Kuba Przygoński: Szacunek dla kibiców! Finały? Może zdarzyć się wszystko

Kuba Przygoński: Przede wszystkim wielki szacunek dla kibiców, którzy tłumnie przyszli oglądać kwalifikacje i nie wystraszył ich nawet ulewny deszcz. Po prostu wyciągnęli parasole i czekali aż skończy padać, by oglądać i wspierać nas dalej. Widać, że Polacy lubią sporty motorowe, lubią hałas i oglądanie mocnych samochodów w akcji, a organizowanie tego typu imprez w środku miasta to strzał w dziesiątkę.

Tor jest bardzo techniczny, w niektórych miejscach trzeba bardzo zwolnić, bo jest dosłownie po kilka centymetrów miejsca z przodu i z tyłu, żeby zmieścić się samochodem i nie uderzyć w barierki. Tak jest np. z przeszkodami typu „box” w drugiej części toru. Decydują centymetry. Dosłownie. To, że tor jest wymagający widać po tym, że właściwie wszyscy mają z nim problemy, zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Wszyscy tak samo się męczą, próbując wcelować w poszczególne sekcje w idealnej linii. Red Bull Car Park Drift gości w Polsce po raz pierwszy, dla każdego ten tor to nowość.

To bardzo fajna formuła, bo wszyscy mają takie same szanse – zarówno kierowcy w 900-konnych samochodach, jak i amatorzy w takich, co mają po 200 koni. Ten tor sprawia, że więcej zależy od umiejętności i wyczucia, niż od samej mocy silnika. W rywalizacji w parach, np. w Drift Masters Europeam Champioships, czy Mistrzostwach Polski, już tak nie jest – zawodnik w maszynie 200-konnej, nie ma szans w rywalizacji z 900-konnymi autami. Po prostu im odjadą, nie dając możliwości utrzymania linii. Rozmawiałem w parku maszyn z wieloma zawodnikami i wszyscy bardzo się cieszyli, że mogą tutaj być i startować w tej formule zawodów, także widać, że formuła się podoba.

Warunki w kwalifikacjach pomogły wielu zawodnikom, bo jak tor był mokry, to samochodem z mniejszą mocą, trochę łatwiej i płynniej się jeździło. Wiadomo, że trudno było zniwelować całkiem różnicę w sprzęcie czy umiejętnościach, ale na pewno wielu kierowców pokazało piękną walkę. Im większa moc silnika i prędkość, tak jak np. w mojej Toyocie, tym mniejszy margines na błąd. I widać było w kwalifikacjach, że nawet ci teoretycznie najlepsi popełniali błędy. Dlatego w tych zawodach do końca jest walka, w finałach może się jeszcze zdarzyć wszystko, bo jeden błąd może zmienić sytuację w tabeli.

