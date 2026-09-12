Deane najlepszy w kwalifikacjach do Red Bull Drift Masters Grand Finale

Prawie perfekcyjny przejazd Jamesa Deane’a

Najlepiej w kwalifikacjach do zawodów Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 zaprezentował się James Deane. Do perfekcji zabrakło mu tylko dwóch punktów. Jego drugi przejazd sędziowie ocenili aż na 98!

„Zakwalifikowałem się do największych zawodów driftingowych na świecie na pierwszym miejscu – nie mogłem lepiej zacząć tego weekendu! Treningi były dobre i czułem, że mogę to osiągnąć, ale naprawdę trudno na tym torze zrobić wszystko perfekcyjnie w 30 sekund. Ale wycisnąłem 98 punktów i jestem bardzo podekscytowany przed jutrzejszymi pojedynkami” – mówił Deane zaraz po kwalifikacjach.

1 min James Deane wygrywa kwalifikacje Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 Irlandczyk James Deane z wynikiem 98/100 okazał się najlepszy w kwalifikacjach do finałowej rundy sezonu Drift Masters.

Paweł Korpuliński zmniejsza stratę w generalce

Tuż za Deane’em znalazł się Paweł Korpuliński. Wicelider generalki wykorzystał szansę, by zbliżyć się do pierwszego nazwiska w tabeli sezonu. Przejazd na 97 punktów dał mu drugie miejsce w kwalifikacjach, a więc dodatkowych siedem oczek w klasyfikacji generalnej. I właśnie o tyle pod koniec dnia zmniejszyła się jego strata do prowadzącego Więcka.

„Jestem bardzo szczęśliwy. Tych siedem punktów ma duże znaczenie. Ale nie chcę cieszyć się zbyt mocno, bo to dopiero początek tego weekendu. I teraz pełne skupienie jest na finałach” – podsumowuje Paweł Korpuliński .

Paweł Korpuliński, wicelider klasyfikacji generalnej © Marcin Kin / Red Bull Polska Piotr Więcek - Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Piotr Więcek w drugiej połowie stawki

Kwalifikacje nie powiększyły dorobku aktualnego lidera. Piotr Więcek bez większych trudności zapewnił sobie miejsce w sobotnim Top 32, ale wynik 89,5 i 22. miejsce nie dały mu żadnych bonusów punktowych.

„Mogło pójść lepiej, ale taki jest drift. Tym razem nie udało się poskładać dwóch bardzo dobrych przejazdów. Były to po prostu dobre przejazdy, bo umówmy się – 89 punktów to żaden wstyd. Miałem pewien problem z ostatnią zoną, ale tak się na niej skupiłem, że prawdopodobnie przez to dwa razy popełniłem błąd na pierwszej zonie, czyli tej samej, tylko w drugą stronę” – zdradza Piotr Więcek .

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 - kwalifikacje © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Spotterzy również powalczą

W Top 32 znalazł się też teamowy kolega Więcka i jego dotychczasowy spotter – Łukasz Kaliszewski . W swoim debiucie w Drift Masters wypadł znakomicie. Sędziowie ocenili lepszy z jego dwóch przejazdów na 89 punktów, co przełożyło się na 25 lokatę. Minimalnie przeskoczył go z kolei spotter Korpulińskiego, czyli Mikołaj Zakrzewski . Zajął 23. miejsce z wynikiem 89,5.

Wszyscy Polacy w grze

Ostatecznie do zawodów zakwalifikował się komplet zawodników z Polski. A to oznacza, że w sobotnim Top 32 zobaczymy aż ośmiu kierowców znad Wisły. Drugi najlepszy wynik wśród gospodarzy miał ubiegłoroczny zwycięzca Jakub Król (94,2 pkt.). Jakub Przygoński był 17. (91,5 pkt.), Dawid Sposób 24. (89,2 pkt.), a 32. miejsce zajął Łukasz Tasiemski (86,5 pkt.), który w pierwszej parze trafi na samego Jamesa Deane’a.

„Tor na Stadionie Narodowym jest niesamowity i zawsze robi wrażenie. Jest też stosunkowo trudny – bardzo techniczny i mocno przyczepny, ale jednocześnie zmienny. Jestem zadowolony z tego drugiego przejazdu kwalifikacyjnego. Był równy, płynny i przy samej bandzie. Z optymizmem patrzę na przejazdy w parach” – mówi Kuba Przygoński.

Kuba Przygoński i jego Toyota GR86 podczas kwalifikacji na PGE Narodowym © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Polscy kierowcy w Top 32 Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026

🇵🇱 Paweł Korpuliński

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🇵🇱 Jakub Król

🇵🇱 Jakub Przygoński

🇵🇱 Piotr Więcek

🇵🇱 Mikołaj Zakrzewski

🇵🇱 Dawid Sposób

🇵🇱 Łukasz Kaliszewski

🇵🇱 Łukasz Tasiemski

Quotation Jestem zadowolony z tego drugiego przejazdu kwalifikacyjnego. Był równy, płynny i przy samej bandzie. Z optymizmem patrzę na przejazdy w parach Kuba Przygoński

Już tylko trzech kierowców z szansami na mistrzostwo

Siedem dodatkowych punktów za drugą lokatę w kwalifikacjach Pawła Korpulińskiego zmniejszyło jego stratę do Piotra Więcka do 15 punktów. Do lidera minimalnie zbliżył się też trzeci Conor Shanahan . Piąta pozycja dała mu cztery oczka w tabeli. Ale w tym przypadku margines Więcka jest nadal niemały – Shanahan ma o 62 punkty mniej. A w samych zawodach można ich zdobyć maksymalnie 100. Za burtą w walce o tytuł jest już za to James Deane. W kwalifikacjach zrobił co mógł, ale jego – i tak już tylko matematyczne – szanse na zdobycie mistrzostwa mogły się utrzymać jedynie wtedy, gdyby Więcek nie wywalczył miejsca w sobotnim Top 32.

Top 3 klasyfikacji generalnej Drift Masters 2026 przed pojedynkami w parach

🥇 Piotr Więcek (436 pkt.)

🥈 Paweł Korpuliński (-15)

🥉 Conor Shanahan (-62)

Driabinka Top32 - Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Drift Masters

Patrick Friesacher najszybszy w bolidzie F1

Znamy też wyniki piątkowego Red Bul F1 Chase Challenge . Szybszy w wyścigu na dochodzenie na płycie PGE Narodowego okazał się Patrick Friesacher . Na dystansie ośmiu okrążeń pokonał Christiana Kliena o ponad cztery sekundy. Ale to jeszcze nie koniec historii tego pojedynku. Tuż przed rozpoczęciem Top 16 sobotnich zawodów Klein otrzyma szansę na rewanż. A później jeszcze raz zobaczymy też Red Bull Donut Show , czyli nietypowy pojedynek Mad Mike’a z autem F1 w kręceniu bączków .

Patrick Friesacher za kierownicą Visa Cash App Racing Bulls © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Kierowcy F1 Christian Klien i Patrick Friesacher na PGE Nardowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Kuba Przygoński: Red Bull Drift Masters Grand Finale to kompletna impreza

„To kompletna impreza – mamy profesjonalny sport i fajne pokazy. I jeśli ktoś chce poznać współczesny motorsport, to warto przyjść i zobaczyć drifting na żywo. Sport, przy którym siedzisz z popcornem na trybunach i oglądasz samochody, które mają po 900 koni i jadą na granicy przyczepności” – zachęca Kuba Przygoński .

Mad Mike i jego 1400-konna Mazda 3 "Bullet" na PGE Narodowym © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Oglądaj Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 z polskim komentarzem

Nie możesz być na PGE Narodowym osobiście? Odpal transmisję na żywo z Red Bull Drift Masters Grand Finale w Red Bull TV . Finałową rundę Drift Masters obejrzysz z polskim komentarzem zupełnie za darmo! Za mikrofonami usiądą Marek Wartałowicz i Kacper Nowogrodzki. Ruszamy dzisiaj (w sobotę 12 września) o 14:45.

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 z udziałem bolidów Red Bulla © Red Bull Polska

WYNIKI KWALIFIKACJI:

Kwalifikacje - wyniki © Drift Masters

Harmonogram:

Sobota 12.09.2026

13:00 - Otwarcie bram dla publiczności

13:15 – 14:45 - Otwarcie paddocku – Slot II (wejście z biletem paddock II)

15:00 - 17:00 – Bitwy TOP 32

17:15 - 18:30 – Otwarcie paddocku – Slot II (wejście z biletem paddock III)

17:15 - 18:45 – Przerwa techniczna

19:00 – 19:30 – Prezentacja zawodników Top16 + Red Bull Racing F1 Show

19:35 – 19:55 – Red Bull Chase Challenge + Showrun – Akt I

20:00 - 21:00 – Bitwy TOP 16

21:00 – 21:10 – Red Bull Donuts Show – Akt II

21:15 - 22:15 – Bitwy TOP 8

22:20 – Ceremonia podium

22:25 – Pokazy fajerwerków

23:00 – Zamknięcie bram dla publiczności

Transmisje:

TOP 32 Drift Masters (Red Bull TV) - od 14:45

Pojedynek F1 (na żywo tylko w Eurosport Player) - od 19:45

TOP 16 Drift Masters i skrót Pojedynku F1 (Red Bull TV, Eurosport 2, Motowizja) - od 19:50

Donut Show (Red Bull TV, Eurosport 2, Motowizja)