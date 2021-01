Przygoński: „Tych dwóch 4. miejsc nie da się porównać. To jest ważniejsze”

Na pewno. Już kilka miesięcy przed rajdem dotarły do nas informacje, że edycja ma być wolniejsza i bezpieczniejsza. Chciano to osiągnąć poziomem skomplikowania trasy. Wytyczał ją i opisywał David Castera, były pilot Stephana Peterhansela, a to jest gość, który naprawdę zna się na swoim fachu. Castera był znakomitym zawodnikiem i dobrze wie, jak funkcjonuje załoga, co może okazać się ciekawym wyzwaniem, gdzie zastawić bezpieczną pułapkę itd.

Z analizy przejechanych etapów wynika, że im trudniejszy i bardziej wymagający nawigacyjnie jest rajd, tym lepiej dla mnie. Zyskuję tam, gdzie trzeba mocno pracować głową i kierownicą. Jeśli doszłyby jeszcze dwa ciężkie oesy, być może coś bym zyskał, ale to czyste teoretyzowanie, nie ma sensu zastanawiać się, „co by było gdyby”. To nie był oczywiście najdłuższy rajd w historii, ale tych 7 tysięcy przejechanych kilometrów to naprawdę nie jest mało. Było gdzie się zmęczyć przy tak ciężkich etapach i nie sądzę, by ktokolwiek powiedział, że edycja była mało intensywna. Przeciwnie, w ostatnich dniach było widać po wszystkich ogromne zmęczenie.

