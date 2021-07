Kwalifikacje sprinterskie w F1 – co musisz wiedzieć?

w ogóle będzie testowany format kwalifikacji sprinterskich? Oczywiście celem poprawienia widowiska podczas całego weekendu. Dzięki temu, kibice będą mieli jeszcze lepszy ogląd sytuacji ze wszystkich trzech dni rywalizacji. Włodarze F1 od dawna zresztą szukali sposobu na uatrakcyjnienie – w teorii – programu weekendu wyścigowego. Były już chociażby kwalifikacje, gdzie co 90 sekund odpadał najwolniejszy kierowca – zrezygnowano z nich po dwóch rundach. Były próby wprowadzenia odwróconych pól startowych. W końcu stanęło na (kolejnym) nowym formacie kwalifikacji.

Kwalifikacje sprinterskie w F1 – jak to ma wyglądać?

Kwalifikacje sprinterskie to nic innego, jak krótsza wersja normalnego wyścigu – rozgrywana na mniejszym dystansie. Takie wyścigi sprinterskie znane są już chociażby z Formuły 2, gdzie podczas weekendu odbywają się zmagania sprinterskie (na dystansie 120 km) oraz wyścig główny (170 km).

W przypadku kwalifikacji sprinterskich w Formule 1, będzie to nic innego, jak wyścig rozgrywany na dystansie 100 kilometrów i będzie trwał około 25-30 minut. Dla przypomnienia, tradycyjny wyścig liczy sobie 305 km (260 km w Monako) i nie może trwać więcej, niż dwie godziny.

O ustawieniu na starcie do takiego wyścigu zadecyduje tradycyjna sesja kwalifikacyjna, która zostanie rozegrana w piątek! Z kolei wyniki wyścigu sprinterskiego wyłonią pola startowe do niedzielnej rywalizacji.

Aby uatrakcyjnić widowisko, kwalifikacje sprinterskie będą dodatkowo punktowane, ale tylko w przypadku najszybszej trójki. Zwycięzca takiego krótkiego wyścigu otrzyma 3 punkty do klasyfikacji generalnej, zdobywca drugiego miejsca – dwa, a trzeci kierowca zgarnie dodatkowy punkt.

Warto mieć na uwadze, że jako "pole position" wywalczone w danej rundzie z tzw. sprinterskimi kwalifikacjami otrzyma nie ten, który wygra piątkowe kwalifikacje, a ten kto wygra krótki wyścig w sobotę. Tym samym zdobywca trzech punktów będzie miał dopisane do swojego konta pole position.

trwają tylko po godzinie (w 2020 było to 2x1,5 godziny), to teraz zespoły będą miały jeszcze mniej czasu na próby. W piątek rano odbędzie się jeden, godzinny trening. Po południu odbędą się z kolei normalne, trzyetapowe

sesje Q1, Q2, Q3, by ustalić kolejność na starcie w sprinterskich kwalifikacjach

W przypadku nadchodzących zmagań na Silverstone, organizatorzy stworzyli następujący harmonogram. Nie wiadomo, czy będzie on taki sam w przypadku pozostałych rund z tzw. sprinterskimi kwalifikacjami. PS. Godziny podane są wg. czasu polskiego.

kwalifikacje sprinterskie: 17:30 - ok. 18:00 (100 km)

W ten sposób organizatorzy chcą ustrzec się przed przygotowywaniem specjalnych ustawień samochodów tylko na kwalifikacje. Dodatkowo też, mają zamiar ograniczyć liczbę godzin, które teamy spędza na pracy nad samochodem, by ten był gotowy na kolejny dzień rywalizacji.

