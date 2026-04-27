Przygoński: „Finał Drift Masters z bolidami F1 – to trzeba… usłyszeć”!

Wkrótce startuje cykl Drift Masters Grand Prix . Kuba Przygoński wjeżdża w serię nowym samochodem i dużymi ambicjami. Opowiedział nam, jak ważne będą dla niego dwie pierwsze rundy, gdzie lubi rywalizować najbardziej, a które tory najchętniej wyrzuciłby z kalendarza.

Red Bull: Przed nami kolejny sezon Drift Masters Grand Prix. Jak oceniasz kalendarz serii, która ruszy 1 maja we Włoszech?

Kuba Przygoński: Grafik zapowiada wspaniały sezon. Więcej rund, więcej emocji, więcej rywalizacji na najwyższym poziomie. Po raz pierwszy czeka nas siedem rund. W ubiegłorocznym kalendarzu wyglądało to podobnie, ale pierwsze zawody, w Italii, zostały odwołane. Mam nadzieję, że teraz zrealizujemy pełny cykl i damy kibicom wiele wrażeń. Seria zwiedzi całą Europę, przemierzymy kontynent od północy do południa. To będzie spore wyzwanie – logistyczne dla zespołów i techniczne dla samochodów, które przejdą poważną próbę. Sprawny i dobrze zestrojony sprzęt oraz dobry zespół, to warunki bazowe, jeśli ktoś myśli o tym, by poważnie zaistnieć w tej serii.

Co wiesz o obiekcie Autodromo di Vallelunga, na którym odbędzie się inauguracyjna runda?

Bardzo trudny tor, szczególnie do driftu. Sam jestem niezmiernie ciekaw, jak stawka poradzi sobie w nowym miejscu. Każdy z nas będzie musiał szybko odnaleźć się w tych warunkach. Kilkanaście lat temu tor przeszedł gruntowną renowację, odbywały się na nim rundy motocyklowych wyścigowych mistrzostw świata World Superbike, ma też licencję na testy Formuły 1. Tutaj czarów nie ma – te fakty świadczą od tym, że jest duży, szeroki i bardzo szybki. Fragment, na którym będziemy rywalizować, nie odbiega od tych parametrów i dla drifterów będzie wymagający. Na pewno bezlitośnie zweryfikuje technikę jazdy kierowców, ale też gotowość do rywalizacji przy dużych prędkościach. W pewnym fragmencie trzeba będzie bardzo przyspieszyć, potem mocno wyhamować i zredukować bieg, następnie znów wbić wyższy i dodać mocno gazu. Wydaje się, że wykonanie tej sekwencji może być kluczowe. Ja jeździłem po tej nitce tylko na symulatorze. To bardzo przydatne narzędzie, ale nigdy nie odda w stu procentach realnych warunków, więc ten początek sezonu może być trochę stresujący i zaskakujący. Z rozpiski wynika, że będziemy mieli bardzo mało treningów, więc wszystko powinno działać bez zarzutu od samego początku, żeby wykorzystać każdy przejazd, skupić się na jeździe i wyciągać pożyteczne wnioski.

Kolejny jest Madryt. W stolicy Hiszpanii będziecie rywalizować drugi raz. Jak zmienia się podejście zawodnika po pierwszej wizycie na danym torze?

Tak naprawdę wyjątkowy jest tylko debiut na jakimś obiekcie. Potem nie ma już tak wielkiego znaczenia, czy ścigasz się gdzieś drugi, trzeci, czy piąty raz. To dlatego, że mam już bazowe ustawienia samochodu i koncentruję się tylko na jeździe i adaptacji samochodu do zastanych warunków. Nie mamy na to wiele czasu, ale warunki dla wszystkich są takie same. Zwykle odbywa się pięć przejazdów treningowych. Każdy trwa mniej więcej dwadzieścia sekund. W sumie niecałe dwie minuty na to, żeby wybrać idealny setup auta, zmienić ewentualnie przełożenia, dobrać ciśnienie w oponach i utrwalić sobie optymalną linię przejazdu. To szalenie ważne, by złapać to wszystko w sesjach treningowych i w kwalifikacjach jechać już na sto procent.

Który tor, przy pierwszej wizycie, sprawił ci najwięcej kłopotów?

Ryga. Pierwsze jazdy na Łotwie były koszmarnie wymagające. Tam jest bardzo nietypowe i trudne wejście w zakręt – trochę pod górkę i tak naprawdę nie widać go, a to kluczowy fragment toru, w który trzeba wjechać z pełnym animuszem. Do tego, tuż obok nitki jest betonowa banda i trzeba być niezwykle precyzyjnym, żeby nie uszkodzić samochodu. Ryga wielu kierowców już zweryfikowała i co roku kilka aut kończy tam swój żywot, wracając do bazy na lawecie.

Na jakich torach najbardziej lubisz rywalizować?

Właśnie w Rydze! Może brzmi to trochę przewrotnie, ale tak właśnie jest. Kiedy już opanuje się ten tor i pozna jego tajemnice, staje się naprawdę bardzo przyjemny, a sekcje, które początkowo wydawały się najtrudniejsze, pozwalają sporo zyskać. Taki jest drift i cały motorsport. Wszystko wiąże się z doświadczeniem, treningiem i precyzją. Wszędzie trzeba szukać swoich szans i przewag. Jeśli coś jest trudne, ale poświęcisz temu wiele pracy, może okazać się twoim atutem. Fajny jest też tor Mondello Park w Irlandii. Przyjemnie się tam rywalizuje, a dodatkowego smaczku dodają kibice, którzy zawsze bardzo żywiołowo reagują na wszystkie przejazdy.

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 z udziałem bolidów Red Bulla © Red Bull Polska

Gdzie nie lubisz jeździć?

Niemcy, Ferropolis. Tam wszystko wydaje się sprzysięgać przeciwko kierowcy. Nitka toru, nawierzchnia i bliskość betonowych band sprawiają, że nie jeździ się tam z przyjemnością. Do tego przejazd nie ma dobrego, płynnego rytmu. Jest tam dużo szarpania i walki, ten tor wyjątkowo mi nie pasuje.

Kto, twoim zdaniem, jest głównym faworytem do tytułu i czy sam wpisałbyś się do tego grona?

Na pewno piekielnie mocny będzie Conor Shanahan. I nie chodzi nawet o to, że broni tytułu. On po prostu cały czas spędza w samochodzie. Jeździ, trenuje, startuje non stop. Ma za sobą całą zimę ścigania i tak naprawdę, kiedy my zaczynamy sezon, on jest stale w reżimie startowym. Na pewno czuje się w aucie komfortowo i jest w odpowiednim rytmie, a to ogromny atut. Jeśli chodzi o mnie, na pewno chciałbym pokazać się lepiej, niż w ubiegłym roku. Na razie jest sporo niewiadomych. Muszę dowiedzieć się, w jakiej jestem dyspozycji i czy modyfikacje, których dokonaliśmy zimą w samochodzie sprawią, że będę dysponował topowym autem. Bardzo wierzę, że tak właśnie będzie, bo włożyliśmy z moim zespołem dużo pracy w ten projekt. Myślę, że dwie pierwsze rundy dadzą wiele odpowiedzi.

Samochód jest już przygotowany na sto procent?

Powiem więcej, jest już spakowany i gotowy do drogi do Włoch. Auto ma 960 koni mechanicznych, czyli o sto więcej, niż w poprzednim roku. Mocno zmodyfikowaliśmy układ wydechowy i liczymy na to, że bardziej precyzyjna kontrola zaopatrzenia tlenowego przyniesie oczekiwane rezultaty. No i wracam do nitro. Zmian jest sporo, ale wszystkie były głęboko przemyślane i nazywam to raczej ewolucją, a nie rewolucją.

Warszawski finał, znów pod banderą Red Bulla, będzie godnym zwieńczeniem serii?

Na pewno! To już wcześniej był spektakularny event, który skupiał uwagę całego driftowego świata. Przed rokiem, dzięki zaangażowaniu Red Bulla, zyskał dodatkowy splendor, a w tym sezonie wejdzie na jeszcze wyższy poziom, bo na kibiców czeka nie lada atrakcja! Na płytę Stadionu Narodowego wyjadą bolidy F1 zespołów Oracle Red Bull Racing F1 Team i Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team . Tego jeszcze nie grali (śmiech). Będzie się działo! Jestem pewien, że ich przejazdy rozpalą fanów do czerwoności. Wiem, że wszyscy będą mówić, że to trzeba zobaczyć, ale ja polecam to wydarzenie, żeby je… usłyszeć! Dźwięk silników bolidów F1 robi przepotężne wrażenie, tego nie da się porównać do żadnego innego pojazdu.

Red Bull Drift Masters Grand Finale - Toyota Kuby w wersji 2025 © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Spodziewałeś się kilka lat temu, że dojdzie w Polsce do takich rzeczy?

Pewnie nie, ale też mocno wierzyłem, że możemy wyznaczać światowy trend. Od dawna było widać ogromny potencjał w naszym środowisku driftowym. Warszawski finał jest wyjątkowy. Pełny stadion, 50 tysięcy ludzie na trybunach, asfalt wylany na jeden weekend, przyjemna nitka toru, do tego jeszcze mnóstwo atrakcji towarzyszących – same plusy! Przy takich eventach drift pokazuje swoją wielkość, a do tego widać jak na dłoni, że ciągle się rozwija. Zainteresowanie kibiców i mediów, to, jak wiadomości poświęcone temu wydarzeniu rezonują w mediach społecznościowych – to wszystko dowodzi, że w świecie motorsportu właśnie drift jest jedną z najlepiej prosperujących i progresujących dyscyplin. Bardzo mnie to cieszy, bo kocham ten sport i jestem dumny, że od lat uczestniczę w jego popularyzacji.

