Kuba Przygoński w połowie Dakaru: Trzeba cisnąć, bo nadal jest o co walczyć

Kuba Przygoński stale awansuje w klasyfikacji generalnej 44. Rajdu Dakar. Sobota jest dniem przerwy w rywalizacji. Najlepszy polski rajdowiec opowiedział nam o wrażeniach z pierwszej części najtrudniejszego offroadowego wyzwania świata.

Jak czujesz się po pokonaniu połowy odcinków specjalnych? Podsumowałeś w jakimś stopniu etapy, które masz za sobą?

Półmetek wielkiego rajdu to zawsze jest jakaś okazja do wstępnych analiz i ocen, ale tym razem nieszczególnie mamy z Timo (Gottschalk, pilot Kuby Przygońskiego – przyp. redakcji) na to czas. Od pierwszego etapu dzieje się wokół rywalizacji tak wiele, że nie ma kiedy usiąść i pomyśleć. Najpierw trzeba poświęcić się sprawom, które muszą być zrobione przy samochodzie, a do tego spróbować wykorzystać ten jeden wolny dzień na odpoczynek. Łatwo nie będzie, bo organizatorzy serwują tak wiele zmian, że nawet podczas rest-day trzeba zachować koncentrację (śmiech).

Jakub Przygoński podczas Rajdu Dakar 2022 © DPPI / Red Bull Content Pool

Jaka była ta pierwsza połowa 44. Dakaru?

Trudna, to na pewno. Odcinki specjalne są naprawdę skomplikowane i ciężkie nawigacyjnie. Na trasie jest mnóstwo pułapek, porządny „kanał” czeka właściwie co kilka kilometrów i, jak wspomniałem, trzeba być mega skoncentrowanym przez cały czas, a to nie jest proste w warunkach rajdowych. No i tempo…. Szybkość od początku jest zawrotna. Samochody klasy T1+ jadą, jak rakiety i ich przewagę widać gołym okiem. Przed rajdem wiadomo było, że nowy regulamin techniczny pociągnie za sobą pewne zmiany, ale nie było pewności, w którą stronę to wszystko pójdzie, jak prędkość przełoży się na wytrzymałość i skuteczność na trasie itd. Teraz wiemy, że auta tej klasy są po prostu diabelsko szybkie.

A jaką ocenę wystawisz swojemu sprzętowi?

Z jednej strony czuję się w samochodzie dobrze, swobodnie. W odpowiednich warunkach jazda jest płynna i dość szybka. Z drugiej jednak, w wielu miejscach na trasie brakuje mi mocy i to w bardzo drastyczny sposób przekłada się na wyniki. Mechanicy i inżynierowie sporo zmienili w ustawieniach auta i po słabszym początku ten sprzęt zaczął jechać lepiej. Doceniam to i szanuję, bo teraz, przy odpowiednich okolicznościach, mam już możliwość walki z najlepszymi. Trzy ostatnie etapy pokazały, że warto walczyć na maksa, bo można tu jeszcze zrobić naprawdę dobry wynik.

Kuba Przygoński w połowie Dakaru jest 6. w generalce © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Jak ocenisz proporcję frajdy z jady do ciężkiej pracy za kółkiem?

Nie ma się co czarować, zdecydowanie więcej jest ciężkiej pracy. Z powodów, które wcześniej opisałem, żeby być konkurencyjnym, muszę cały czas trzymać pedał gazu wciśnięty w podłogę. Można tak przejechać 30 kilometrów, 50, można i 100, ale 300 to już spory kłopot… Przez to tej frajdy jest na pewno mniej, bo ciągła jazda na pełnej szybkości i przy dużym stopniu ryzyka jest o wiele bardziej męcząca, także mentalnie. Poza tym, że trzeba to znieść fizycznie, muszę – ja i pilot – non stop być w pełni skoncentrowanym. Przy tym stylu jazdy nawet stosunkowo łatwiejsze wyzwanie urasta do rangi poważnej przeszkody.

Wspomniałeś, że nawigacja jest bardzo trudna… a jak wygląda teren, po którym się ścigacie – czy to jest wymagający rajd?

Odpowiadając, nawiążę trochę do poprzedniej kwestii. Przy jeździe, na którą jestem skazany, większość terenu wystawia mnie na próbę. Na pełnej szybkości nawet mniejszy kamień, czy uskok mogą sprawić spore kłopoty. Odchodząc jednak na chwilę ode mnie i patrząc na tę edycję z boku, z pewnym dystansem, trzeba przyznać, że na razie to nie jest jakiś ekstremalnie trudny rajd. Są kamienie, na które trzeba uważać, ale do tego w Saudi chyba wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić. Nie było na razie ultra trudnych wydm, a nawet, jak się pojawiały cięższe partie, były namoczone deszczami i dawało się je dość gładko pokonać. To nie znaczy jednak, że rajd jest łatwy. Dakar nigdy nie będzie łatwy. Odległości, zmiany planów i bardzo trudna nawigacja sprawiają, że ten dzień odpoczynku jest naprawdę potrzebny.

Co daje ci, jak dotąd, najwięcej powodów do radości?

Ważne jest dla mnie to, że trzymam się w mocnej grupie. 6. etap zweryfikował wiele załóg, mnóstwo kierowców popełniło znaczące błędy. My startowaliśmy z dalszej pozycji, ale nie zasugerowaliśmy się żadnymi śladami i pojechaliśmy po swojemu. Jak się potem okazało – to my mieliśmy rację, wyprzedziliśmy wielu rywali, dogoniliśmy Nassera i do mety trzymaliśmy się tuż za nim. W samej końcówce pięć aut pruło przez pustynię do mety, niemal w kontakcie – to było coś pięknego, niesamowitego, co przywołało jakiegoś szczególnego ducha tej rywalizacji! Takie momenty dodają siły i wiary we własne możliwości. Przy tak wyrównanych możliwościach i sytuacji, w której cała czołówka jedzie na limicie, technika, nawigacja i doświadczenie mogą okazać się kluczowe.

A taktyka?

Jasne, że tak! To jednak pochodna doświadczenia. Mnóstwo zmiennych decyduje o tym, czy dana pozycja wyjściowa jest korzystna, czy nie. Nierzadko nie opłaca się wygrywać krótszego odcinka wiedząc, że kolejny będzie długi i trudny. Bo wtedy otwiera się trasę i pisze pierwszy ślad na wydmach. Ostatnio mieliśmy jeszcze ciężej, gdyż z racji nowatorskiego rozwiązania nie było nawet śladów motocyklistów. No i jedziesz sobie samochodem w dziewiczym terenie, nie możesz się dosłownie niczym zasugerować, nie widzisz pułapek, nie ma nawet cienia, który może ostrzec przed urwaną wydmą itp. To naprawdę ciężka przeprawa, a przecież trzeba walczyć o każdą sekundę! Należy wciąć pod uwagę wiele czynników planując taktycznie każdy etap.

Czas na analizę etapu - z prawej Kuba Przygoński © Media Przygonski.com

Jaki masz zatem plan na pierwszy dzień po przerwie?

Robić swoje. Układ sił trochę się zmienia, nowe regulacje przeorały nieco generalkę. Tempo jest straszne i wszystkie załogi cisną bardzo ostro. Chcę utrzymać się w czołowej grupie i uniknąć poważnych błędów na trasie. Różnice nie są duże, moja strata do zawodników, którzy są przede mną w klasyfikacji generalnej, pozwala myśleć o poprawieniu pozycji. Na pewno czuję, że jest o co walczyć. Na pewno zrobię wszystko, by zachować koncentrację i możliwie jak najszybsze tempo. Teraz dojdzie zmęczenie, znużenie, rutyna itp., łatwiej będzie o błąd, kilka załóg pewnie zostanie mocno zweryfikowanych. Nasze zadanie, to nie znaleźć się w tej grupie. Jedziemy swoje, trzymamy koncentrację i ciśniemy do mety. Taki jest plan!

