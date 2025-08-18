Wszystko, co musisz wiedzieć o La Vuelta 2025

La Vuelta jest trzecim i ostatnim Wielkim Tourem tego sezonu. W tegorocznym wyścigu jedni z najlepszych kolarzy zawodowego peletonu będą walczyć na szosach Włoch, Francji, Andory i Hiszpanii. Czeka ich trzy tygodnie rywalizacji o czerwoną koszulkę lidera klasyfikacji generalnej.

Najmłodszy z trzech Wielkich Tourów - w 2025 roku przypada jego 80. edycja i 90. rocznica pierwszego wyścigu w 1935 roku - początkowo odbywał się w kwietniu i maju. Dopiero 1995 roku został przeniesiony na późniejszą część sezonu, aby uniknąć kolizji z Giro d'Italia. Dziś, oprócz tego, że jest to jeden z trzech największych wyścigów kolarskich na świecie, wielu wykorzystuje go jako przygotowanie do szosowych mistrzostw świata UCI. Również ci, którzy wcześniej bez sukcesów rywalizowali w Giro d'Italia i Tour de France, mogą jeszcze spróbować poprawić swoje wyniki.

Niezależnie od tego, kto znajduje się na liście startowej, poziom jest niesamowity. Peleton zawsze walczy między sobą, z trudnym terenem i ekstremalnymi warunkami pogodowymi, ale tegoroczny skład kolarzy gwarantuje intrygującą walkę o zwycięstwo w ostatnim Wielki Tourze 2025.

Trzy kluczowe koszulki La Vuelty © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

01 Najważniejsze fakty dotyczące La Vuelta 2025

80. edycja wyścigu La Vuelta a España rozpocznie się we Włoszech 23 sierpnia - po raz pierwszy w historii. Po starcie z Turynu, trasa obejmuje cztery dni wyścigu w północno-zachodnich zakątkach kraju, a następnie przekroczy alpejską granicę francuską na 4. etapie z metą w Voiron. Później peleton przeniesie się do Hiszpanii na 5. etap jazdy drużynowej na czas [TTT], a chwilę później odwiedzi czwarty kraj - z etapami 6. i 7. kończącymi się i rozpoczynającymi w Andorze. Pozostała część wyścigu odbywa się w północnych regionach Hiszpanii, a ostatnie cztery etapy skierują kolarzy do centrum kraju i finału w stolicy, Madrycie, 14 września.

Wyścig będzie składał się z 21 etapów, w tym jazdy drużynowej (etap 5.) i jazdy indywidualnej na czas (etap 18.), a kolarze będą mieli dwa dni odpoczynku po etapach 9. i 15. Po drodze rekordowy peleton składający się z 23 drużyn i 184 kolarzy będzie musiał pokonać 3180 km i 54 588 m przewyższenia między Grand Depart w Turynie a metą w Madrycie, co czyni go najkrótszym, choć najbardziej górzystym Wiekim Tourem 2025.

Oprócz czerwonej koszulki lidera klasyfikacji generalnej, podczas trzytygodniowego wyścigu prowadzone są jeszcze trzy dodatkowe klasyfikacje - sprinterska, króla gór i młodzieżowa. Podobnie jak w Tour de France, liderzy każdej konkurencji noszą odpowiednio zieloną, nakrapianą (choć niebiesko-białą) i białą koszulkę.

Płaskie etapy La Vuelta są notorycznie gorące © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool Nie zabraknie również słynnych, stromych podjazdów © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

02 Trasa wyścigu La Vuelta 2025

Przegląd etapów La Vuelta 2025 w skrócie:

4x płaskie

8x pagórkowatych

7x górskich

1x TTT (drużynowa jazda na czas)

1x ITT (indywidualna jazda na czas)

Wszystkie etapy (kalendarz) La Vuelta 2025:

Etap 1: sobota, 23 sierpnia, Turyn, Włochy - Novara, Włochy - 200 km - płasko

Etap 2: niedziela, 24 sierpnia, Alba, Włochy - Puerto Limone, Włochy - 157 km - płasko z górskim finiszem

Etap 3: poniedziałek, 25 sierpnia, San Maurizio Canavese, Włochy - Ceres, Włochy - 139 km - pagórkowaty

Etap 4: wtorek, 26 sierpnia, Susa, Włochy - Voiron, Francja - 192 km - pagórkowaty

Etap 5: środa, 27 sierpnia, Figures do Figures - 20 km - drużynowa jazda na czas

Etap 6: czwartek, 28 sierpnia, Oloy do Pal, Andora - 170 km - górski

Etap 7: piątek, 29 sierpnia, Andorra la Vella, Andora do Cerler. Huesca La Magia - 187 km - górski

Etap 8: sobota, 30 sierpnia, Monzón Templario do Saragossy - 187 km - płasko

Etap 9: niedziela, 31 sierpnia, Alfaro do Estación de Esquí de Valdezcaray - 195 km - pagórkowaty

Dzień odpoczynku: Poniedziałek, 1 września

Etap 10: wtorek, 2 września, Parque de la Naturaleza Sendaviva do El Ferial Larra Belagua - 168 km - pagórkowaty

Etap 11: środa, 3 września, Bilbao do Bilbao - 167 km - pagórkowaty

Etap 12: czwartek, 4 września, Laredo do Los Corrales de Buelna - 143 km - pagórkowaty

Etap 13: piątek, 5 września, Cabezón de la Sal do L'Angliru - 202 km - teren górzysty

Etap 14: sobota, 6 września, Avilés do Alto de la Farrapona - 135 km - górski

Etap 15: niedziela, 7 września, A Viega/Vegadeo do Monforte de Lemos - 167 km - pagórkowaty

Dzień odpoczynku: poniedziałek, 8 września

Etap 16: wtorek, 9 września, Poio do Mos. Castro de Herville - 172 km - pagórkowaty

Etap 17: środa, 10 września, O Barco de Valdeorras do Alto de El Morredero - 137 km - górski

Etap 18: czwartek, 11 września, Valladolid do Valladolid - 26 km - jazda indywidualna na czas

Etap 19: piątek, 12 września, Rueda do Guijuelo - 159 km - płasko

Etap 20: sobota, 13 września, Robledo de Chavela do Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada - 156 km - górski

Etap 21: niedziela, 14 września, Alalpardo do Madrytu - 101 km - płaski

Wspaniałe etapy La Vuelty © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

03 Peleton La Vuelta 2025

Kto jest faworytem? Kogo zabraknie? Kim są powracający bohaterowie?

Lista startowa tegorocznej edycji La Vuelta wyłania wielu faworytów - częściowo ze względu na to, kto nie pojawi się na starcie w Turynie.

Jai Hindley wielką nadzieją Red Bull - Bora - Hansgrohe w Hiszpanii © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Pomimo sugestii, że celuje w dublet Tour-La Vuelta, mistrz Tour de France 2025 Tadej Pogačar zdecydował się pominąć hiszpański tour. Skupi się na obronie swojej tęczowej koszulki na odbywających się pod koniec września Szosowych Mistrzostwach Świata UCI w Rwanadzie i ostatnim "monumencie" sezonu (Il Lombardia). Nieobecny będzie również jego rodak, czterokrotny zwycięzca Vuelty i ostatni właściciel czerwonej koszulki Primož Roglič , który w tym roku ścigał się już w Giro i Tour de France. Za to jego kolega z drużyny Red Bull - BORA - hansgrohe, zdobywca podium Tour de France i białej koszulki, Florian Lipowitz kończy sezon dwoma wyścigami w Kanadzie i włoskim jednodniowym klasykiem.

Na liście startowej nie brakuje jednak gwiazd. Dwóch byłych zwycięzców (Sepp Kuss i Nairo Quintana) w tym seoznie nie należą do faworytów. W centrum uwagi znajduje się obecnie Jonas Vingegaard, nad którym ciąży pytanie, czy Duńczyk będzie w stanie zdobyć pierwszą czerwoną koszulkę bez Pogačara. Dwukrotny zwycięzca Tour de France będzie miał Kussa i Matteo Jorgensona jako kluczowych pomocników, ale nie będzie łatwo, z kolegą Pogacara z UAE Team Emirates - XRG João Almeidą wspieranym przez Juana Ayuso. Obaj mają ambicje by zwyciężyć.

Tom Pidcock będzie polował na hiszpańskie zwycięstwa etapowe © Charly López/Red Bull Content Pool

Mikel Landa prawdopodobnie będzie faworytem gospodarzy, podczas gdy inni kolarze z prawdziwą siłą przebicia to Egan Bernal, Jai Hindley i Richard Caparaz, a także nowe pokolenie talentów, na czele z Tomem Pidcockiem i Giulio Pellizzarim . Choć w peletonie nie ma zbyt wielu szybkich zawodników, to faworytem do zwycięstwa w klasyfikacji sprinterskiej La Vuelty jest Mads Pedersen, zdobywca filoetowej koszulki Giro d'Italia. Koszulki w kropki i białe będą prawdopodobnie blisko faworytów klasyfikacji generalnej - Ayuso i Pellizzari kwalifikują się do tej ostatniej.