Red Bull Speed Ways. Przygoński: Drifting dał radę na żużlu

Jednym z bohaterów Red Bull Speed Ways był Jakub Przygoński , który przygotował niesamowity pokaz driftu podczas PRESHOW, a później rywalizował na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu z Maciejem Janowskim. Przygoński przegrał co prawda wyścig na dochodzenie z żużlowcem, ale za to pokonał go w konkurencji na precyzję. Z kierowcą driftowym porozmawialiśmy bezpośrednio po tym pasjonującym wydarzeniu.

Przed Red Bull Speed Ways wydawało się, że Maciej Janowski może wygrać wszystkie konkurencje, ale Ty pokazałeś, że da się driftować po torze żużlowym.

Jakub Przygoński: Jak widać, na torze żużlowym da się driftować! Jestem pozytywnie zaskoczony tak dobrymi możliwościami tego owalu. Jest bardzo równy i nawet zbliżony do asfaltu. Ta trakcja, którą można było tu uzyskać była niesamowita.

Rozumiem, że to był dla ciebie pierwszy pobyt na torze żużlowym jako kierowca?

To moja pierwsza przygoda z jazdą po żużlowym obiekcie i nie wiedzieliśmy do końca, czego się spodziewać. Nie mieliśmy żadnych testów, więc trochę wróżyliśmy z fusów, czy będzie łatwiej, czy trudniej. Okazało się, że samochód driftowy jest sprawny w takich warunkach i było bardzo fajnie. Jak byśmy chcieli być szybsi za rok to już wiemy, co poprawić, bo mamy sporo wniosków.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun

Wygrałeś pojedynek na precyzję z Maciejem Janowskim. Zaskoczyło cię to, że kibice wybrali ciebie, a nie lokalnego matadora?

Cieszę się, że kibice docenili mój przejazd. Słyszałem od ludzi tutaj, że przejechałem perfekcyjnie i na tym też przecież polega drift - na bardzo precyzyjnej jeździe. Trzeba być tylnymi kołami tam, gdzie należy i to przy dużej prędkości. Z tego się bardzo cieszę.

Ale i tak pewnie wolisz asfalt?

Oczywiście. Asfalt jest znacznie szybszy i tor jest bardziej przyczepny. Do tego może być jeszcze nagumowany, więc jedzie się przynajmniej dwa razy szybciej.

W wyścigu na dochodzenie przegrałeś z Maciejem Janowskim, ale tego raczej można było się spodziewać.

Tak, dokładnie. Motocykl miał sporą przewagę. Nasz samochód nie jest przystosowany do jazdy po szutrze, więc gdybyśmy chcieli się na to zbroić, to musielibyśmy mieć inne zawieszenie i opony, żeby on mógł się odpychać. Mieliłem tymi kołami, przez co Toyota nie chciała jechać do przodu.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun

Jak w ogóle oceniasz wydarzenie Red Bull Speed Ways?

Mnóstwo kibiców, cały stadion zapełniony, więc to fani motorsportu powinni ocenić. Z mojej perspektywy wyglądało to na fenomenalną imprezę.

No i do tego ta niesamowita niespodzianka wprost z powietrza.

Łukasz Czepiela robi genialną robotę i naprawdę czapki z głów. Najpierw to lądowanie, a potem start - według mnie na styk. Nie wiem co on czuł wtedy w samolocie, ale z tej perspektywy wyglądało to niesamowicie.

Maciej Janowski był pomysłodawcą pojedynku z bolidem Formuły 1, a jakie jest twoje sportowe marzenie?

Tak naprawdę chciałbym się ścigać, bo po prostu to lubię. Kocham rywalizację i to jest po prostu moje marzenie. Przy tym bym został. Zależy mi na tym, by ciężko trenować i być ciągle w formie. Chciałbym rozwijać drift, bo to potężna dyscyplina, która ciągle się rozwija i zyskuje zainteresowanie kibiców. Wszystkich zapraszam na driftingowe mistrzostwa Polski, bo tam jest asfalt, dym, większa prędkość i mnóstwo takich samochodów.

1 min Kuba Przygoński serwuje Red Bulla... samochodem! Zobacz, jak Kuba Przygoński zaserwował Red Bulla przy pomocy... swojego driftingowego "Diabła"!

A gdyby to Red Bull zaproponował ci, że spełni jedno twoje sportowe marzenie, to co to by było?

Chciałbym się kiedyś przejechać trophy truckiem, czyli takim amerykańskim samochodem terenowym, który jedzie 240 km/h. To jest mój taki dream car.

Jeździłeś na motorze na Rajdzie Dakar, więc może kiedyś Maciej Janowski dałby ci spróbować jazdy na motocyklu żużlowym?

Ścigałem się 16 lat na motocyklu motocrossowym czy też dakarowym, ale ten żużlowy jest jednak dla mnie zbyt daleko. Jazda bez hamulców byłaby dla mnie zbyt stresująca i chyba nawet nie chciałbym tego spróbować w swoim życiu.

To jakie plany masz jeszcze na ten rok?

Na pewno start w Drift Masters i tam będę atakować, bo poświęciłem na to mnóstwo treningów i pracy. Do tego oczywiście walka w mistrzostwach Polski - w naszym kraju też można zobaczyć fajny drift.