Przygoński: „Walczę o każdą sekundę. I tak będzie do końca”

Pierwszą część Dakaru Kuba Przygoński skończył na 37. miejscu w klasyfikacji generalnej. Szansę na ścisłą czołówkę stracił już na 2. odcinku specjalnym, ale zapowiada twardą walkę do końca. O przyczynach gigantycznej straty, terenie i tym, co może przynieść drugi tydzień, Kuba opowiedział nam podczas dnia przerwy w Rijadzie.

Co możesz powiedzieć o pierwszym tygodniu rywalizacji?

Na pewno ten Dakar jest trudny terenowo. Wiem, że co roku organizatorzy zapowiadają ciężką edycję, ale teraz mówili prawdę. Bardzo zmienna i usiana pułapkami trasa nie daje chwili wytchnienia. Do tego doszła kapryśna pogoda, dużo deszczu. Na oesach czai się mnóstwo niebezpiecznych głazów i mniejszych, ale bardzo ostrych kamieni, które potrafią poszatkować oponę, niczym najlepszy kuchenny tasak. Ten Dakar naprawdę daje w kość zawodnikom, ale myślę, że przez to zawody są ekscytujące i fajnie śledzi się rywalizację.

Drugi etap… Co się stało?

Straciliśmy z Armandem (Monleon, pilot Kuby Przygońskiego – przyp. redakcji) bardzo, bardzo dużo czasu. Przebijaliśmy opony seriami. Najgorsze jest to, że nie możemy mieć nawet pretensji do siebie. To nie było tak, że jechałem zbyt szybko, czy zbyt agresywnie. Nawet przy wolniejszym tempie opony strzelały jedna po drugiej. Najpierw szybko wymieniliśmy trzy, potem je naprawialiśmy, a na końcu próbowaliśmy jechać na felgach. Długo czekaliśmy na ciężarówkę z częściami i stąd ogromna, sześciogodzinna strata. Marne pocieszenie, że nie tylko my mieliśmy problemy. Podczas tej edycji właściwie codziennie dzieje się coś na dużą skalę. Odpadli wielcy faworyci, Stephane Peterhansel i Mattias Ekstrom. Carlos Sainz jedzie, ale jest 100. w generalce. Wielu uznanych zawodników, którzy celowali w podium w różnych kategoriach, śledzi już ten rajd w telewizji.

Przy aucie Kuby praca wre nawet nocą © Marian Chytka/przygonski.com

Sainz i Peterhansel stracili szanse na dobry wynik na 212. kilometrze 6. odcinka specjalnego. Pamiętasz to miejsce?

O, tak. Tam była bardzo zdradliwa wydma. Była naprawdę duża, ale kompletnie niewidoczna. Obaj spadli z niej kilkanaście metrów w dół, więc było to potężne uderzenie. Peterhansel ze swoim pilotem ucierpieli dużo bardziej i wylądowali w szpitalu. Carlos jakoś się z tego wykaraskał, ale spadł w klasyfikacji na bardzo odległe miejsce. My szczęśliwie uniknęliśmy tam problemów, bo kiedy dotarliśmy do tej zdradzieckiej wydmy, miejsce było już odpowiednio oznaczone i wiedzieliśmy, że trzeba tam zwolnić. Cóż, taki jest Dakar. Jedna wydma w środku liczącej kilka tysięcy kilometrów trasy może wykosić dwóch wielkich zawodników.

Przed startem wszyscy spodziewali się, że pierwsza część tej edycji będzie szybsza i łatwiejsza, a schody zaczną się po dniu przerwy. Tymczasem to pierwszy tydzień przesiał stawkę. To zaskoczenie?

I tak, i nie. Dłuższe odcinki siłą rzeczy są szybsze, a przy większych prędkościach łatwiej o błąd. Myślę, że te dwie różne odsłony Dakaru, których się spodziewamy, sprawdzą po prostu różnego rodzaju umiejętności. Teraz pojedziemy w wydmy. Potężne wydmy. Na pewno średnie prędkości znacznie spadną, ale jednocześnie może się okazać, kto jest fachowcem w piachu, a kto nie do końca.

W Saudi roi się od ostrych kamieni © Marian Chytka/przygonski.com

Czego brakuje twojemu samochodowi, żebyś kręcił czasy w TOP5, tak jak na 8. oesie?

Pierwsza część Dakaru na pewno nam się nie udała, bo tak trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, także przez to, że startujemy całkowicie nowym samochodem. Testy, choćby trwały tygodniami, nigdy nie dadzą wiedzy, którą zdobywa się w prawdziwej rywalizacji. Na pewno samochód nie był idealnie ustawiony. Wyszło wiele błędów – nazwijmy to – wieku dziecięcego. Każdy biwak przypomina mini fabrykę samochodów, bo codziennie nasi inżynierowie analizuję mnóstwo danych, opracowują rozwiązania problemów i wprowadzają je w życie. Wiadomo było, że start prototypowym autem niesie za sobą spore ryzyko, ale zdecydowałem się je podjąć. Z dnia na dzień sprzęt spisuje się lepiej i to cieszy. Na ostatnim odcinku przed dniem przerwy samochód wydawał się już dobrze przygotowany i mogłem dodawać tyle gazu, ile chciałem i czułem, że należało. Stąd też pewnie najlepszy, jak dotąd, wynik.

Szybkie odcinki Dakaru © Marian Chytka/przygonski.com

Wiadomo, że na Dakarze może się wszystko wydarzyć. Zawsze. Jak się jedzie na start kolejnych etapów ze świadomością, że szanse na dobry wynik przepadły już drugiego dnia rajdu? To musi być niełatwe pod kątem mentalnym…

I nie jest. Na początku było ciężko, bo przecież do tych zawodów człowiek przygotowuje się właściwie cały rok. Mnóstwo wyrzeczeń, treningów, testów, nadziei i bach – dostajesz strzał i marzenia o podium odkładasz na kolejny sezon. Nie jest to łatwe, nie jest to przyjemne, nie jest to fajne. Ale taki jest motorsport. Dzień, w którym straciliśmy tak dużo czasu, był na pewno najtrudniejszy. Ale trzeba się otrząsnąć i nastawić na walkę na każdym z kolejnych kilkunastu oesów.

Jak to zrobić?

Wiesz… Dakar to jest cudowny rajd. Oczywiście, trudny i niebezpieczny, ale naprawdę cudowny. Przemierza się takie tereny i obcuje z tak unikalną naturą, że tu naprawdę można próbować cieszyć się każdym dniem. Przestawiłem sobie cele. Teraz chcę się sprawdzać z czołówką na kolejnych etapach. Wiem, że na podium nie mam szans, ale nadal każdego dnia mogę się ścigać. Zależy mi na tym, by jak najlepiej wypaść na wszystkich pozostałych odcinkach. Cóż, tak się stało i czasu nikt nie cofnie. W takim samym trybie, jak ja, jadą Sainz, czy Loeb. Uwierz mi, po starcie oesu, żaden z nas nie pamięta o pozycji w generalce. Walczymy o każdą sekundę, by wypaść jak najlepiej. Tu nadal można sobie udowodnić wiele rzeczy. Poza tym każdy przejechany kilometr daje bezcenne informacje i doświadczenie. Za rok tu wrócimy, może w podobny region, z podobnym terenem? Wtedy wiedza zdobyta teraz może zaprocentować. Dlatego nie ma mowy o odpuszczaniu. Chcę wziąć z tej edycji tak dużo, jak będzie to możliwe. Cisnę, ile mogę i daję z siebie wszystko do końca.

9 min Etap 8: Walka o powrót na szczyt Po 6 tysiącach kilometrów Rajdu Dakar Sébastien Loeb zwycięża etap przed dniem odpoczynku. Carlos Sainz daleko z tyłu.