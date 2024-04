Nowa bestia Kuby Przygońskiego - Diablo X

Kuba, co u ciebie słychać?

Kuba Przygoński : Wszystko w porządku. Bardzo aktywnie spędziłem zimę, trzymam wagę, nawet zgubiłem kilogram (śmiech). Dużo czasu spędziłem w warsztacie, przygotowując nowy samochód do driftu. To mnie stale coraz mocniej kręci i tej dyscyplinie poświęcam się na ten moment najbardziej.

Dlatego wypuszczasz z piekieł kolejnego „Diabła”? Która to będzie postać tego stwora?

Sam się nad tym zastanawiałem i próbowałem policzyć. Wyszło mi, że to już 10. wersja mojego driftowego auta. W tej dyscyplinie, jak w każdym motorsporcie, stale trzeba szukać, ulepszać, kombinować, krótko mówiąc – iść do przodu. Każdy sezon podsuwa nowe pomysły i przynosi rozwiązania, które potencjalnie mogą pomóc. Nie zawsze pomagają, ale na tym to polega. Kto nie pracuje nad rozwojem – siebie i sprzętu – stoi w miejscu, czyli de facto się cofa. Dlatego trzeba być czujnym i otwartym na zmiany.

Nowa Toyota GR86 Kuby Przygońskiego na sezon 2024 © Przygoński Media

Lubisz to?

Bardzo. To jest jeden z motorów napędowych mojego sportowego życia. Poza tym, że tak fizycznie, namacalnie, lubię być w ruchu, to taki „ruch garażowy” też bardzo mnie kręci. Musi się coś dziać, musi być analiza i poszukiwanie opcji, testowanie różnych wariantów, pomysły i wcielanie ich w życie. Dobrze się w tym odnajduję i czuję, że tylko takie podejście do motorsportu ma sens.

Co czujesz, budując i testując nowe auto?

Nowy samochód to zawsze świeże emocje. Oczekiwanie, radość, ekscytacja, taki pozytywny drive. Czujesz się, jak dziecko, które przebiera nogami, bo zaraz dorwie się do wymarzonej zabawki. Jest też niepewność, ale w takim pozytywnym sensie – zastanawiasz się, czy w trakcie całego procesu koncepcyjnego i przy wykonaniu, wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Ten dreszczyk jest fajny. Można to przeżywać dziesiątki razy i zawsze towarzyszą temu te same, autentyczne i pozytywne odczucia. Tak długo, jak to się dzieje, tak długo, jak czujesz to mrowienie, możesz mieć pewność, że robisz coś, co naprawdę cię kręci, że to prawdziwa pasja.

Nowa Toyota GR86 Kuby Przygońskiego na sezon 2024 © Przygoński Media Moja nowa Toyota GR86 nadal ma 900 koni mechanicznych i 1000 niutonometrów momentu obrotowego. Kuba Przygoński

Jaki jest nowy „Diabeł”?

Bardzo agresywny (śmiech). Różnice, w stosunku do poprzedniego modelu, można podzielić na dwa aspekty. Techniczny i wizualny. Moja nowa Toyota GR86 nadal ma 900 koni mechanicznych i 1000 niutonometrów momentu obrotowego. Ten silnik pracuje jednak nieco inaczej. Potężną moc można lepiej i szybciej spożytkować, a auto jest bardziej responsywne. To znaczy, że lepiej, precyzyjniej i szybciej reaguje na moje ruchy. Teraz doskonale czuję to pod stopami, na pedałach. Wiem, że to, co wcisnę, od razu przełoży się na reakcję całego samochodu. To bardzo ważne w każdej dyscyplinie, ale w drifcie szczególnie, bo tu liczą się czas i precyzja, znaczenie może mieć dosłownie każdy centymetr. Zmodyfikowaliśmy też zawieszenie i wiem, że ta zmiana także była bardzo potrzebna. Taka charakterystyka pojazdu lepiej pasuje pod mój sposób prowadzenia. Lubię mieć możliwie jak największą kontrolę nad samochodem, a „Diabeł” X daje mi to poczucie.

W poprzedniej wersji tego nie było?

Tu wracamy do słów z początku rozmowy. Nigdy celowo nie robisz złego auta, to oczywiste. I poprzednia wersja nie była zła, ale właściwie już w połowie sezonu wiedziałem, że zmiany będą konieczne. Zawsze starasz się przygotować sprzęt jak najlepiej, ale nie zawsze to, co wymyślisz i zrealizujesz, da pożądany efekt. Inżynierowie w F1, motoryzacyjnym szczycie szczytów, też błądzą, mylą się i chrzanią konstrukcje. Nie ma mocnych, to jest motorsport. Ale bez tych wszystkich prób, lepszych i gorszych, nie byłoby rozwoju. Bardzo wierzę w to, że teraz poszliśmy w dobrym kierunku.

Kuba Przygoński © Przygoński Media

Masz jakieś przesłanki poza wiarą?

Mam. Jestem już po kilku testach, które wypadły naprawdę dobrze i dają wiele podstaw do optymizmu. Auto spisuje się świetnie i reaguje znakomicie. Oczywiście, prawdziwym sprawdzianem będą zawody i jazda z przeciwnikiem. Do momentu, aż stanę na starcie, to nadal będą tylko testy i treningi – niezależnie od tego, jak perfekcyjnie je przygotuję. Jeździłem sam i z kolegą – nazwijmy go sparingpartnerem – i te próby wypadły super. Mam jednak świadomość, że wszystko odbywało się w „warunkach pokojowych”. Test bojowy, pierwsza runda Drift Masters w Hiszpanii, da więcej odpowiedzi i realne dane do analizy. Ale jestem naprawdę dobrej myśli.

Wspomniałeś też o drugim aspekcie, wizualnym…

No właśnie! On też, wbrew pozorom, ma znaczenie, bo dzisiaj motorsport to także spektakl, wielkie show, w którym prezencja jest ważna. Trzeba dbać o detale, bo każdy z zawodników jest aktorem, który ma realny wpływ na wizerunek całej dyscypliny. Ja dobrze się w tym odnajduję, mam wiele pomysłów i lubię dbać o te kwestie. Dlatego zaangażowałem się w projektowanie nowych karbonów, malowanie i oklejanie. Jestem bardzo zadowolony z finalnego efektu – samochód wygląda pięknie, agresywnie. Samo tworzenie filmiku, który prezentuje nowego „Diabła”, dało mi sporo frajdy. Zaplanowaliśmy, że przebiję się przez bramę garażu, musiałem więc na pełnym gazie, „w ciemno” wjechać w przeszkodę. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło.

Jakbyś porównał X do pierwszej wersji „Diabła”?

Mam niezłą wyobraźnię, ale na szybko nie znajduję porównania, które oddałoby tę przepaść. To są zupełnie inne auta, inne generacje, inne rozwiązania techniczne, komponenty, inne idee. Można połączyć w jednym zdaniu „wueskę” i motocykl dakarowy, ale nie o to chodzi. Pierwszy „Diabeł” też był przecież tworzony z myślą, by spisywał się jak najlepiej. Na tamten moment był najlepszą maszyną, jaką mógł być. Dziś „jedynka” jest jednak tylko miłym wspomnieniem, a „X” ma być potężnym i sprawnym narzędziem do robienia wyników – tak dobrym, jak to tylko możliwe. Włożyłem w ten model serce, wiedzę i pasję.

Kuba Przygoński i jego nowa Toyota GR86 © Przygoński Media Cykl Drift Masters European Championship składa się w tym sezonie z sześciu rund. Startujemy w drugi weekend maja, w Hiszpanii.

Kiedy weryfikacja?

Cykl Drift Masters European Championship składa się w tym sezonie z sześciu rund. Startujemy w drugi weekend maja, w Hiszpanii. W lipcu odbędą się rundy w Irlandii i Finlandii, potem sierpniowe na Łotwie i na Węgrzech. Fajnie, że Węgry wchodzą do kalendarza. Miałem okazję potrenować już na torze Mariapocs i jestem przekonany, że to będzie świetny event. Kończymy we wrześniu, w Warszawie, na Stadionie Narodowym.

Wspomniałeś o królowej motorsportu. Miałeś okazję poznać zawodników z F1?

Tak, przy okazji różnych eventów, rozmawiałem z kilkoma. Zawsze były to bardzo miłe i inspirujące kontakty. Ale domyślam się, do czego zmierzasz (śmiech). 30 maja będę miał kolejną okazję, podczas Red Bull Speed Ways. Cieszę się, że Maciek Janowski zaprosił mnie na to wydarzenie, bo szykuje się wielkie święto w gwiazdorskiej obsadzie, z Davidem Coulthardem na czele. Na pewno będzie widowiskowo!

Jeździłeś już po torze żużlowym?

Przed pierwszym turniejem Speedway Grand Prix w Warszawie przejechałem się motocyklem żużlowym po torze ułożonym na Stadionie Narodowym. Nie powiem, zrobiło to na mnie spore wrażenie. Sam obiekt i otoczka też, ale jazda motorem bez hamulców, to jednak inny świat. Szacun dla chłopaków, którzy uprawiają ten sport!

Kuba Przygoński będzie jedną z gwiazd Wydarzenia Red Bull Speed Ways 30 maja we Wrocławiu:

1 min Red Bull Speed Ways - to trzeba zobaczyć! Maciej Janowski na motocyklu żużlowym kontra David Coulthard w bolidzie Red Bull Racing - kup bilety na Red Bull Sped Ways i przyjdź na stadion Olimpijski we Wrocławiu 30 maja.

We Wrocławiu będziesz jednak na czterech kołach…

Całe szczęcie! Sam jestem bardzo ciekaw, jak to wypali. Pierwszy raz będę jeździł samochodem driftowym po luźnej nawierzchni. Mam oczywiście jakieś przypuszczenia i teoretycznie już sobie kombinuję, jak trzeba będzie prowadzić auto, ale dopiero wyjazd na tor zweryfikuje moje plany. Myślę jednak, że będzie dobrze. Będę gościem, ale mam zamiar wygrać z Maćkiem!