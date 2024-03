Kuben: Chcemy wygrywać turnieje, a nie cieszyć się z ćwierćfinału

Polska scena Counter-Strike'a znów ma drużynę, której zmagania może śledzić na najważniejszych światowych turniejach. ENCE, po udanym występie na IEM Katowice, tym razem stanie w szranki z innymi topowymi drużynami podczas Majora w Kopenhadze.

O oczekiwaniach dotyczących samego eventu, ale też o budowie drużyny oraz roli trenera w dzisiejszym CS'ie rozmawiamy z Jakubem "kubenem" Gurczyńskim, w przeszłości trenerem m.in. legendarnego polskiego Virtus.pro czy MAD Lions, a dziś szkoleniowcem ENCE.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Chyba dużo lepszego początku z ENCE nie można było sobie wyobrazić. Bardzo dobry występ na IEM-ie, awans na Majora… Pozostaje tylko pogratulować.

Jakub "kuben" Gurczyński: Dzięki, jednak ja tego nie odbieram tak naprawdę jako sukces. Stawiam sobie poprzeczkę wyżej, choć wiem, że dla polskiej sceny, polskiego community, jest to taki zalążek nadziei, że polska drużyna może odnosić sukcesy. To chyba cieszy mnie najbardziej, że ludzie chcą to oglądać i nam kibicować.

Natomiast ze sportowego punktu widzenia wyniki nadal są średnie. Docelowo chcemy wygrywać turnieje, a nie cieszyć się z obecności w ćwierćfinale, czy z samego awansu na Majora z wynikiem 3-2. Myślę, że stać nas na więcej.

Twoje oczekiwania były zatem jeszcze wyższe?

Zwykle po prostu nie mam oczekiwań wobec tego co nowe. Daję z siebie tyle ile mogę, starając się przy tym wykorzystywać swoje doświadczenie, aby w odpowiedni sposób pracować z ludźmi, których mam do dyspozycji. Staram się jak najlepiej ich poznać i to jak widać daje wyniki. W ENCE od początku dobrze się zrozumieliśmy.

Dość otwarcie mówisz o tym, że chcecie wygrywać. Natomiast, gdy rozmawiałem z graczami przed IEM-em, to raczej nie stawiali sobie żadnych celów, tonowali nastroje, mówiąc że celem pozostaje awans na Majora. Czy Twoje doświadczenie powoduje, że śmielej wyznaczasz te cele?

Przede wszystkim nie chcę aby wyszło, że jakkolwiek uważam ćwierćfinał IEM-u za zły wynik. Sam starałem się ściągać presję z graczy mówiąc im, że dopóki nie zagramy na arenie, to nie czujemy tego, że jesteśmy w Katowicach. Jedyna różnica była taka, że podróżując do hotelu, czy idąc coś zjeść na miasto, dało się odczuć, że jesteśmy w Polsce.

Cały czas natomiast nakręcaliśmy się, że fajnie, że już na pierwszym wspólnym evencie mamy szanse mierzyć się z drużynami takimi jak G2 czy Vitality. Cieszyliśmy się tym dając z siebie wszystko i to fajnie działało.

Nie jest też tak, że sami gracze nie mają ambicji. Na pewno jednak nie chcieli nakładać na siebie dodatkowej presji. To był nasz pierwszy event, trenowaliśmy przed nim jedynie jakieś 2-3 tygodnie. I jak na nową drużynę osiągnęliśmy dobry wynik, jednak trzeba patrzeć dalej.

ENMC © Jussi Jääskeläinen

Odczuwacie to, że występ na IEM-ie mocno rozbudził oczekiwania społeczności co do waszej gry?

Podczas RMR-u przede wszystkim dało się odczuć, co też mówili mi sami gracze, że ludzie nie czuli już tej ekscytacji nawet mimo faktu, że były to kwalifikacje do Majora. Tyle emocji było podczas IEM-u, że trudno było na nowo znaleźć tę energię już po tygodniu.

Dziś śmiało można stwierdzić, że udało Ci się złożyć naprawdę fajną piątkę. Jak wyglądał z Twojej perspektywy sam proces budowy tego składu?

To był bardzo napięty okres. Byliśmy w Abu Dhabi na turnieju BLAST World FInals, jeszcze ze starym składem i wiedzieliśmy już, że ówcześni gracze odchodzą. Wówczas mieliśmy bodajże 24 czy 48 godzin na rozmowy, a następnie podpisanie i zgłoszenie nowych graczy na RMR.

Usiedliśmy razem z gla1vem, to była chyba 1 w nocy, i analizowaliśmy jaki core, który ma slota na RMR, można pozyskać. Potencjalnych graczy indywidualnych mieliśmy z grubsza dogadanych, wiedzieliśmy, że są gotowi podpisać kontrakty, ale szukaliśmy innych opcji w postaci całej trójki, która zagwarantuje nam ten slot. I to właśnie gla1ve wyszedł z propozycją 9INE.

Stwierdziłem, że to dobry pomysł i zadzwoniłem do chłopaków, Tak naprawdę dogadaliśmy to w kilka godzin, jedynie Kei odmówił. Ostatecznie jeszcze usiedliśmy we trójkę z gla1vem i Dychą, przedyskutowaliśmy całą sprawę raz jeszcze i zgodziliśmy się, że to dobry pomysł. Mamy nawet takie fajne zdjęcie z trzema kciukami w górę, które wysłaliśmy do zarządu, potwierdzające, że chcemy polską trójkę.

Ten slot na RMR-a był kluczowy?

Zastanawiałem się, czy powinniśmy wziąć trójkę Polaków z 9INE, czy może lepiej pójść w skład międzynarodowy i przechodzić przez open quali. Nie powiem, że była to decyzja 50/50, mieliśmy świadomość, co daje nam podkupienie graczy 9INE, a ja jako trener zawsze pracuję dla organizacji i wiem, że głównym celem był awans na Majora. To pozwala na utrzymanie pewnej stabilności finansowej, choćby poprzez dochody ze sprzedaży naklejek. Fajnie, że nam poszło w Katowicach, bardzo w ten sposób rozbudowaliśmy swój fanbase, jednak dla organizacji finansowo kluczowy był właśnie awans na Majora.

Nie bałeś się postawienia na mniej doświadczonych graczy? A może tego typu miks to coś, czego właśnie szukałeś?

Pod tym względem dużo zależy od tego, jaką drużynę buduję. Gdy jest to zespół tier2/tier3 to wolę mieć 3 młodszych chłopaków i 2 doświadczonych graczy, natomiast w takim wyższym tierze to jednak wolę trzech doświadczonych i dwóch prospektów. To moim zdaniem optymalny setup.

Gdybym miał wziąć przykładowo gracza, który został kicknięty z Astralis, kogoś z NiPu, z Heroic, z NaVI i np. G2, to nie chciałbym czegoś takiego. Z drugiej strony oczywiście warto mieć w drużynie takich zawodników. Zresztą podobnie jak w tradycyjnym sporcie. Tam też 22-latek często nie będzie zarabiał tyle co 32-latek, który może nie jest aż tak dobry sportowo, ale ma wiedzę, charyzmę i doświadczenie, którym dzieli się z młodszymi. Warto takim osobom płacić dobre pieniądze, bo ich wiedza jest nie do zastąpienia. I właśnie taki miks doświadczenia z młodością pozwala wyzwolić pełny potencjał.

Jakub "kuben" Gurczyński © Jussi Jääskeläinen Miks doświadczenia z młodością pozwala wyzwolić pełny potencjał. kuben

Mam nadzieję, że tak też będzie w ENCE. Chcę tym młodym chłopakom pomóc wydobyć ich potencjał, tylko muszą zrozumieć, że to ciężka praca i będą na tej drodze zarówno wzloty jak i upadki.

Jak dotąd widać jednak bardzo fajne efekty waszej pracy. Na co najbardziej kładliście do tej pory nacisk?

Tak naprawdę nigdy nie ma jakiegoś jednego czynnika, który jest kluczem do sukcesu. Często myślę, że gracze sami nie są do końca świadomi skąd się bierze ich sukces.

W ENCE dużo rozmawiam z naszym performance coachem o tym, kim są nasi gracze, jak do nich podejść, które techniki działają, żeby dany gracz performował na maksa. Sam ze swojej strony, zwłaszcza gdy mam nowy skład, daję graczom bardzo duże pole do wypowiedzi. Zadaję dużo pytań, dążę do tego, aby to oni prowadzili rozmowę i wypowiadali się na temat tego jak widzą grę, jak lubią grać. Później mieszam to z tym co lubi gla1ve, co lubię ja i wychodzi z tego fajny miks. Jak na razie to działa. Nie mam też na celu zmiany stylu gry poszczególnych graczy, a wydobycie maksa z tego co potrafią, a z czasem, na bieżąco, dodajemy różne zagrania.

Nie powiem zatem jaki jest jeden klucz do sukcesu, bo jest ich z 10 minimum. Trzeba się skupić na bardzo wielu aspektach począwszy od regeneracji, odżywiania, nawadniania, treningu fizycznego, mentalnego i taktycznego przygotowania do meczu, odpowiedniej motywacji, analizy przeciwnika, analizy naszej gry, komunikacji, otwartości… Jest bardzo dużo rzeczy, a uważam, że znaczna część z nich była w przeszłości w przypadku graczy ENCE zaniedbywana.

Czy któryś z byłych graczy 9INE szczególnie Ci zaimponował?

Od dłuższego czasu przyglądałem się Kylarowi. Widziałem jak jest uzdolniony i jak ciężko pracuje. Jest bardzo uniwersalnym graczem i odnajduje się w wielu rolach. Też nie uważam go za niedoświadczonego gracza. On po prostu jak dotąd nie miał okazji pokazać swojego potencjału. Niezależnie od tego, w jakiej drużynie bym skończył, to starałbym się pozyskać go do teamu. Tutaj decyzja była prosta.

Jakub "kuben" Gurczyński © Jussi Jääskeläinen

Goofy z kolei jest osobą, która bardzo mnie zaskakuje. Jest takim graczem, jakiego potrzebuje każda drużyna. W środowisku, w którym jest wielu introwertyków, taki gracz potrafi bardzo rozluźnić atmosferę, wnieść sporo werwy do życia drużyny.

Gdybyś miał scharakteryzować obecne ENCE w porównaniu do wcześniejszych Twoich drużyn, na co zwróciłbyś uwagę?

ENCE tak naprawdę wciąż szuka swojej tożsamości. Byliśmy dopiero na dwóch eventach. Jak zaliczymy ich więcej, z 5-6 to prościej będzie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Może nie powiem co wyróżnia ENCE na tle innych prowadzonych przeze mnie drużyn, ale to co mogę powiedzieć, to że moje techniki trenowania, rozumienia tej pracy, trochę się zmieniły z biegiem lat. Dziś większą wagę przykuwam do tego jak pomóc graczom wzmocnić ich całokształt jako ludzi, a nie tylko skupiać się na podpowiedziach jak grać w CS’a.

Jakie zatem największe zmiany zaszły w Twoim podejściu do roli trenera?

Przede wszystkim, gdy zaczynałem swoją przygodę trenerską, to byłem chyba jednym z bodajże trzech czy czterech trenerów na scenie międzynarodowej. Bardzo trudno w takim momencie było zdefiniować kim w ogóle jest trener, jaki ma wpływ na drużynę. Rola trenera wciąż bardzo często mylona jest po prostu z taktykiem, natomiast w niektórych drużynach są nawet ludzie, którzy pełnią funkcję strategic coacha. I tak też na początku ludzie interpretowali trenerów, jako kogoś, kto postoi z tyłu, poopowiada o CS’ie, ale to gracze wygrywają mecze. Na przestrzeni lat to się jednak zmieniło.

Z biegiem czasu nauczyłem się też, że każda drużyna tworzy swoją kulturę funkcjonowania i nawet jedna zmiana w drużynie, może całkowicie wywrócić to do góry nogami. Przykładowo przychodzi ktoś nowy, cichy, i nagle reszta drużyny musi być bardziej proaktywna.

Byłeś jednym z prekursorów tej roli w CS’ie. Jak zatem sam nabywałeś wiedzę jak trenować? Wzorowałeś się może na trenerach z tradycyjnego sportu?

Przede wszystkim byłem sobą. Kiedyś ktoś mi powiedział nawet, że “urodziłem się aby być trenerem”.

Ja po prostu lubię rozmawiać z ludźmi, lubię prowadzić dyskusję i zasypywać kontrargumentami, myśleć gdy ktoś coś mówi. Kiedyś z Pashą mieliśmy często takie rozmowy. Gdy chodziliśmy np. coś zjeść, to później wracaliśmy 2-3 godziny spacerem i gadaliśmy o wszystkim. Nie chodziło jednak o to, by udowodnić swoją rację, a o to, by wymieniać się argumentami, forsować się do myślenia i wychodzenia poza przyjęte horyzonty.

I tak też często rozmawiam ze swoimi graczami. Gdy przedstawiają mi jakiś problem, to staram się im przedstawić kilka wariantów rozwiązań. I to chyba jest dobre w trenowaniu, by się nie poddawać, a zamiast tego zawsze drążyć, szukać nowych pomysłów. Takie podejście przekłada się też na samą rozgrywkę. Zawsze gdy coś widzę, to staram się znaleźć na to kontrę, gdy coś już jest w mecie, to próbuję to jakoś udoskonalać.

Jakub "kuben" Gurczyński © Jussi Jääskeläinen

Odpowiadając jednak na samo pytanie, raczej nie uczyłem się tego od kogoś, a po prostu byłem sobą i to zaskoczyło. Natomiast jeżeli już mówimy o samym naśladowaniu, to teraz zacząłem czytać książki Phila Jacksona o tym jakim był trenerem. Jest sporo technik, które on stosował, a które widzę, że naturalnie stosowałem w swoich drużynach. Wielu rzeczy jednak oczywiście mogę się też od niego nauczyć.

Powiedziałeś, że “rola trenera wciąż bardzo często mylona jest po prostu z taktykiem”. Jakie zatem są dziś zadania trenera w CS’ie?

Na trenerze spoczywa przede wszystkim duża odpowiedzialność. To nie jest tak, że tylko trenujemy. Większość rzeczy w drużynie tak naprawdę przechodzi przez trenera. Managment przychodzi do mnie z pytaniami o turnieje, o transfery, o wysokość wypłat.Trener jest tak naprawdę kimś takim jak CEO, kierownik drużyny, trzeba podejmować bardzo dużo decyzji, a za tym idzie duży stres, kosztuje to sporo energii i może to też wpływać na problemy później w życiu prywatnym, na jakieś zaniechanie istotnych spraw.

No właśnie, masz rodzinę, dwoje dzieci. Jak godzisz pracę trenera z życiem rodzinnym?

Na ten temat rozmawiałem chociażby z Loordem. Pytał się mnie jak to widzę, mam w końcu dwójkę dzieci, a ta praca wiąże się z dużą liczbą wyjazdów. Każdy z nas musi jednak podjąć tę decyzję. Oczywiście, można siedzieć w domu i wówczas mamy czas dla dzieci, ale tak za dużo nie da się podziałać, przynajmniej nie w tej profesji. Siedząc w domu nie mógłbym być trenerem drużyny tier1.

Obecnie natomiast mogę się realizować, a raz czy dwa razy w roku mieć miesiąc wakacji. Trzeba po prostu zrozumieć, kiedy trwa sezon, a kiedy jest czas odpoczynek. Nie jest to może najlepsze dla dzieci, ale kiedy tylko mam wolny czas to staram się im go w pełni poświęcić.

Trenerem jesteś już od 9 lat. Graczem - od blisko 20. Nie masz czasem momentów wypalenia?

Oczywiście, że je miewam. Nawet na turnieju czasem tak bywa, przegramy jakąś głupią rundę i myślę sobie “kur… ja już się nie nadaję na to”. Każdy jednak chyba ma takie momenty, gdy demony przychodzą do naszej głowy i mówią, że czegoś nie powinieneś, że jesteś za słaby. Ale nauczyłem się z wiekiem jak z tym walczyć, o czym wtedy myśleć, co sobie przypominać. Szybko wtedy wracam do swojej dyspozycji.

Jakub "kuben" Gurczyński © Jussi Jääskeläinen

Tak miałem chociażby po meczu z Vitality na RMR-ze. Wróciłem jednak do hotelu, usiadłem, spisałem co trzeba, zebrałem graczy, zrobiłem przemowę i dało to bardzo fajne efekty. Mam też takie swoje momenty, które przypominam sobie, by budować na nowo tę pewność siebie.

Gracze z czasem mogą zatracać chociażby refleks. W przypadku trenera jednak nie ma takich ograniczeń. W tradycyjnym sporcie nierzadko w tym zawodzie dochodzi się nawet do 70-tki. Jak widzisz swoją przyszłość? Widzisz się w tej roli do emerytury?

To trochę jak z najbliższym turniejem. Nie mam oczekiwań i nie wiem co się będzie działo. Czemu jednak miałbym kończyć karierę, skoro nadal mogę pomagać ludziom się rozwijać, a drużynom osiągać sukcesy, samemu się przy tym spełniając? Myślę, że będę trenował tak długo, jak długo będę odczuwał z tego satysfakcję.

Dziś na scenie możesz mierzyć się w roli trenerów z byłymi podopiecznymi z Virtus.pro - TaZem oraz NEO. Czy za czasów VP widziałeś w nich potencjał do tej roli?

Tak naprawdę trenerem może być każdy kto tego chce. Potem oczywiście jest kwestia tego, czy się w tym sprawdzi. Jeżeli jednak masz jakąś reputację wśród graczy, masz szacunek za osiągnięcia z przeszłości, to na pewno dostaniesz swoją szansę.

Tak naprawdę równie dobrze i Snax i Pasha mogliby być trenerami. Pytanie, czy byliby odpowiednimi trenerami dla drużyn, do których dołączą. Mają jednak na tyle dużo doświadczenia, że na pewno warto takich ludzi mieć w organizacji.

Fakt, że gracze, których kiedyś trenowałeś dziś sami stają naprzeciw Ciebie w roli trenerów daje Ci jakąś satysfakcje?

Jak na nich wygram to tak, ale generalnie na co dzień w ogóle o tym nie myślę. Skupiam się na swojej drużynie.

Tradycyjnie na koniec muszę zapytać - jaki cel stawiasz sobie na nadchodzącego Majora?

Na pewno chciałbym się dostać do drugiego etapu. To jest taka podstawa, zresztą podobne założenia miałem w Apeks. Awans do play-offów będzie już mini-sukcesem. Natomiast jak dojdziemy do półfinału to będę zadowolony.