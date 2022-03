Wrum, wrum! 14 kultowych okładek z kultowymi samochodami

(Nie tak) Dawno, dawno temu, kiedy dla ludzi ważne były przedmioty zwane płytami z muzyką, okładki takich płyt miały ogromne znaczenie. Rewolucja cyfrowa i streaming muzyki nieco zmniejszył jej znaczenie – nawet najlepsza i ulubiona aplikacja do słuchania płyt w sieci, nie pokaże okładki płyt w sposób, w jaki robi to fizyczny nośnik. Scrollując streamingi na telefonie czy tablecie, trudno dostrzec piękno stojące za stroną wizualną danego albumu. Ba, patrząc na poniższą listę, wiele detali – w tym wypadku kultowych samolotów – byłoby zupełnie niewidocznych. Żeby temu zaradzić, przypominamy tutaj 14 takich okładek z historii. Nie przez przypadek – wszyscy czytający nas na RedBull.pl dobrze wiedzą, że fajne samochody sprawiają, że wszystko jest trochę lepsze…

Johnny and the Hurricanes – Red River Rock

Johnny and the Hurricanes – Red River Rock © Press

Wsiąść do Transportera, nie byle jakiego (bo T1), nie dbać o bagaż… bo jedyny, jaki masz to twoja bębny, sax, pianino… Okładka płyty Johnny and the Hurricanes „Red River Rock” z 1959 roku dobrze odzwierciedla klimat tamtych czasów. I amerykańskich marzycieli, którzy chwycili za gitary.

10cc – How Dare You!

10cc – How Dare You! © Press

Angielska grupa muzyczna 10cc nagrała w latach 70. sporo przebojowej muzyki. Na swoim czwartym krążku, „How Dare You”, zmieściła m.in. takie hity, jak „I'm Mandy Fly Me” czy „Art for Art's Sake”. Jeden z muzyków, Graham Gouldman mówił o nim: „To dziwna mieszanka piosenek. Jedna jest o rozwodzie, druga o schizofrenii, jeszcze jedna o chęci rządzenia światem…”. Coż, okładka, z której zerka piękny, czerwony Austin Healey, trochę na to naprowadza.

Kraftwerk – Autobahn

Kraftwerk – Autobahn © Press

Pomimo tego, że Kraftwerk nagrywali muzykę, która wyprzedzała swój czas i była zapowiedzią przyszłości, okładka przełomowej płyty „Autobahn” ma zdecydowanie retro klimat. Futurystyczna muzyka zawarta na albumie jest równoważona przez piękną okładkę przedstawiającą VW Garbusa i Mercedesa 280SE.

Snoop Dogg – Ego Trippin

Snoop Dogg – Ego Trippin © Press

Rap bez samochodów jest jak hip bez hopu. Kolejni raperzy od lat ścigają się w tym, kto ma lepszego, ale... to już temat na osobny materiał. Tu wymienimy jednego z najbardziej zasłużonych artystów na hiphopowej scenie, czyli Snoop Dogga , który na swojej płycie „Ego Trippin'” z 2007 roku nie wybrał oczywistego chevroleta, chargera czy chromowanego lowridera, ale… auto Datsun 510 Station Wagon. Znowu: Snoop, brawo.

Frank Ocean – Nostalgia, Ultra

Frank Ocean – Nostalgia, Ultra © Press

Frank Ocean też mógłby wybrać dowolnie wypasiony samochód na okładkę swojego debiutanckiego mixtape'u. Ale fakt, że wybrał jasnopomarańczowe BMW E30 M3, wyróżnia go jako gościa, który po prostu… zna się na samochodach.

OK Go – OK Go

OK Go – OK Go © Press

Debiutancki album OK Go zawiera nie tylko wyjątkowy w dyskografii grupy singel „Get Over It”, ale też wyróżnia się okładką, zdobioną przez fajny, graficzny zarys Volvo 240. Samochodu, który w ostatnich latach stał się wielkim ulubieńcem hipsterów.

ZZ Top – Eliminator

ZZ Top – Eliminator © Press

Amerykańska grupa rockowa ZZ Top niejednokrotnie w karierze okazywała swoją słabość do samochodów. Okładka do jej hitowego krążka „Eliminator” z 1983 roku jest jedynym z jej przejawów. Płytę zdobi czerwony hot rod wokalisty Billy'ego Gibbona z 1933 roku – Ford Coupe.

Fu Manchu – King of the Road

Fu Manchu – King of the Road © Press

Muzyka stonerrockowej załogi Fu Manchu świetnie sprawdza się podczas jazdy samochodem. To też jeden z zespołów, dla którego samochody stanowiły coś więcej niż tylko środek transportu między koncertami. Okładka albumu z 2000 roku „King of the Road”, zawiera na przykład Forda E-Series – kultowego vana z lat 60., który na pewno sam był inspiracją dla wielu piosenek.

Oasis – Be Here Now

Oasis – Be Here Now © Press

Centralnym elementem okładki albumu Oasis „Be Here Now” jest Rolls Royce Silver Shadow II, unoszący się w basenie luksusowego wiejskiego domu. Co było ukłonem w stronę perkusisty The Who, Keitha Moona. Moon rzeczywiście wjechał autem do takiego basenu i nie ma nawet specjalnie znaczenia, że faktycznie zniszczył zupełnie nowe Ferrari Dino niecały miesiąc po tym, jak wręczono mu klucze.

The Streets – The Hardest Way to Make an Easy Living

The Streets – The Hardest Way to Make an Easy Living © Press

Pod muzycznym pseudonimem The Streets, Mike Skinner stworzył odświeżającą mieszankę hip-hopu, elektroniki i miejskiej poezji. Na drugim albumie „The Hardest Way to Make an Easy Living” wyróżniał się jeszcze stylową okładką z udziałem Rolls Royce'a Silver Shadow z 1967 roku, który jak się okazało ku wielkiemu rozczarowaniu artysty, nie miał zestawu stereo.

Boom Boom Satellites – Out Loud

Boom Boom Satellites – Out Loud © Press

Japoński duet Boom Boom Satellites oddał wyraz swojej miłości do samochodowych klasyków bardzo stylowym Renault Alpine A110 na swoim debiutanckim albumie „Out Loud” z 1998 roku. Zapytani o ich upodobanie do klasycznych samochodów, muzycy mówili: „Lubimy samochody sportowe od późnych lat 60. do wczesnych 70. Prowadzenie tych samochodów jest naturalnym przedłużeniem naszych rąk i stóp”. Kto jeździł podobnymi furami, ten wie, o co chodzi.

The Beatles – Abbey Road

The Beatles – Abbey Road © Press

Gdyby ktoś miał wątpliwości, co do roli samochodów w wizualnej stronie muzyki, auta są centralnym elementem jednej z najsłynniejszych okładek, jakie kiedykolwiek powstały – „Abbey Road” The Beatles. Jeśli spojrzysz obok słynnej czwórki, przechodzącej przez przejście dla pieszych, zobaczysz białego VW Garbusa, któremu później wielokrotnie skradziono tablice rejestracyjne zarówno przez Beatlemaniaków, jak i Beetlemanów. W kadrze jest też Triumph Herald 1200 z 1967 roku. Krok do przodu, kto sam rozpoznał?

Neil Young – Trans

Neil Young – Trans © Press

Ikona kanadyjskiego rocka i ż też wielki fan motoryzacji, na swojej płycie „Trans” użył uderzającego obrazu łączącego przeszłość z przyszłością. Po lewej stronie widać futurystyczny pejzaż miejski z samochodem ery kosmicznej (prawie Delorean skrzyżowany z Ford Probe), a po prawej Ameryka z przedmieść lat 50., zilustrowana klasycznym T-Birdem. Fajne.

Teenage Fanclub – Grand Prix

Teenage Fanclub – Grand Prix © Press

W 1995 roku wielu mogło pomyśleć, że szkocki zespół indierockowy Teenage Fanclub zaczął nagle robić muzykę dla Formuły 1 , ale… oni chcieli tym albumem tylko zdobyć muzyczne „Grand Prix”. Nawiązując do tytułu, na okładce pojawił się prawdziwy samochód wyścigowy zespołu Simtek, który startował na torach F1 w 1993-1995 roku. Najlepszy wynik, no cóż, osiągając na miejscu dziewiątym.