Nowy „Diabeł”, stare moce - Kuba Przygoński zaczyna sezon driftingowy

Tomek Dryła: Kuba, pokazałeś właśnie samochód, którym będziesz rywalizował w zaczynających się lada dzień Driftingowych Mistrzostwach Polski. To nowe czy stare auto?

Kuba Przygoński: Nowy „Diabeł”, stare moce (śmiech). To nadal toyota GT86. Największa różnica jest w warstwie wizualnej. Auto ma całkowicie nowe malowanie, ciemniejszą, bardziej zadziorną kolorystykę. Zmieniony został też układ chłodzenia. Silnik jest nowy, ale technicznie to sprawdzona, ubiegłoroczna konstrukcja. 900 koni mechanicznych. Unowocześniłem też kilka podzespołów, które wymagały większej uwagi. Liczę, że auto będzie dzięki temu bardziej niezawodne, ale wiadomo, to jest motorsport i niczego nie można wykluczyć. Wszystkie te zmiany nie powinny znacząco wpłynąć na prowadzenie samochodu, więc nie będę musiał się go uczyć od nowa. Poza tym, że będę musiał przyzwyczaić się do nowego wyglądu, ale tu nie przewiduję problemów, bo nowe malowanie mega mi się podoba.

Wszyscy mogą już zobaczyć, jak prezentuje się nowy „Diabeł”. Skąd pomysł na nietypową prezentację?

Poczułem, że zwykłe prezentacje wydają mi się zbyt przewidywalne. Pomyślałem, że trzeba spróbować zrobić to w ciekawszy sposób, wykombinować coś nowego. A może… starego (śmiech)!

"Diabeł" Kuby Przygońskiego w nowych barwach 2021 - making of

Masz na myśli formę nawiązującą do serialu z lat ’80 XX wieku?

Dokładnie. David Hasselhoff i jego czarny pontiac, serial „Knight Rider”, czyli klasyka serialowa przełomu lat ’80 i ’90. Myślę, że ten, kto dorastał w tych czasach, bez problemu wychwyci inspirację. „Nieustraszony” to było coś (śmiech)! Pamiętam ten serial z dzieciństwa. Jako dzieciak oglądałem go z zapartym tchem, więc możliwość nawiązania do niego jest dla mnie czymś specjalnym. Pomyślałem, że fajnie byłoby wjechać na jadącą lawetę, a stąd już tylko krok do scenariusza z całkowicie czarnym samochodem, przemianą i nowym, pełnym malowaniem.

Numer iście kaskaderski…

Naprawdę! W planie wyglądało to dość prosto i klarownie. Jedzie sobie toyota hilux, ciągnie lawetę, ja na nią wjeżdżam czarnym wozem, piję red bulla, fura się maluje, zjeżdżam z lawety i gotowe. No, tyle, że między pomysłem, a realizacją w praktyce droga jest długa, niczym oes na Dakarze…

Co okazało się najtrudniejsze?

Każda faza miała swoje wyzwania. W ogóle wszystkie ujęcia były w ruchu, a to zawsze wymusza dużą koncentrację. Przy wjeździe najważniejsza była precyzja, bo na lawecie jest kilka centymetrów tolerancji z każdej strony. Musiałem bardzo dokładnie przycelować w najazd, a przez to, że on ciągle się oddalał, nie było to wcale proste. Dodatkową trudność generowała różnica prędkości, którą musiałem uzyskać, żeby wjechać na lawetę. Najbardziej zaskoczył mnie jednak zjazd! To było naprawdę… dziwne i ciekawe jednocześnie. Błędnik trochę wariował i można było stracić orientację w przestrzeni.

Bo jechałeś jednocześnie do przodu i do tyłu?

Dokładnie. Bardzo specyficzne doświadczenie. Na lawecie jechałem do tyłu, ale względnie cały układ ciągnik-laweta-ja poruszał się do przodu. Potem nagle łapałem asfalt tylnymi kołami, mając wrażenie, jakbym się zatrzymywał. Trochę to trwało, zanim głowa się przyzwyczaiła do tych manewrów, ale było warto, bo zabawa okazała się doskonała i ostatecznie wszystko wyszło tak, jak chciałem.

"Diabeł" Kuby Przygońskiego na sezon 2021 w nowych barwach

Skoro już zjechałeś z tej lawety, to gdzie się wybierasz swoim „Diabłem”?

W najbliższy weekend zaczynają się Driftingowe Mistrzostwa Polski. Pogoda nie nastraja najlepiej do jazdy bokiem, ale na aurę nie mamy wpływu i będziemy rywalizować niezależnie od pogody. Miałem już okazję driftować w podobnych warunkach, przy dużej wilgotności i zachmurzeniu, w niskiej temperaturze. Cóż, da się to robić, ale jazda jest mało komfortowa. Nie zamierzam jednak narzekać. Żeby dodatkowo przygotować się do jazdy przy takiej pogodzie, zaplanowałem dodatkowy trening, tuż przed inauguracyjną rundą.

O czym myślisz przed rozpoczęciem sezonu driftowego? Zrealizowałeś się już w tej dyscyplinie, bo przystępujesz do rywalizacji jako obrońca tytułu. Co jest twoim głównym celem? Kolejne złoto, dobry fun, czy podnoszenie umiejętności prowadzenia auta?

Priorytetem jest jak najlepszy wynik. Może ładnie brzmiałoby, gdybym odpowiedział, że wszystko się liczy, ale prawda jest tak, że jestem sportowcem i dla mnie najważniejszy jest końcowy rezultat. Nastawiam się na ostrą walkę, na jak najlepszą jazdę w każdych zawodach i jak najwyższe miejsce w generalce. W ubiegłym roku wywalczyłem swój czwarty tytuł driftowego mistrza Polski, ale to niczego nie zmienia w moim podejściu i nastawieniu. Każdy kolejny start jest dla mnie wyzwaniem. Pod tym kątem nic się nie zmienia.