZEGAP: Oglądaj transmisje z Drift Masters w weekend 7-8 maja: